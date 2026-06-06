Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в студии «Радио «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума подвел итоги двух лет работы. Фото: Андрей Булатов

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в студии «Радио «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума подвел итоги двух лет работы: регион сохранил инвестиционную активность (10-е место в России по промпроизводству), запустил стратегию «Территория семейного счастья» и вовлек 74 предприятия в корпоративные выплаты за рождение детей (до 1 млн рублей). Среди ключевых задач — развитие муниципалитетов, кадровые кластеры и борьба за туриста. Планируемый объем инвестиций по итогам форума 2026 года — около 170 млрд рублей.

ДВА ГОДА У РУЛЯ

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в студии «Радио «Комсомольская правда» на площадке ПМЭФ

—Дмитрий Вячеславович, с момента вашего избрания главой региона прошло почти два года. Какие ключевые результаты достигнуты, а какие задачи оказались самыми сложными?

— Могу сказать так: мы сохранили те темпы инвестиционной активности, которые были заложены в предшествующие годы. Говорю это в первую очередь потому, что мы находимся на Петербургском международном экономическом форуме. Прошлый год мы закончили успешно с точки зрения вложений в основной капитал.

Экономические показатели у нас достаточно неплохие. Рост промышленности положительный: второе место в ЦФО, десятое — по стране. В сельском хозяйстве продолжается стабильный рост, наш АПК крепнет.

— Что именно удалось сделать в агропроме?

— Мы сегодня завершаем работу, которую начали годы назад. Она связана с тем, чтобы обеспечить логическую цепочку: сельское хозяйство — переработка — пищевая промышленность. Всё, что мы производим на земле и на фермах, мы имеем возможность перерабатывать на созданных в регионе мощностях и доводить до конечного качественного продукта.

— Какие еще направления стали приоритетными?

— Отдельное внимание мы стали уделять развитию муниципалитетов. Централизовали усилия, сделали свою программу. Спектр мероприятий сегодня большой — от ремонта старых советских полноразмерных стадионов до установки модульных клубов на селе, ремонта подъездных дорог и систем ЖКХ. Программу согласовываем с жителями и местными администрациями.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ

— Ранее вы упоминали о новой социально-демографической политике. В чем ее суть?

— Это наша последняя история, которая, надеюсь, найдет положительный отклик. Обусловлена она простыми вещами: у нас очень тяжелый демографический тренд на протяжении многих лет. Мы взяли для себя сложную стратегию под названием «Территория семейного счастья».

— Что это означает на практике?

— Мы хотим возвращать в сознание людей восприятие семьи как того, что необходимо каждому человеку. Культивировать семейные ценности — о чем говорит и президент. С другой стороны — обустраивать среду так, чтобы людям всех возрастов и категорий было комфортно жить в регионе, чтобы они хотели создавать семьи, рожать детей, продвигать многодетность.

— Какие конкретные меры поддержки уже действуют?

— Сегодня у нас 57 видов поддержки для семей с детьми и многодетных семей. Например, выплата 1 миллион рублей при рождении второго ребенка (если маме до 25 лет) и при рождении третьего (если маме до 28 лет). Миллион выплачиваем на погашение ипотечного займа. Отдельно поддерживаем студенческие семьи и семьи молодых ученых.

— Вы говорили о вовлечении бизнеса. Как это работает?

— Мы запустили официальное движение «За будущие поколения». Сегодня 74 предприятия реализуют корпоративную программу поддержки рождаемости. Смысл простой: появляется в семье сотрудника ребенок. Если первый — выплачивается 500 тысяч рублей, если второй — 750 тысяч, если третий и последующие — миллион рублей. Выплачивает работодатель. Это, по сути, родительский капитал — деньги получает тот из родителей, кто работает на предприятии.

— Есть ли налоговые льготы для таких выплат?

— Я все время напоминаю бизнесу (часто об этом не знают): с 1 января 2026 года по решению президента сумма на рождение детей в размере до миллиона рублей освобождена от налогообложения. Эту историю мы активно продвигаем, предприятия присоединяются. Кстати, текущий форум тоже отличается этой новизной: подписывая инвестсоглашения, мы одновременно подписываем соглашения о сотрудничестве в сфере демографии.

— Будет ли какое-то поощрение для работодателей?

— Мы учредили региональную награду «За вклад в будущие поколения». Первые награды вручим на третьем Тульском демографическом форуме в августе 2026 года. Так стимулируем работодателей подключаться к программе дальше.

КОЛЛАБОРАЦИЯ С БИЗНЕСОМ ДАЕТ НОВЫЕ СТИМУЛЫ

— У меня провокационный вопрос: что принципиально отличает вашу стратегию от стратегии губернаторов-предшественников?

— Вы знаете, я не ставил перед собой задачу совершить какой-то разворот. Напротив. В период, когда работал Алексей Геннадьевич Дюмин (я все восемь лет был в его команде), создана очень хорошая база — социальная, спортивная, образовательная инфраструктура, новая городская среда. Сегодня мы эту работу активно продолжаем.

Чуть больше внимания стали уделять муниципалитетам, потому что наболели вопросы, до которых руки не добирались, не хватало средств. И, наверное, чуть активнее ушли в демографию. Поддержка была всегда, но вот эта коллаборация с бизнесом дает дополнительные стимулы и преимущества, чтобы добиваться результата.

