В России откроют 50 учебных центров Московской школы программистов к 2030 году

Московская школа программистов (МШП) с 2001 года обучает учеников со 2 по 11 класс фундаментальным ИТ-навыкам, готовит к будущему в сфере технологий, олимпиадам по информатике и поступлению в ведущие технические вузы России. В начале 2026 года школа стала частью Т-Образования – образовательная платформа Т-Банка. Открытие новых учебных центров МШП позволит сделать качественное ИТ-образование более доступным для школьников по всей стране.

— Буквально недавно к Т-Образованию присоединилась Московская школа программистов, одна из лучших ИТ-школ в России с 25-летней историей. Наша задача — дать возможность как можно большему количеству школьников по всей стране получать качественное ИТ-образование и наставничество. И к 2030 году мы планируем открыть еще 50 очных учебных центров. Мы верим именно в очное образование и взаимодействие с людьми, — рассказала в рамках сессии «Молодость как актив: рестарт экономики» на ПМЭФ-2026 директор образовательной платформы «Т-Образование» Варвара Смирнова.

Сейчас у МШП 19 очных центров в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В сентябре 2026 года откроется еще семь филиалов в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде и Москве на базе Центрального университета. Объединенная команда Московской школы программистов и Т-Образования намерена масштабировать готовую образовательную инфраструктуру школы при помощи ресурсов группы «Т-Технологии» (материнская структура Т-Банка). Очные учебные центры будут открывать в крупнейших городах России, где находятся ИТ-хабы финтех-группы.

Т-Образование нацелено на реализацию STEM-подхода (наука, технологии, инженерия, математика) и формирование культуры непрерывного образования по всей России. На платформе уже обучилось более 60 тысяч учеников 5-11 классов, а в кружках «Т-Поколение», где школьники готовятся к олимпиадам, – более 10 000 школьников, 786 из которых стали победителями и призерами ВсОШ по математике или информатике.