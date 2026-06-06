Егора Крида укололи за нелюбовь к критике: «Сложно ему живется»

Певица MARGO Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица MARGO ловко уколола Егора Крида за чувствительность к критике. Она намекнула, что коллеге по цеху явно живется непросто. Слова артистки прозвучали в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

В беседе с артисткой журналист попросил высказаться о последних слухах вокруг Крида. Многие говорили, что тот нанял специальных модераторов-цензоров. Те, мол, должны фильтровать попадающийся ему контент в соцсетях. Так артист хотел избежать негатива в свой адрес.

Однако MARGO подчеркнула, что подобным не занимается. Более того, иногда даже лайкает и репостит посты хейтеров. Поскольку блокировать всех попросту нет времени.

«Как сложно ему жить, в таком случае. А потом все-таки что-то попадется, потом скандал, ты не почистил!» - подшутила артистка, говоря о Криде.

Тогда же MARGO высказалась о преображениях Филиппа Киркорова. Она предложила пришить артисту еще два носа и подчеркнула, что даже подобные изменения его точно не испортят. Поскольку Король Эстрады, уверена певица, слишком красив.