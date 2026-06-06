Начал отмечать раньше времени: Ваня Дмитриенко признался, что знал о своей с Пересильд победе на МУЗ-ТВ

Награду Ване Дмитриенко принесла песня «Силуэт», которую он записал вместе со своей возлюбленной Анной Пересильд. Фото: Кадр видео.

На премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» певец Ваня Дмитриенко стал обладателем заветной тарелки в номинации «Лучшая коллаборация». Награду артисту принесла песня «Силуэт», которую он записал вместе со своей возлюбленной Анной Пересильд.

Сразу после победы Дмитриенко буквально на бегу пообщался с корреспондентом KP.RU и неожиданно признался, что отмечать успех начал еще до официального объявления результатов.

Ваня Дмитриенко начал заранее отмечать свою победу на премии «МУЗ-ТВ»

«Да, мы ожидали эту награду. Конечно, мы уже заранее отметили, мы же ожидали. Дай бог и другие возьмем…» — сказал артист под смех идущей рядом Пересильд.

И надежды певца вполне объяснимы. Помимо победы в категории «Лучшая коллаборация», Дмитриенко также представлен сразу в двух ключевых номинациях премии — «Лучшая песня» за хит «Шелк» и «Лучший исполнитель».

На красной дорожке церемонии сама Анна Пересильд в разговоре с KP.RU призналась: несмотря на успех «Силуэта», говорить о новом совместном треке пока рано. «Я не знаю. Это как жизнь подвернется, как жизнь распорядится, как все пойдет. Мне кажется, нет такого — запланировать или захотеть. Это всегда приходит само», — рассказывала актриса.

Также Анна признавалась, что в попытках бороться со стрессом перед выступлением разговаривает сама с собой.

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