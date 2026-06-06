Итальянский тенор Алессандро Сафина – пожалуй, самый желанный зарубежный гость вечера Фото: Дарья ЧАУС.

Дворцовая площадь, белые ночи. Сцена – черный куб на фоне Александрийского столпа и Эрмитажа. Именно здесь поставили финальную точку в программе Петербургского международного экономического форума – 2026.

Гости начали собираться заранее. Кто-то приехал прямо из «Экспофорума», не снимая деловых костюмов, кто-то специально выбрался в центр города ради концерта. Организаторы не стали перегружать площадку лишними конструкциями, доверившись естественной красоте места: сцена лаконично вписалась в классический ансамбль, а холодный свет софитов подчеркнул величие Александрийского столпа.

Гости начали собираться заранее на Дворцовой площади Фото: Дарья ЧАУС.

Фото: Дарья ЧАУС.

Первую половину вечера отдали академической музыке – примерно полтора часа звучали опера и классика. На сцену вышел Международный симфонический оркестр БРИКС – коллектив, учрежденный странами объединения, в том числе и Россией. Само его появление на закрытии форума стало еще одним подтверждением: международное сотрудничество продолжается, культурные мосты работают.

Площадь, еще минуту назад гудящая разговорами и смехом, заметно притихла. Для гостей выступила заслуженная артистка Ольга Пудова. Она исполнила романс «Соловей» Александра Алябьева – хрестоматийное произведение, знакомое многим.

Фото: Дарья ЧАУС.

Фото: Дарья ЧАУС.

Следом на сцену вышел итальянский тенор Алессандро Сафина – пожалуй, самый желанный зарубежный гость вечера. Артист с мировым именем, знакомый публике по коллаборациям с эстрадными звездами и сольным оперным программам, исполнил несколько номеров под оркестр. Его участие в концерте закрытия – не просто строчка в афише, а осознанный жест: на форум по-прежнему приезжают международные участники, культурный диалог не прерывается, и сцена Дворцовой площади остается открытой для артистов из разных стран.

Китай на концерте представил солист Центрального пекинского театра оперы и балета Чжанчао Го. Становится ясно, что связи с Азией крепнут и в культурной сфере.

А вместе с оркестром на сцену выходил иранский скрипач Амин Гафари – его инструмент добавлял классическому блоку восточных интонаций. Полтора часа живого звука, никакой фонограммы, минимум пауз между номерами – такой уровень по умолчанию задает тон всему вечеру.

Фото: Дарья ЧАУС.

Когда оркестр покинул сцену, настроение на площади быстро сменилось. Зажглись экраны, динамики выдали плотный бит, и публика оживилась – началась эстрадная часть.

Открыла поп-блок певица Жасмин. Легкая, улыбчивая, она сразу наладила контакт с залом и исполнила свои главные хиты: песни «Дольче вита» и «Да!».

Фото: Дарья ЧАУС.

Фото: Дарья ЧАУС.

Фото: Дарья ЧАУС.

Эстафету подхватила группа Артик & Асти – дуэт, за плечами которого годы хитов и стадионных концертов. Они собрали главные песни в один сет, и под них Дворцовая площадь окончательно превратилась в танцпол.