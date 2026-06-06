Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов побеседовал на полях ПМЭФ с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым.
…- Антон Андреевич, здравствуйте!
- Александр, добрый день.
- Что для вас было главным на Петербургском международном экономическом форуме?
- Ну, для начала мне необходимо отметить, что на этом форуме мы показали наш новый самолет Ил 114-300 - уже полностью готовым к эксплуатации в наших авиакомпаниях.
Собственно, на форуме глава Росавиации Дмитрий Ядров вручил сертификат, который подтвердил, что наш новый лайнер прошел все самые суровые испытания и завершил процесс сертификации.
- «Комсомолка» вас поздравляет.
- Спасибо! Кстати, также на форуме был заключен и первый контракт на поставку сразу трех новых Ил - 114 авиакомпании из Архангельска.
Уверен, что и те, кто будет эксплуатировать новинки, и пассажиры по достоинству оценят наш новый самолет.
Он - замечу без лишней скромности - получился очень достойным.
Но это еще не все - в тот же день документ о завершении сертификации получили и создатели нашего новейшего авиационного двигателя ПД-8.
Это стало заметным вкладом на пути к технологическому суверенитету нашего авиапрома.
Напомню, эти двигатели будут устанавливаться вместо французских аналогов в наши новейшие суперджеты и в перспективе - в самолет-амфибию Бе-200.
Также не могу не отметить панельную сессию, посвященную перспективам нашей промышленности до 2050-го.
Хорошая получились дискуссия и состав экспертов был сильный. Состоялся прямой и предметный разговор.
- Чем, на ваш взгляд, нынешний форум отличается от предыдущих?
- На мой взгляд, этот форум получился более размеренным, он проходил с другими акцентами деловой программы, то же касалось и участников .
Напомню что предыдущий был посвящён поиску общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности… Переосмыслению моделей сотрудничества и формированию основ устойчивого развития нашей страны.
А в этом году тема - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему».
И деловая программа была сфокусирована на переходе к устойчивому развитию и формированию новых финансовых моделей.
Среди направлений, на которых был сделан особый акцент - прогрессивные технологии, искусственный интеллект - в социальной сфере, городской среде, международном сотрудничеством…
- А вы заметили, что нынче на форуме - много иностранцев?
- Да, их трудно было не заметить. Причем - помимо наших традиционных партнеров, приехали и делегации из США и некоторых стран ЕС.
Мне кажется, это еще раз наглядно показывает, что несмотря на все усилия противников - им не удалось изолировать нашу страну от внешнего мира.
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