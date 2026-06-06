Больше никаких магнитных бурь: ученые нашли способ избавить Землю от космических потрясений

Магнитные бури вызывают недомогание у многих людей. Фото: Juliya Shangarey/Shutterstock/Fotodom

Магнитные бури – пугающее явление природы. Но ничего с ними не поделаешь. Мы не в силах обуздать яростное Солнце, нам неподвластно магнитное поле Земли. Терпим! Обернем голову мокрым полотенцем, выпьем таблетки, на работе отпросимся, терпим. Или – не надо терпеть? Специалисты из Бостонского и Мичиганского университетов считают, что человек в состоянии отменить магнитные бури. Прямо сейчас. Статья опубликована в издании Space Weather. KP.RU попросила руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева прокомментировать идею американцев.

ЧТО МЫ МОЖЕМ ПОДЕЛАТЬ С СОЛНЦЕМ

Солнце – относительно стабильная звезда. Вы не представляете, какими капризными могут быть звезды! Например, в созвездии Кита есть звезда по имени Мира. В максимуме блеска она неплохо видна простым глазом. В минимуме – не различима в бинокли. И так каждые 332 дня. Вот это масштаб! Там все на световые годы выжжено.

Солнце всегда одинаково яркое. Какие-то колебания на самом деле есть, но на бытовом уровне мы их не улавливаем. И все-таки некоторая переменность Солнцу свойственна. Каждые 11 лет дневная звезда становится более активной. На Солнце появляются пятна, происходят вспышки. Каждая вспышка сопровождается выбросом плазмы.

Большая часть плазмы улетает в никуда, иногда цепляя планеты (особенно достается многострадальному Меркурию). Но некоторые плазменные облака добираются все-таки до Земли. Что происходит потом?

Большая часть плазмы улетает в никуда, но некоторые плазменные облака все-таки добираются до Земли. Фото: Alones/Shutterstock/Fotodom

У Земли есть магнитное поле. Это очень хорошо (вы даже не представляете, насколько это хорошо). Плазма электрически заряжена. Это значит, что плазма не может прорваться сквозь магнитное поле. Заряженные частицы как бы навинчиваются на силовые линии магнитного поля Земли, и начинают сложное и увлекательное путешествие вокруг нашего «шарика».

Однако, магнитное поле Земли, конечно, «страдает». Его напряженность быстро меняется. Оно как будто пульсирует. Именно эти явления мы называем магнитными бурями.

И вот же чудеса. Когда вы садитесь в метро, вы испытываете воздействие переменных магнитных полей, намного более сильных, чем земное. Тем не менее, как-то ездим, ничего. А вот колебания земного магнитного поля на наше здоровье очень даже влияют (и пусть не все медики согласны в том, насколько выражено это влияние, оно все-таки существует). От магнитных бурь портятся прецизионные электронные приборы. А уж спутники получают удар по полной.

И что мы можем поделать со всеми этими стихиями?

КОСМИЧЕСКАЯ ДАМБА

- С тех пор, как люди побывали в космосе, они пытаются делать прогнозы космической погоды, - говорит ключевой автор исследования Брайан Уолш, доцент кафедры машиностроения инженерного колледжа Бостонского университета, - Это как люди в деревне, которые видят наводнение на реке — и, возможно даже могут его предвидеть, но не могут предотвратить. Возможно, им стоит построить дамбу. Именно такую «дамбу» мы и предлагаем.

Вкратце: Уолш придумал систему космических спутников, которые несут в себе резервуары с некими химическими элементами. Когда надвигается буря, спутники «засеивают» определенные точки магнитного поля Земли этими элементами примерно так, как с самолетов «засеивают» облака, чтобы поменять погоду.

Система Storm Wall (стена от шторма) предполагает запуск шести спутников (для начала), которые расположатся на геосинхронной орбите, на высоте 36 тысяч километров (там же находятся спутники, благодаря которым вы ловите телевидение на «тарелку»). В контейнерах – барий или литий. Когда настанет час Х, и аппараты выпустят барий-литий, те под воздействием солнечного ультрафиолета сами станут плазмой (потеряют часть электронов).

