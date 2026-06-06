«Ларец Пандоры открыт: что осталось на дне?»

В Северной столице прошел XXIX Петербургский международный экономический форум Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин дал старт работе Энергетической панели. Он выступил с докладом «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры».

Среди участников дискуссии — министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, вице-президент по планированию Венесуэлы Рикардо Менендес, глава энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, бывший руководитель Международного энергетического агентства Нобуо Танака, президент группы «ТОФС» Давид Гаджимирзаев, а также российские и зарубежные чиновники, представители крупнейших компаний, учёные и эксперты. Модераторами выступили американский журналист RT Рик Санчес и академик РАН Александр Дынкин.

НОВАЯ ПРИТЧА ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Год назад развитие глобальной экономики сравнивали с опасным плаванием Одиссея, полным неожиданностей. Сегодня, по убеждению Сечина, куда точнее другая древнегреческая история — о сосуде Пандоры, который принёс человечеству болезни, бедствия и страдания. Характеризуя перспективы энергетики и экономики, он вспомнил слова Уинстона Черчилля, произнесённые в 1942 году: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, пожалуй, это конец начала».

Так называемый «порядок, основанный на правилах», где их диктовал непререкаемый гегемон, рухнул по вине своего же создателя. Сечин привёл цитату госсекретаря США Марко Рубио: «Если правила не подкреплены реальной силой, то они не стоят бумаги, на которой написаны».

Международные структуры, по словам Сечина, превратились в зомби. ООН оказалась на грани банкротства, не имея средств даже на зарплаты сотрудникам. Долг Вашингтона перед ней превысил $4 млрд, а среди других должников — Китай, Венесуэла, Саудовская Аравия и ещё более 30 стран. «Под угрозой само функционирование этой организации», — подчеркнул докладчик.

На передний план вышли новые лидеры. Сечин заявил: «Мировая экономика является абсолютным заложником политических решений, которые принимаются в интересах крупных корпораций, в основном, технологических, военных и финансовых, сформировавших замкнутый круг бенефициаров».

К уже привычным инструментам воздействия — пандемиям, разрыву цепочек поставок, санкциям, эмбарго, вмешательству во внутренние дела, захвату судов, подрыву трубопроводов и организации переворотов — теперь добавилось применение вооружённых сил. Сечин отметил, что катастрофы всегда результат совокупности факторов, и когда решения принимаются только из собственной выгоды, прогноз невозможен. Он процитировал Никколо Макиавелли:

СИЛА ВЛАСТИ В ЕЕ ТАЙНЕ

Торговые барьеры перестали быть исключительной мерой. По оценкам экспертов, к октябрю прошлого года объём мирового импорта, подпадающего под различные ограничения, достиг почти $3 трлн — рост более чем в четыре раза за 12 месяцев, и сегодня эта цифра ещё выше. Санкционное давление стало нормой. Только против России ввели 32 тысячи санкций. Лидируют США (более 7400 рестрикций), за ними следуют Канада, Швейцария, Евросоюз, Норвегия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония — всего более 50 стран.

Сечин напомнил, что санкции — инструмент принуждения для получения преимуществ в недобросовестной конкуренции: «Российские валютные резервы на сумму более трехсот миллиардов долларов были фактически конфискованы и сегодня используются для финансирования военных действий против нас».

Он также сослался на Мюнхенскую речь Президента России 2007 года, где говорилось, что нормы и почти вся система права одного государства — прежде всего США — перешагнули свои границы и навязываются другим странам.

ДАР ПРОМЕТЕЯ

Сечин сравнил созданную предыдущими поколениями мировую энергосистему — от дров, торфа, угля, паровых машин и лампочки Эдисона — с даром, который Прометей передал людям. Однако жертвы титана могут оказаться напрасными. «В светлое будущее мировой энергетики, как мы говорили ранее, возьмут не всех», — предупредил он.

Итоговая мысль доклада прозвучала как вызов: «Ларец Пандоры открылся, и вылетевшие из него беды и напасти не вернутся обратно. Ключевой вопрос в том, какие проблемы еще остались на дне ларца. С чем нам ещё предстоит столкнуться?»