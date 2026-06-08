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Экономика8 июня 2026 6:00

Как А7 помогает строить новую архитектуру мировой торговли

Гостем открытой студии «Комсомольской Правды» на Петербургском международном экономическом форуме стал первый заместитель генерального директора «А7» по продажам Станислав Лазарев
Евгений ОРЛОВ
Гостем открытой студии «Комсомольской Правды» на Петербургском международном экономическом форуме стал первый заместитель генерального директора «А7» по продажам Станислав Лазарев (слева)

Гостем открытой студии «Комсомольской Правды» на Петербургском международном экономическом форуме стал первый заместитель генерального директора «А7» по продажам Станислав Лазарев (слева)

Фото: Комсомольская правда.

ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ ГОДА

- Станислав, расскажите, пожалуйста, какие планы у компании «А7» на Петербургском международном экономическом форуме.

— Для нас ПМЭФ — одно из ключевых событий года, и мы подходим к нему с конкретными практическими задачами. В центре внимания — развитие отношений с клиентами и партнерами, причем не только в части финансовых сервисов. К примеру, на этом форуме мы планируем запустить новые проекты с вузами и регионами.

Все это объединяет одна цель — перевести диалог в область практических решений, заложить основу для новых долгосрочных проектов.

— Можете рассказать, для каких клиентов решения «А7» особенно полезны? Это граждане или бизнес?

— В первую очередь это крупный и средний бизнес. Для этого сегмента любые задержки платежа в банке — риск остановки производства и других важных процессов компании. А работа с «А7» дает возможность провести расчеты достаточно быстро, в течение нескольких дней.

При этом мы не просто проводим платеж — мы выбираем способ оплаты, даем клиенту рекомендации и помогаем оформить все необходимые документы, в том числе для бухгалтерского и налогового учета, и в соответствии с требованиями таможенной службы.

ОХВАТ - СВЫШЕ СТА СТРАН

— Форум у нас международный, как и ваша деятельность. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас география международных расчётов «А7»?

— Думаю, что не удивлю вас, если скажу, что основную часть платежей мы проводим в Китай — это более 30% от общего объема. На Гонконг приходится чуть меньше 20%, и 16% — на Объединённые Арабские Эмираты. При этом наша инфраструктура гораздо шире, она охватывает более 100 стран мира, ежедневно через нашу систему проводится более 2 000 платежей.

— А что с валютой? От доллара мы давно отходим. В каких валютах сегодня происходят расчеты?

— Если пять лет назад доллар и евро занимали более 85% всех внешнеторговых расчетов российских предприятий, то сегодня их совокупную долю мы оцениваем не более чем в 15%. При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах уже превысила 53%, а вместе с валютами дружественных стран эта цифра достигает порядка 85%.

Важна не только валюта, но и форма расчетов, а также инструменты, которые применяются для международных платежей. К примеру, мы очень активно используем вексель. Это один из старейших финансовых инструментов, он закреплен Женевской конвенцией 1930 года, а самому векселю уже более 700 лет, он признается судами в 30 странах мира. Это инструмент, расчет которым нельзя отменить. Он ценен тем, что позволяет фиксировать курс сделки, а расчеты по нему можно провести моментально, не нужно ждать несколько дней.

Подчеркну, что мы отталкиваемся от конкретного запроса бизнеса: где-то используем вексель, где-то банковский перевод, где-то цифровые инструменты. Все зависит от целей.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

— Станислав, вы сказали, что крупный и средний бизнес — ваши основные клиенты. Предлагаете ли вы какие-то особые условия для малого бизнеса?

— Конечно. Мы сделали международные переводы доступными для малого бизнеса, в том числе для индивидуальных предпринимателей. Этому сегменту тоже важно производить закупки и расчеты с зарубежными контрагентами.

Здесь мы предлагаем фиксированную комиссию — всего 0,3% плюс НДС, вне зависимости от суммы платежа. Для малого бизнеса это особенно ценно.

Еще одно важное преимущество для этого сегмента: мы берем на себя оформление всех документов — проверку реквизитов, цепочек платежа и т. д Это очень помогает малому бизнесу избежать ошибок при осуществлении расчетов.

— С бизнесом все понятно. А могу ли я или любой другой частный клиент работать с «А7»? Есть ли у вас какие-то особые сервисы, платежные решения для физических лиц?

— Да, с помощью нашей системы платежей частные клиенты могут оплатить практически любые покупки и услуги своим зарубежным контрагентам: будь то приобретение автомобиля, оплата туристической поездки, платежи за образование или услуги здравоохранения.

Также у нас есть инвестиционные продукты. Из совсем нового: недавно совместно с Минфином и компанией «Росвексель» мы запустили на нашей инфраструктуре цифровую платформу, и теперь любой частный клиент может через нас купить золото, причем от 1 грамма. Здесь мы шагнули дальше рынка, таких предложений сейчас нет. Вместе с этой услугой мы предлагаем клиентам защиту от падения стоимости золота. Для инвесторов – особенно частных лиц – это очень привлекательно.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС, ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ

— Продолжим тему интересных нововведений. «А7» начинает активнее проявлять себя в городах России. Для чего это вам и какие у компании планы по работе в российских регионах?

— Наша задача — сделать качественный финансовый сервис доступным по всей России. Спрос на квалифицированную современную финансовую услугу есть на всей территории нашей страны, далеко не только в Москве.

Для корпоративных клиентов мы представлены, помимо столицы, еще в девяти регионах. А для частных лиц недавно открыли большой региональный филиал компании «А7 Финансы» в Краснодаре. В новом офисе частные клиенты могут получить весь комплекс услуг, что называется, в одном окне.

— Это чтобы людям было проще получить ваши финансовые услуги, консультации и так далее?

— Абсолютно верно. Краснодар — наш первый шаг. Далее последует масштабная программа регионального развития наших услуг для частных лиц.

— Станислав, а какие в целом вы видите перспективы международных расчетов на ближайшие пару лет?

— Рынок продолжает меняться, и всё большее значение приобретают надежность, прозрачность, устойчивость той финансовой инфраструктуры, которую мы и наши конкуренты предлагаем клиентам.

Также я убежден, что будущее за гибридными системами. Проще говоря, это решения, объединяющие разные инструменты: банковские переводы, векселя, цифровые активы, другие механизмы расчетов.

Сегодня я с уверенностью могу сказать: универсального решения для любой ситуации не существует. Поэтому бизнесу при расчетах важно иметь доступ в одном окне сразу к нескольким надежным каналам проведения платежей. И выигрывать будут те компании, которые выстраивают для своих клиентов такую независимую, гибкую финансовую инфраструктуру. Такие компании смогут уверенно чувствовать себя в будущем. «А7» намерена и дальше развивать подобные решения, помогать клиентам работать на всех международных рынках. Таким образом мы будем помогать строить новую архитектуру мировой торговли. Ведь чем проще и удобнее будет проводить расчеты, тем активнее будет развиваться экономика и тем лучше мы будем жить.