Что мы получаем? Защитный плазменный экран. Этот экран как бы берет солнечный шторм на себя, не допуская до глубинных слоев земной магнитосферы. Буря сломается о стену, как морские волны о волнолом. Согласно расчетам, даже сильная геомагнитная буря ослабнет минимум вдвое, а слабых мы и не заметим.

Система из спутников должна создать защитный плазменный экран. Фото: Elliptic Studio/Shutterstock/Fotodom

- Люди всегда думали, «космос огромен, Солнце массивно, нам просто нужно сидеть и терпеть все, что происходит». Но мы обнаружили, что можем влиять на космическую погоду, - говорит Уолш.

Видит он и трудность. Одну: стоимость. Но считает, что инвесторы денег дадут. Он намерен хорошенько запугать Уолл-стрит перспективами разрушительной магнитной бури, которая обойдется рынку в триллионы. И сцедить с капиталистов жалкие сотни миллионов, чтобы подобное предотвратить. В том, что это сработает, ученый не сомневается.

НЕ СТАЛО БЫ ХУЖЕ

А вот руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев сомневается.

- Это трудно комментировать серьезно, - говорит он.

То есть настолько все плохо. Что ж, а почему, где изъян?

- Приведу такой пример. Можно предложить проект огромного зеркала над Сибирью, которое соберет и переотразит солнечный свет, превратив заснеженные, почти безжизненные, пространства в цветущие сады. И если спросить, может ли такое зеркало быть построено, то, наверное, да. Если рисовать его на бумаге, - говорит Сергей Богачев, — Но в реальной жизни это невозможно.

Подобных проектов, которые «в принципе да», но на практике «нет», много, рассказывает ученый. Взять план создания плотины, которая повернёт Гольфстрим, построение моста через Атлантический океан из Европы в США, или гигантский лазер, который будет сбивать метеориты.

- Проект Уолша из той же серии. Ничто не препятствует на бумаге за несколько часов до бури запускать в космос десятки ракет, которые высыпают в космос сотни тонн бария. Но на практике, кто это будет делать и зачем? – говорит Сергей Богачев.

Хорошо, мы поняли: вопросы к инженерной реализации. Но есть вопросы и к самому принципу.

- Основной причиной бури является рост кольцевого тока вокруг Земли. На мой взгляд, если насыпать в ионосферу легко ионизируемый барий, то кольцевой ток только вырастет, и буря усилится. Сам барий вреда не принесёт. Он просто высыпется обратно в атмосферу Земли в течение суток и рассеется в её верхних слоях, - говорит Сергей Богачев.

Сможет ли Уолш кого-то убедить, и проект реализовать? Все-таки очень сомнительно. Гипотетическая мегабуря, например, как в 1859 году – это хорошая страшилка. Не такая, как глобальное потепление, но тоже годится. Однако, капиталисты наверняка захотят «второе мнение» и покажут план специалистам. А те скажут примерно то же, что Сергей Богачев.

Эх, а как верилось, как хотелось. Но, видимо, не в этот раз.

КСТАТИ

Следующая магнитная супербуря, как в 1859 году, приведет к отключению интернета по всему миру, и последствия окажутся катастрофическими для нашей технологической цивилизации, считает доцент кафедры электротехники университета штата Миссисипи Дэвид Уоллес. И ладно интернет – отключения электроэнергии произойдут по всему миру, и продлятся месяцы, если не годы. На этом фоне покажется мелочью то, что о спутниковой навигации придется забыть (возможно, на годы и десятилетия). Рано или поздно это случится, тут вопрос времени, уверен он. Ученый указывает, что во время магнитной бури возникают теллурические (земные) токи громадной силы, которые «наведутся» на линии электропередач и передающие данные кабели. Что-то просто сгорит, физически и на месте. Где-то мощный импульс пойдет по проводу к потребителю и уничтожит всю технику у него. Нам надо готовиться к такому повороту событий, например, работая над защитой чувствительной техники, уверен исследователь. Ведь, когда все случится, у нас будет всего несколько часов между вспышкой на Солнце и коллапсом на Земле.

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