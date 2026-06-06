Что лучше - нефть по 250 долларов или прагматичное партнерство: Итоги четвертого дня ПМЭФ-2026

Сегодня заканчивает работу Петербургский международный экономический форум Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня заканчивает работу Петербургский международный экономический форум, который проходил с 3 июня в Санкт-Петербурге, уже в 29-й раз. Собрали для вас наиболее яркие заявления, которые прозвучали в последний, четвертый день форума.

ФИНАНСОВЫЙ ПУЗЫРЬ И НЕФТЬ ЗА 250 ДОЛЛАРОВ

Мир - на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен XIX века, предостерег в своем докладе ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. Своим выступлением "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?" он открывал Энергетическую панель форума.

Игорь Сечин. Фото: Николай Корешков/Росконгресс

- На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов как SpaceX, OpenAI и Anthropic... этот показатель приблизится к 50%. Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в 19 веке, - заявил он.

Коснулся Игорь Сечин и ближневосточного кризиса.

- Главным бенефициаром, безусловно, стали американские компании, получившие неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высоким ценам. Американский экспорт углеводородов бьет все рекорды, - так он оценивает последствия перекрытия Ормузского пролива, из-за чего во многих странах выросли цены на топливо.

А на вопрос, что станет с нефтяным рынком, если будут введены новые ограничения против покупателей российской нефти, Сечин ответил так:

- Если к 16 миллионам баррелей ограничений добавятся 7 миллионов экспорта российской нефти, тогда скорее всего… к уровню в 150-160 добавится еще 100 долларов.

То есть попытка убрать с международного рынка всю российскую нефть обернется ценами в 250-260 долларов за баррель.

Впрочем, по его прогнозам, такое вряд ли случится:

- Авторы новых санкционных предложений должны понимать, что из 7 миллионов общего экспорта мы все-таки сохраним значительную часть и нам никто не помешает ставить трубную нефть нашим стратегическим партнерам.

Нобуо Танака. Фото: Евгений Лучинский/Росконгресс

О серьезной ситуации на рынке нефти предупредил на панели и бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака:

- После того, как я покинул организацию (МЭА — Ред.), я - человек свободный, могу высказываться, как хочу. И сейчас я утверждаю, что вследствие нехватки предложения, скорее всего, так и будет продолжаться. Цена будет очень высокой в предстоящие месяцы, и я полагаю, что она может выйти на исторический уровень, более 170 долларов за баррель и даже выше.

Общий смысл: без российской нефти на мировом рынке — сейчас совсем никак.

СКАЧКОВ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ НЕ БУДЕТ

В отличие от мирового нефтяного рынка, бурь на нашем внутреннем продуктовом рынке вроде как в ближайшее время не ожидается.

- Наш прогноз сдержанный: мы не ожидаем резких скачков цен на продовольствие в этом году, - заявил ТАСС на полях форума председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Станислав Богданов. Фото: Валентин Егоршин/Росконгресс

По его словам, предпосылок к существенному подорожанию основных продуктов питания нет. Поэтому никакая административная заморозка цен не нужна и будет только контрпродуктивна. Напомним, в Госдуме в последнее время уже не раз возникали предложения ужесточить государственное регулирование цен на социально значимые продукты.

ДАЕШЬ МАТЕРИНСКУЮ ЗАРПЛАТУ

Не обошлось и без заявлений по больному демографическому вопросу. Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Марина Ким на полях форума предложила выплачивать женщинам, которые воспитывают детей, материнскую зарплату. В размере МРОТ (минимальный размер оплаты труда — на сегодня по России это 27 093 рубля.).

Марина Ким. Фото: Кирилл Казачков/Росконгресс

- Она потрудилась, и ей это гарантированно оплатили. И это правильно, - заявила депутат.

Жаль, не уточнила, кто именно и из каких средств должен оплачивать этот труд.

«ПРОЯВЛЕН НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС»

Общее количество участников ПМЭФ в этом году превысило 24,5 тысячи человек. Подписано более чем на 6,6 триллиона рублей соглашений (на 300 миллиардов рублей больше, чем на прошлогоднем форуме). Эти цифры привел, подводя итоги форума, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Антон Кобяков. Фото: Степан Яцко/Росконгресс

- Проявлен неподдельный интерес, - сообщил он на итоговой пресс-конференции. - Россия последовательно предлагает партнерство. Прагматичное партнерство и сотрудничество. Большинство стран Африки, Южной Америки, Азии видят и четко фиксируют все происходящее. Особенно внимательно это делает Китай.

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