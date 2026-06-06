«Российский бизнес поверил в Африку»

Фермеры в более чем 20 африканских странах получили 12 тысяч «почвенных аптечек» - специальных наборов для анализа почв и контроля результатов внесения минеральных удобрений. Фото: Media Lens King/Shutterstock/Fotodom

Россия и Африка всегда были партнерами, африканский континент десятилетиями привлекал и интересовал предпринимателей. Россия никогда не учила Африку, что делать и какой быть, а Африка в свою очередь открывала и открывает невероятные возможности для России.

«Сделано в Африке для африканцев»

Это – девиз, на который сейчас все ориентируются в Африке. Чтобы производить больше сельскохозяйственной продукции и накормить свой континент, нужно больше удобрений. В этом помогает Россия: за год наша страна отправила в Африку 2,5 млн тонн удобрений, поставки выросли на 30%.

- Наши удобрения экологически чистые и абсолютно безопасны для применения. Мы предлагаем широкую линейку продукции – более 50 марок. Это позволяет подбирать наиболее подходящие удобрения для выращивания различных культур на разных почвах в разных регионах Африки. Для африканских почв характерен недостаток таких элементов, как бор и цинк, у нас же есть удобрения, обогащенные ими, - рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

Реализуются и гуманитарные проекты. Например, фермеры в более чем 20 африканских странах получили 12 тысяч «почвенных аптечек» - специальных наборов для анализа почв и контроля результатов внесения минеральных удобрений. Повышается уровень знаний о механизме их применения, чтобы добиваться большей урожайности.

Сортировка авокадо в авокадовом саду, Кения. Фото: Xie Jianfei/XinHua/Global Look Press

Перешли в практическую фазу

В Африке ждут, что на континенте будут строиться предприятия с участием нашего бизнеса. На сессии подняли непростой вопрос: могут ли российские инвестиции в Африку стать прибыльными? Есть ли перспективы создания инвестфонда российских капиталовложений в Африку?

- Задача – запустить экономически осмысленные проекты в Африке, сделать так, чтобы они приносили прибыль, были выгодны как для российских производителей, так и для африканских стран. Но если говорить о мерах поддержки для наших предпринимателей в Африке, то мы помогаем им выйти на африканский рынок, но не замещаем их предпринимательские риски государственными расходами. Такие подходы в мировой практике часто вели к отрицательным результатам, - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Даниил Алгульян также сообщил, что идет работа над новыми инструментами поддержки экспорта и инвестиций. Отрабатываются первые шаги с инвесторами и уже скоро можно будет говорить о результатах.

- На протяжении последних лет мы много об этом говорили, и вот теперь перешли в практическую фазу. Это хорошая новость, - добавил эксперт.

Поддерживаем африканский суверенитет

Спикеры согласились в том, что Африка должна повышать свой суверенитет – энергетический, цифровой, финансовый, продовольственный.

Проблема энергетики для Африки стоит очень остро. Около 600 миллионов человек на континенте до сих пор не имеют достаточного доступа к электроэнергии.

- И России, безусловно, есть что предложить. Для преодоления энергетического дефицита – строительство станций малой мощности, в том числе и плавучих. Для цифрового суверенитета – наш опыт выстраивания систем электронного правительства, Госуслуг, интеллектуального управления транспортом. Технологии, которые внедряют российские компании, будут востребованы и на африканском континенте, - сообщил старший вице-президент АО «Российский экспортный центр», генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков.

А что насчет платежной инфраструктуры? Как отметил эксперт, Африка сильно зависит от доллара, из-за этого у стран континента затруднены расчеты даже между собой. Переход к альтернативным валютам начинается только сейчас. По словам Никиты Гусакова, поскольку Африка очень продвинута в плане использования цифровых инструментов, в будущем возможны расчеты и в криптовалюте. Диалог о создании такой независимой финансовой инфраструктуры уже ведется.

Для продовольственного суверенитета тоже нужны технологии. В Нигерии сейчас реализуется пилотный проект Российского экспортного центра. Он использует системный подход: концепцию, под какие сельхозкультуры какую землю использовать, какое необходимо оборудование, система мелиорации, удобрения. Если проект завершится успешно, его можно будет тиражировать и в других странах Африки.

Не помощь, а партнерство

На сессии выступил государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в офисе вэПрезидента Объединённой Республики Танзания, его превосходительство господин Китила Александр Мкумбо:

- Россия всегда играла важную роль в становлении и развитии африканского континента. Если 50 лет назад мы были получателями гуманитарной помощи, то теперь хотим стать равноправным партнером. Африка уже активно использует свой потенциал, активно включилась в экономическую трансформацию. Мы будем увеличивать производительность труда и добавленную стоимость с учетом добычи минералов. Уран и другие полезные ископаемые могут служить этой цели.

- Сейчас работа с африканскими партнерами стала большим удовольствием, - добавил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям ПАО «ДВМП» (FESCO) Сергей Сидоров. – Корабли нашей транспортной компании ходят во всех океанах мира, а три года назад мы вернулись работать на африканский континент. Совершаем регулярные рейсы в Египет, Кению, ЮАР, точка притяжения номер один сейчас для нас – это Танзания. Я говорю словами бизнеса: бизнес стал верить африканскому континенту, бизнес идет в Африку и хочет там работать.