Агата Муцениеце удивила странным нарядом: любимый Петр Дранга не отпускал ее руку

Агата Муцениеце в очередной раз сразила поклонников, выйдя к публике вместе с мужем Петром Дрангой. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская актриса и звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце в очередной раз сразила поклонников, выйдя к публике вместе с мужем Петром Дрангой. Все произошло на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Кадры появились в распоряжении KP.RU.

К публике артистка вышла в необычном наряде – на ней красовалось вишневое платье с множеством пушистых элементов на плечах. Супруг же решил не удивлять поклонников экспериментами, поэтому выбрал классический черный костюм, дополнив его темными очками. Однако куда больше внимания привлекли их отношения.

Агата Муцениеце и Петр Дранга вышли к поклонникам, трогательно держась за руки

Так, стоя перед журналистами пара мило держала друг друга за руки. Причем отпускать друг друга не хотели ни на секунду. Поэтому позировали вместе. Более того, даже успели перекинуться парой слов.

Напомним, 37-летняя актриса и 42-летний аккордеонист поженились в августе прошлого года. А недавно у них родилась дочка - малышку назвали Верой.

"После родов Агата сильно изменилась, стала очень домашней. Она даже стиль в одежде поменяла, больше никаких открытых нарядов, все очень скромно," - рассказывали KP.RU друзья пары.

Немногим ранее в эпицентре внимания оказалась телеведущая Регина Тодоренко. Та должна была вести премию, но ее не пустили к прессе. Почему – неизвестно. Звезде оставалось общаться лишь с немногочисленными журналистами, которые подошли к ней сами.

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