КУДА ПОЙДУТ ИНВЕСТИЦИИ

— Вернемся к Петербургскому международному экономическому форуму, на котором сейчас находимся. Какую роль вы отводите подписанию новых соглашений? Какие из них уже в высокой степени готовности?

— Подписание соглашений — это не просто показать себя. Это в первую очередь показать, что регион открыт для инвесторов, что мы создаем бизнес-среду, в которой комфортно работать. Мы стараемся выдерживать все обязательства и четко взаимодействуем с малым и средним бизнесом — в трудные периоды им бывает тяжело. Все меры поддержки, которые были в 2025 году, сохранены и в 2026-м.

— По каким направлениям подписываете соглашения?

— Они направлены на развитие базовых отраслей, например химической. Подписали большой блок в сфере жилищного строительства — без комфортного жилья в рамках стратегии «Территория семейного счастья» никуда. Традиционно развиваем пищевую промышленность. Отрадно, что продолжаем заключать соглашения в сфере цифровых технологий и развития туризма.

Причем, мы часто говорим, что боремся за кадры, но сейчас начинаем бороться и за туристов. Каждый регион стремится создать что-то особенное. В рамках внутреннего туризма у жителей появляется всё больше возможностей выбирать, куда поехать. И каждый регион заинтересован в том, чтобы приток туристов был как можно больше.

— Какой общий объем инвестиций ожидаете по итогам форума?

— Где-то порядка 170 миллиардов рублей, которые придут в нашу экономику. В прошлом году было примерно на том же уровне — 167,7 миллиарда. С учетом непростой экономической и финансовой ситуации этот пул соглашений выглядит очень достойно.

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

— Тульская область занимает четвертое место в ЦФО по объему инвестиций. Какие новые меры поддержки инвесторов появятся в этом году помимо расширения особой экономической зоны «Узловая»?

— ОЭЗ продолжает работать, мы работаем над ее расширением. Действуют еще две территории опережающего развития — в Алексине и Ефремове. Для малого и среднего предпринимательства сохранили все налоговые преференции, которые существовали в 2025 году, — свыше 20 мер поддержки. Активно работают гарантийный фонд и фонд микрозаймов. По прошлому году малый и средний бизнес привлек порядка 2 миллиардов рублей под гарантии нашего фонда.

Для разных отраслей есть налоговые преференции — по уплате налога на прибыль, налогу на имущество. Весь этот инструментарий мы оставили действующим. И каждому инвестору гарантируем индивидуальное персональное сопровождение проектов и снижение административных барьеров.

— Вы активно развиваете систему профобразования. Создано 8 кластеров, планируется еще. Позволяет ли это закрыть потребности при дефиците кадров?

— Не буду утверждать, что мы закрываем потребности на сто процентов. Потребность в кадрах в промышленности сегодня высокая. Но в этом году планируем создать еще 7 производственно-образовательных кластеров. Федеральный проект (спасибо Минпросвещения) работает эффективно. Расширяется круг партнеров, всё больше промышленных предприятий входит.

— Что меняется в самом образовательном процессе?

— Мы модернизируем инфраструктуру, обустраиваем новые лаборатории, изменяем образовательные программы, адаптируем их под современные потребности конкретного работодателя. В процессе участвуют работники предприятий. Процент трудоустройства ребят на предприятия-партнеры очень высокий.

— А в сельском хозяйстве есть подобные проекты?

— Да. Благодаря проекту Минсельхоза «Агропрофессионалитет» много предприятий стремятся качественно преобразовать подготовку специалистов именно для отрасли сельского хозяйства. Это не решает проблему стопроцентной укомплектованности, но предприятия получают актуального специалиста с современными компетенциями.

ЭКОКУРОРТ И ПРИДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— В прошлом году на ПМЭФ вы подписали соглашения о строительстве отелей и экокурорта. Каков статус этих проектов? Как будет выглядеть туристическая карта региона через 2-4 года?

— Давайте попробуем помечтать. Мы пытаемся модернизировать, реновировать саму стратегию развития туризма. За туристов сегодня надо побороться. У нас богатое культурно-историческое наследие, много точек притяжения, но нужны новые. Развиваем гастротуризм, дорожный (автомобильный) туризм. Только что подписали соглашение о развитии придорожной инфраструктуры — автомобилисту нужно не только бензин заправить, но и передохнуть, провести время.

— Как будете структурировать туристические зоны?

— Переходим на кластерную историю. Выделяем туристические кластеры на территории области, знаем, какими объектами обладаем. Интерактивная карта сформирована, определяем стратегию дальнейшего развития этих территорий.

— Что с проектами, о которых договорились в прошлом году?

— В центре Тулы — новый гостиничный комплекс в высокой степени готовности. Здание возведено, инвестор переходит к внешнефасадным и внутренним отделочным работам. Полагаю, в начале 2027 года проект будет запущен.

Парк-отель «Ясногорье» — объективно сложнее. На такие проекты не всегда сходу можно найти кредитное финансирование. Но на текущий момент вопросы с банком решены, проектирование заканчивается. В текущем году приступим к реализации. Следующий объект в Куркинском районе — завершаются проектные работы. Движемся в тех графиках, в которых есть. Сегодня подписали еще несколько соглашений по туризму, в том числе спортивному.

— Вы родились и выросли в Тульской области. Что для вас сегодня самое главное при принятии решений в родном регионе? Какие задачи ставите превыше всего?

— Скажу кратко. Наша мегацель — сделать Тульскую область территорией семейного счастья.