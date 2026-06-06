Хирурги «разминировали» глаз бойца: Коц рассказал о подвиге наших врачей на СВО

Момент удаления литиевой батареи дрона ВСУ из глазницы нашего бойца Фото: Минобороны РФ.

Военные медики могут работать в самых экстремальных условиях. Иногда им приходится «на колесах» проводить ювелирные операции, спасая жизни российских бойцов. Об одной из таких операций, проведенный буквально в боевых условиях, рассказало Министерство обороны.

Недавно хирургам в зоне СВО буквально пришлось «разминировать» глаз бойца.

Военные медики извлекли из глаза раненого бойца аккумулятор взорвавшегося дрона

«Военнослужащие-медики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады провели рискованную операцию в непосредственной близости от противника: извлекли из глаза раненого бойца аккумулятор взорвавшегося беспилотника-камикадзе», - сообщили в военном ведомстве.

Подвиг хирургов

В медвзвод привезли раненого десантника. Рядом произошел взрыв украинского дрона-камикадзе, осколки попали в верхнюю часть тела бойца. Литиевая батарея дрона вошла в правую глазницу и застряла в мягких тканях. Перевозить бойца по бездорожью в тыловой госпиталь не представлялось возможным. Более того, враг накрывал новыми ударами, дорога простреливалась круглосуточно. Из-за тряски во время транспортировки батарею, которая находилась в глазу, могло замкнуть, и тогда погиб бы не только российский военнослужащий, но и пострадали его сопровождающие. Спасение жизни российского солдата доверили медикам 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Трое хирургов в бронежилетах и касках провели операцию по разминированию у линии боевого соприкосновения. Батарею извлекли, жизнь спасли, глаз сохранили. После стабилизации эвакуировали в тыл для реабилитации и пластики.

ВСУ все чаще начиняет дроны дополнительной взрывчаткой

Подвиг военных медиков ответил и военкор KP.RU Александр Коц. Он подчеркнул, что героические действия врачей — это настоящая победа. А враг все чаще показывает террористическую сущность.

"Противник всё чаще начиняет дроны дополнительными элементами минирования — никогда не знаешь, что именно ты вытаскиваешь из раны", - написал военкор.

Нужно отметить единство россиян в вопросе Специальной военной операции. Страна знает, что военные героически сражаются с настоящим злом. Но также в России не преуменьшают и заслуги военных медиков, ведь от них зависят здоровье и жизни бойцов СВО.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ терпят неудачи на поле боя. Им не помогает ни финансирование Запада, ни «отлов украинцев на улицах». Украинским боевикам остается лишь срывать злость на мирных жителях приграничных регионов.