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Звезды6 июня 2026 14:26

Егора Крида укололи за нелюбовь к критике: «Сложно ему живется»

Певица MARGO подшутила над Егором Кридом из-за модераторов-цензоров контента
Авторы (2):
Кирилл МИШИН
Данила ЛИХАЧЕВ
Певица MARGO

Певица MARGO

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица MARGO ловко уколола Егора Крида за чувствительность к критике. Она намекнула, что коллеге по цеху явно живется непросто. Слова артистки прозвучали в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

В беседе с артисткой журналист попросил высказаться о последних слухах вокруг Крида. Многие говорили, что тот нанял специальных модераторов-цензоров. Те, мол, должны фильтровать попадающийся ему контент в соцсетях. Так артист хотел избежать негатива в свой адрес.

Однако MARGO подчеркнула, что подобным не занимается. Более того, иногда даже лайкает и репостит посты хейтеров. Поскольку блокировать всех попросту нет времени.

«Как сложно ему жить, в таком случае. А потом все-таки что-то попадется, потом скандал, ты не почистил!» - подшутила артистка, говоря о Криде.

Тогда же MARGO высказалась о преображениях Филиппа Киркорова. Она предложила пришить артисту еще два носа и подчеркнула, что даже подобные изменения его точно не испортят. Поскольку Король Эстрады, уверена певица, слишком красив.