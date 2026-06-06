Аня Пересильд закопала всех хейтеров: «А разве это не круто?»

Российская актриса Аня Пересильд призналась, что рада обсуждению себя и своего возлюбленного, певца Вани Дмитриенко в социальных сетях. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская актриса Аня Пересильд призналась, что рада обсуждению себя и своего возлюбленного, певца Вани Дмитриенко в социальных сетях. С соответствующим заявлением артистка выступила в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Во время разговора журналист уточнил, хочет ли сама Пересильд стать мемом и не боится ли она подобного сценария. Однако в ответ звезда подчеркнула, что с ней такое уже случалось. И в этом нет ничего плохого.

Пересильд о своём образе на премии «Муз-ТВ» Анна Пересильд рассказала о том, как подбирала образ на премию «Муз-ТВ», а также призналась, что в её гардеробе не так много одежды бренда «Gucci»

«Да, это правда приносит популярность. Не знаю, к счастью или к сожалению, но так у нас происходит. Через негатив приходит всегда большая популярность», - сказала Пересильд.

Тогда же корреспондент KP.RU попросил актрису высказаться о постоянном обсуждении ее персоны в социальных сетях. Он упомянул, что говорят как о действиях самой Пересильд, так и об ее отношениях с Ваней Дмитриенко. Причем некоторые люди даже снимают видеообзоры об этом.

«А разве это не круто? Что каждое наше действие обсуждается. Мне кажется, это показывает то, что мы очень интересуем людей. То, что людям интересно абсолютно все. Мне кажется, это победа. Мне кажется, это то, к чему все стремятся. Поэтому я точно из-за этого не расстраиваюсь», - ответила актриса.

При этом она добавила, что неприятные инциденты все же случаются. Так, например, иногда обсуждения в соцсетях переходят грань. Но это издержки.

«Да, иногда это бывает как-то неприятно, неприятные какие-то обсуждение. Но, опять же, все неприятное, все нехорошее – как бы так у нас устроено, к сожалению, приносит всегда больше популярность, чем что-то хорошее», - подытожила Пересильд.

Тогда же актриса высказалась о будущих совместных песнях с Ваней Дмитриенко. Она призналась, что пока не знает, будет ли записан новый трек. Поскольку подобное, по ее словам, «приходит само». Каких-либо конкретных планов никто не строит.