6 июня 2026 года официально завершился Петербургский международный экономический форум. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

6 июня 2026 года официально завершился Петербургский международный экономический форум. Сайт KP.RU подводит его главные итоги в цифрах и фактах.

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БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ, БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

- Сегодня Запад решил возродить фашизм, - по традиции, подводя итоги Петербургского международного экономического форума, рассказал советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. - Но мы помним и чтим нашу историю и всегда будем против любой реинкарнации нацизма. Если так называемые партнеры сегодня, как и 85 лет назад, думают, что историческая спираль и их поход на восток снова приведут к уничтожению множества русских, то они заблуждаются.

советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Фото: Степан Яцко/Росконгресс

Мнимая российская угроза, которую эксплуатируют чиновники ЕС, привела их страны к упадку, сообщил Антон Кобяков.

- Упадок ведет к бедности. А бедность, как мы знаем, ведет к фашизму. И хотя народы Европы не хотят оплачивать фашизм, им уже это приходится делать, - посетовал советник президента на пресс-конференции в последний день форума.

Кстати, о форуме. Случилось то, чего многие ожидали: ПМЭФ-2026, который прошел с 3 по 6 июня в Северной столице, побил предыдущие рекорды. И по числу гостей, и по деньгам. Антон Кобяков сообщил:

- В мероприятиях форума приняли участие представители 142 стран мира. Проявлен неподдельный интерес, общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек. На форуме на данный момент было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.

«На данный момент» - важная фраза. Цифры будут уточняться, и они могут вырасти еще.

Причины высоких показателей самые разные. Но главная – популярность форума растет. Как повелось в последние годы, иностранные гости на ПМЭФ представляли в основном Восток и Юг… Но на сей раз в коридорах куда чаще, чем год-два назад, звучала английская, немецкая, французская речь.

- Форум показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Впервые за десять лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Мы потихоньку восстанавливаем наш диалог, - сказал Антон Кобяков. - Тезис «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему» стал главной темой форума, своего рода нашим обращением к миру. Россия всегда придерживалась такой формулы и никогда не закрывала дверь для диалога.

Популярность Петербургского международного экономического форума растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОТ НЕЙРОСЕТЕЙ ДО ДЕМОГРАФИИИ

Помимо международных отношений, Антон Кобяков выделил несколько важных тем, которые обсуждались на форуме.

Развитие экономики

- Огромный блок тем, посвященный развитию, был объединен общим смыслом: российская экономика и ее структурные изменения для возвращения на траекторию роста, - подчеркнул советник президента. - Экономическое чудо 2024-2025 годов пока осталось только результатом на табло. Мы помним, что экономика тогда росла по 5% в год. Описать механизмы, которые привели к таким результатам, выстроить их в систему, создать на ее базе новую денежно-кредитную политику пока не получилось. Но сделать это придется. Расходы бюджета должны оставаться инструментом увеличения его же доходной базы и всей экономики в целом.

Высокие технологии и искусственный интеллект

- Пожалуй, никогда ранее в рамках деловой программы Петербургского форума не было так много тем, связанных с высокими технологиями, в том числе с искусственным интеллектом, - отметил Антон Кобяков. - У большинства стран, в том числе у нас, есть задача минимизировать риски внедрения чужого искусственного интеллекта у себя - например, в системе образования и здравоохранения. Но важно не скатиться в децифровизацию и запреты искусственного интеллекта. Ведь так много сил вложено, чтобы сделать жизнь удобнее. Остается главный вопрос - где брать ресурсы для новой экономики с этим же самым искусственным интеллектом? Правильно ли все рассчитали страны-лидеры в части больших языковых моделей и мощности хранения данных? Сколько на все это потребуется энергии и воды в ближайшие годы? Это мы все обсуждали на форуме.

Рождаемость

- Тема демографии настолько многофакторна, что решить ее без экономического импульса невозможно. Без развития строительной отрасли - тоже. А также без правильной государственной политики в области культуры, образования и даже технологий, - сказал Кобяков. - Очевидно, что темы, связанные с демографией, будут занимать все более заметное место не только в деловых программах форума Росконгресса, но и в целом в информационной, экспертной повестке страны. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически, отметил наш президент.

Культура

- Необходимо усиливать политику в области культуры. Это в перспективе означает радикальный пересмотр отношений к понятию госзаказа в искусстве, в информационном поле вообще. Как любил повторять легендарный худрук театра на Таганке Юрий Петрович Любимов, «и Рафаэль работал по заказу», - напомнил Антон Кобяков.

И подвел главный итог:

- Никакой изоляции России нет и быть не может. Сегодня это понятно всем.