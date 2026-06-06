Северный морской путь против «узких горлышек»: рецепт Сечина для мировой торговли

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт на Ближнем Востоке превратился в триггер для полномасштабного глобального кризиса. Об этом на Энергетической панели в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума заявил ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

По его словам, через Ормузский пролив идет не только нефть и газ, но и значительная доля мирового экспорта удобрений. Сбои в поставках на фоне отсутствия стратегических запасов уже дали о себе знать: только за первые четыре месяца текущего года цены на удобрения подскочили почти на 60%, что в ближайшие полгода спровоцирует резкий скачок продовольственных цен. Наиболее уязвимыми окажутся Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии.

«Нынешнее развитие конфликта на Ближнем Востоке стало предпосылкой для глобального кризиса», — подчеркнул Сечин, выступая с докладом «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры».

Он предупредил, что под ударом теперь могут оказаться и другие ключевые транспортные артерии: Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, а также Суэцкий и Панамский каналы. Через эти «узкие места» проходит практически весь объем мировой добычи нефти и основная часть глобальной торговли.

Ледяной хаб вместо горячих точек

В противовес уязвимым маршрутам Игорь Сечин указал на Северный морской путь. По его убеждению, именно функционирование СМП способно обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями. Использование этой трассы сокращает сроки доставки грузов партнерам в полтора-два раза и позволяет снизить издержки на 20–30%.

Он поприветствовал попытки некоторых государств создавать обходные коридоры, но подчеркнул, что с точки зрения потребностей глобального рынка особая роль принадлежит Арктике.

«Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль принадлежит у Арктики», — заявил Сечин.

В этих условиях, резюмировал он, стратегическим становится не только ресурсное значение Арктики, но прежде всего — ее статус надежного логистического маршрута.

Фиктивный капитал и мировой долг

Мировая экономика, по оценке Игоря Сечина, вступила не просто в фазу волатильности, а в полосу полномасштабных стратегических рисков. Проблемы нарастают лавинообразно. Выступая с тем же докладом, он напомнил об отказе от принципов Бреттон-Вудской системы, что привело к необеспеченной эмиссии. С 2008 года денежная масса в мире выросла более чем на 30 триллионов долларов, причем почти половина пришлась на США и Еврозону.

Результатом стал гигантский переток капитала из реального сектора в виртуальный. Сегодня объем фиктивного капитала превышает 500 триллионов долларов — это почти в пять раз больше мирового ВВП. За последние 20 лет это соотношение увеличилось в полтора раза. Не обошло это явление и Россию, где показатель уже приближается к 100% ВВП.

«Еще Аристотель считал наиболее неестественной ту форму обогащения, при которой деньги производят деньги. Вся современная финансовая система построена на этом», — констатировал Сечин.

Долговая картина также тревожна. По данным Института международных финансов, за 15 лет объем мирового долга практически удвоился. Оценки МВФ на конец года: госдолг Японии достигнет почти 205% ВВП, США — почти 130%, Франции — 120%, Великобритании — 105%. При этом даже физическое золото в американских хранилищах (более 14 тыс. тонн) покрывает лишь 5% от 39 триллионов долларов долга США, причем более 40% этого золота принадлежит другим странам. Во Франции золотой запас покрывает 9% госдолга, в Японии — 1,5%, в Великобритании — чуть более 1%.

«Цивилизации не убивают, они сами совершают самоубийство», — привел Сечин цитату британского историка Арнольда Тойнби, заключив, что главные риски рождаются внутри самой системы.

Золотой шанс России

Отдельной темой выступления Игоря Сечина стал вопрос золотовалютных резервов. Он констатировал: доля золота в резервах Банка России растет ускоренными темпами — за последние четыре года она увеличилась с 21% до 45%. Однако этот процесс, по мнению Сечина, начался слишком поздно.

«Если бы этот процесс начался раньше, то Россия смогла бы заработать на росте стоимости золота более 400 миллиардов долларов и сохранить значительную часть своих резервов», — подчеркнул он.

В глобальном масштабе произошел знаковый перелом: впервые с 1996 года доля золота в резервах мировых центробанков приблизилась к 30% и превысила долю казначейских облигаций США. Причина — рост госдолга и бюджетного дефицита Америки, что подрывает доверие к ее долговым бумагам.

Санкционный бумеранг

Игорь Сечин также обратил внимание на трансформацию платежной инфраструктуры. Из-за санкционного давления страны активно диверсифицируют инструменты расчетов. Яркий пример — китайская Трансграничная межбанковская платежная система CIPS. За пять лет объем транзакций через нее вырос более чем втрое — до почти одного триллиона юаней в день.

«Ормузский кризис значительно ускорил этот процесс», — отметил Сечин, сделав однозначный прогноз: если использование доллара в качестве санкционного инструмента продолжится, процесс создания альтернативных систем только ускорится.

Подводя итог всему выступлению, ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ резюмировал: мир стоит на пороге глубоких изменений — логистических, финансовых и мировоззренческих. И от того, насколько быстро будут найдены ответы на вызовы ларца Пандоры, зависит устойчивость всей глобальной экономики.