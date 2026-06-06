Роман Костомаров признался, что тоскует на льду: спортсмен открыто рассказал о чувствах

Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров, перенесший несколько операций по ампутации конечностей, признался, что теперь чувствует грусть и тоску при выходе на лед. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров, перенесший несколько операций по ампутации конечностей, признался, что теперь чувствует грусть и тоску при выходе на лед. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

В ходе разговора журналист упомянул, что в прошлом Костомаров участвовал в ледовых шоу. И поинтересовался, планирует ли фигурист повторить этот опыт. Однако спортсмен ответил отрицательно.

Роман Костомаров признался, что испытывает тоску, выходя на лед

«Нет, конечно. Как я теперь могу участвовать? Я так иногда выступаю, выхожу на лед, но чтобы делать что-то серьезное – это уже невозможно», – сказал Костомаров.

Тогда же он признался, что выходить на лед ему непросто. Прежде всего морально.

«(При выходе на лед ощущаю – прим.ред.) тоску, грусть. Что не могу делать то, что делал еще три года назад», - добавил фигурист.

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