Уничтожение вражеского БПЛА самолетного типа расчетом МОГ «Барс-Курск» с использованием зенитной установки ЗУ-23 Фото: Минобороны РФ.

Оператор ударного беспилотника из состава 34-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» успешно ликвидировал вражеский квадрокоптер, используемый украинскими силами на оптоволоконной связи, в зоне проведения боевых действий в Сумской области.

Уничтоженный квадрокоптер противника занимался снабжением и минированием территорий.

По данным Минобороны России средствами ПВО за минувшие сутки было нейтрализовало 376 украинских БПЛА самолетного типа

«Расчеты ударных дронов группировки несут круглосуточное дежурство, выявляя и уничтожая вражеские БПЛА, пункты управления беспилотниками, укрепления, технику и личный состав ВСУ. Операторы разведывательных дронов, оснащенных тепловизионными и ночными камерами, эффективно обнаруживают противника, после чего данные анализа используются для нанесения ударов», - комментируют кадры в Минобороны России.

Кадр успешной ликвидации вражеского квадрокоптера Фото: Минобороны РФ.

Противник огрызается и пытается отвлечь внимание: запускает ударные беспилотники самолетного типа, которые бьют по мирным населенным пунктам.

Встречают их в приграничных районах Курской области мобильные огневые группы (МОГ) добровольческого подразделения «Барс-Курск». Добровольцы, прошедшие полный курс подготовки, ежедневно пресекают попытки проникновения украинских дронов на территорию Курской области с помощью зенитных установок ЗУ-23, пулеметов и дронов-перехватчиков. Они не дают возможность вражеским дроном проскользнуть к целям над самой землей, вне зоны видимости радаров и средств ПВО.

«На видеокадрах зафиксировано уничтожение вражеского БПЛА самолетного типа расчетом МОГ «Барс-Курск» с использованием зенитной установки ЗУ-23», - комментируют кадры в Минобороны России.

«Зенитная установка ЗУ-23 отличается простотой обучения, надежностью и мобильностью. Обладает высокой скорострельностью (1,6–2 тыс. выстрелов в минуту), и монтируется на различные транспортные средства. Ее боеприпасы позволяют создать большой пучок осколков на пути вражеских беспилотников. Бьет точно на два километра», - отмечает командир ЗУ-23 с позывным «Никс».

Командир ЗУ-23 с позывным «Никс» Фото: Минобороны РФ.

Данные об уничтожении целей транслируются в режиме реального времени на командный пункт посредством военных мессенджеров и платформ Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» продолжают планомерно расширять зону безопасности, продвигаясь в Сумской и Харьковской областях. Войска ежедневно оттесняют противника от государственной границы, гарантируя безопасность гражданского населения в Курской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным Минобороны России средствами ПВО за минувшие сутки было нейтрализовало 376 украинских БПЛА самолетного типа. Эти летательные аппараты были обнаружены и уничтожены в воздушном пространстве над множеством российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, а также Московский регион и Республику Крым. Кроме того, беспилотники были перехвачены над территориями Республики Абхазия, а также над акваториями Азовского и Черного морей.