Антон Алиханов: Несмотря на усилия противников, изолировать Россию не удалось

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов побеседовал на полях ПМЭФ с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым. Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов побеседовал на полях ПМЭФ с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым.

…- Антон Андреевич, здравствуйте!

- Александр, добрый день.

Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга.

- Что для вас было главным на Петербургском международном экономическом форуме?

- Ну, для начала мне необходимо отметить, что на этом форуме мы показали наш новый самолет Ил 114-300 - уже полностью готовым к эксплуатации в наших авиакомпаниях.

Собственно, на форуме глава Росавиации Дмитрий Ядров вручил сертификат, который подтвердил, что наш новый лайнер прошел все самые суровые испытания и завершил процесс сертификации.

Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга.

- «Комсомолка» вас поздравляет.

- Спасибо! Кстати, также на форуме был заключен и первый контракт на поставку сразу трех новых Ил - 114 авиакомпании из Архангельска.

Уверен, что и те, кто будет эксплуатировать новинки, и пассажиры по достоинству оценят наш новый самолет.

Он - замечу без лишней скромности - получился очень достойным.

Но это еще не все - в тот же день документ о завершении сертификации получили и создатели нашего новейшего авиационного двигателя ПД-8.

Это стало заметным вкладом на пути к технологическому суверенитету нашего авиапрома.

Напомню, эти двигатели будут устанавливаться вместо французских аналогов в наши новейшие суперджеты и в перспективе - в самолет-амфибию Бе-200.

Также не могу не отметить панельную сессию, посвященную перспективам нашей промышленности до 2050-го.

Хорошая получились дискуссия и состав экспертов был сильный. Состоялся прямой и предметный разговор.

Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга.

- Чем, на ваш взгляд, нынешний форум отличается от предыдущих?

- На мой взгляд, этот форум получился более размеренным, он проходил с другими акцентами деловой программы, то же касалось и участников .

Напомню что предыдущий был посвящён поиску общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности… Переосмыслению моделей сотрудничества и формированию основ устойчивого развития нашей страны.

А в этом году тема - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему».

И деловая программа была сфокусирована на переходе к устойчивому развитию и формированию новых финансовых моделей.

Среди направлений, на которых был сделан особый акцент - прогрессивные технологии, искусственный интеллект - в социальной сфере, городской среде, международном сотрудничеством…

Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга.

- А вы заметили, что нынче на форуме - много иностранцев?

- Да, их трудно было не заметить. Причем - помимо наших традиционных партнеров, приехали и делегации из США и некоторых стран ЕС.

Мне кажется, это еще раз наглядно показывает, что несмотря на все усилия противников - им не удалось изолировать нашу страну от внешнего мира.

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