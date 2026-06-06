Лена Катина разнесла хейтеров из соцсетей: «Потому что обижены жизнью»

Российская певица и бывшая солистка культовой группы «Тату» Лена Катина резко высказалась о хейтерах, оставляющих негативные комментарии в соцсетях. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица и бывшая солистка культовой группы «Тату» Лена Катина резко высказалась о хейтерах, оставляющих негативные комментарии в соцсетях. Она заявила, что такие люди явно «обижены жизнью». Слова артистки прозвучали в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

В беседе с артисткой журналист упомянул слухи вокруг Егора Крида. Тот, как утверждают ряд источников, нанял модераторов контента. Они должны цензурировать попадающиеся публикации, чтобы ему не попался негатив. Более того, им даже нужно блокировать авторов такого контента. Однако Катина сразу же подчеркнула, что у нее подобных людей нет.

«Мы, честно говоря, исключительно против каких-то оскорблений, против нецензурной лексики, и против того, что, например, запрещено законом. Все остальное – каждый человек имеет свое мнение. Опять же, зачастую он его высказывает не потому, что он так думает, а просто потому, что обижен жизнью. Поэтому плохие комментарии у меня есть, от них никуда не деться», - сказала Катина, добавив, что научилась не реагировать на необоснованный хейт.

Тогда же артистка прокомментировала инцидент, когда ее засняли на видео журналисты в крайне невыгодном ракурсе. Она подчеркнула, что к таким людям тоже есть вопросы.

«Наверное, это какие-то обиженные, может быть, жизнью люди, которые плохо себя внутри чувствуют. Поэтому делают вот такие вот, не очень приятные другим людям, вещи. Поэтому я могу им только пожелать полюбить себя», - ответила певица.

Немногим ранее с журналистами пообщался фигурист Роман Костомаров. Он признался, что до сих пор иногда выходит на лед, хотя подобное дается ему с трудом. Поскольку теперь в подобные моменты он ощущает грусть и тоску. Ибо, подчеркнул Костомаров, невозможно сделать то, что делал еще три года назад.