Ване Дмитриенко воткнули «нож в спину»: его любовь может не прийти на большой концерт

Российская актриса Аня Пересильд внезапно «воткнула нож в спину» своему возлюбленному, певцу Ване Дмитриенко. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская актриса Аня Пересильд внезапно «воткнула нож в спину» своему возлюбленному, певцу Ване Дмитриенко. Она допустила, что не попадет на его концерт в «Лужниках» в августе. Слова артистки прозвучали в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

На тему масштабного концерта Вани Дмитриенко актриса заговорила, когда рассуждала о своем образе. Тогда она подчеркнула, что пыталась передать средневековую эстетику. В ответ журналист поинтересовался, стоит ли ждать появления Пересильд на выступлении возлюбленного, где будет представлена именно рыцарская тематика.

И тут актриса выдала неожиданный ответ. Она сообщила, что не уверена, посетит ли концерт она сама.

«Не знаю пока. Пока просто хотим показать эту прекрасную эстетику», - сказала Пересильд и быстро перевела тему.

Немногим ранее актриса также раскрыла личную тайну. Она призналась, что иногда разговаривает сама с собой. По ее словам, подобное помогает ей справиться с волнением. Особенно с тем, которое возникает перед собственными выступлениями.