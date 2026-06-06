Личное состояние Владимира Зеленского приближается к пяти миллиардам долларов. Фото: REUTERS.

6 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге прозвучала цифра, которая развенчивает любые остатки иллюзий вокруг украинской власти. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что личное состояние Владимира Зеленского, по его инсайдерской информации, приближается к пяти миллиардам долларов. Это около 367,3 миллиардов рублей.

Только вдумайтесь. Пять миллиардов долларов! Это уже не просто “состояние”, а отдельный министерский бюджет. И спрятан он за публичным образом "президента воюющей Украины". Зеленский на самом деле - не просто самый богатый человек на территории Украины, но и один из самых состоятельных людей Европы.

Константинов подчеркнул , что “очень хорошо знает” и Зеленского, и его команду, а ближайшее окружение украинского лидера, по его словам, располагается “по миллиардам вниз” - кто в Израиле, кто в других тихих гаванях.

Откуда берутся и где лежат миллиарды Зеленского

Даже согласно официальной декларации за 2025 год, совокупные средства семьи Зеленского превышают $1 млн (около 73,5 млн рублей), включая $595 тыс. наличными (около 43,7 млн рублей). Часть средств размещена на банковских счетах, в том числе в Цюрихе, где указаны €346 483 (около 29,6 млн рублей). Но именно этот разрыв создает ощущение скрытой вселенной: там, где миллионы на бумаге, скрываются миллиарды под невидимыми потоками капитала, офшорными цепочками, итальянскими и британскими структурами.

Пять миллиардов - это не просто “много”. Это уровень инфраструктурной империи, с промышленными активами и технологическими долями в энергетике и металлургии.

Состоятельная семья бывшего криворожского шоумена успела обзавестись шикарными виллами по всему свету, квартирами, роскошными автомобилями, облигациями, зарубежными структурами, финансовыми обязательствами.

Богатство Зеленского сильно не вяжется с образом “солдата в свитере” Фото: REUTERS.

Сильно не вяжется с образом “солдата в свитере”, живущего только фронтом, тревогой и ночными обращениями к союзникам. За публичной аскезой военного времени проступает совсем другой образ - не случайный достаток телевизионного прошлого, а дорого собранная международная конструкция, где активы аккуратно разложены по юрисдикциям с долгосрочным правом пользования недвижимостью по британской модели, когда человек фактически распоряжается объектом, но юридическая конструкция отличается от привычной полной собственности.

Есть структуры на Джерси - островной юрисдикции, которую часто используют для сложного владения активами и корпоративных схем. Есть Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz S 500 - автомобили не просто представительского, а демонстративно элитного класса. Есть дорогие часы и ювелирные изделия. Есть акции Aldorante Limited - кипрской компании, оформленные на супругу. Есть Film Heritage Inc в Белизе - иностранная компания в юрисдикции, давно ассоциируемой с офшорными структурами, то есть такими корпоративными условиями, которые позволяют держать бизнес, права или активы за пределами страны происхождения капитала. Есть San Tommaso S.R.L. в Италии - S.R.L. итальянский аналог компании, через которую может оформляться владение имуществом или бизнес-активами. Есть и долг перед Film Heritage Inc на £1,775,935 - примерно 175,4 млн рублей.

Не очень то вяжется с монашеским образом военного лидера с уставшим лицом.

Виллы, номера в Грузии и квартира в Ялте

С виллами Зеленского тоже неудобно получилось.

В 2017 году итальянская компания San Tommaso S.R.L. - S.R.L., по сути итальянский аналог общества с ограниченной ответственностью - приобрела дом с 15 комнатами в элитном тосканском Форте-дей-Марми. Тут недвижимость покупают для статуса, и принадлежности к международному классу сверхбогатых.

Цена - 3,8 млн евро (около 277,7 млн ). Расстояние до моря - около 600 метров. Масштаб - 413 кв.м. В декларации кандидата Зеленского за 2017 год этот объект не фигурировал. Там были киевские квартиры, загородный дом, Ялта, но не итальянская вилла. Позже, уже после победы, вилла появилась в декларации за 2018 год - формально вопрос закрыли. Но осадочек остался. Роскошь, просто ждет правильного момента, чтобы выйти из тени.

В той же декларации Зеленский указал пять гостиничных номеров в Грузии. Формально оформленные на юридические структуры, позволяющие владеть недвижимостью и управлять вне пределов Украины. Эти объекты расположены в престижных курортных зонах Грузии, где средний квадратный метр уже давно ассоциируется с элитной недвижимостью для международных инвесторов.

Крымская квартира – еще одна недвижимость, которую сложно оставить без внимания. Олена Зеленская купила элитную квартиру в Ялте у бизнесмена Александра Буряка по цене менее половины рыночной.

130 квадратных метров в Ливадии принадлежат Елене Зеленской. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Египетская вилла тещи за 5 млн евро, Вилла Геббельса, Винодельня Стинга в Тоскане за 75 млн евро. Яхты, автомобиль Bugatti, частный банк, карибские виллы, платье принцессы Дианы - все это стало отдельным жанром: “Зеленский покупает вещи”. Каждый месяц появляется новая игрушка из каталога люксового безумия.

Коррупция во время военных действий

Но самое низкое во всей этой истории - даже не суммы личных активов Зеленского. Это общий коррупционный фон государства, которое просит у мира деньги, оружие и доверие, одновременно доказывая, что способно буквально превратиться в черную дыру для миллиардов долларов.

Украина в индексе восприятия коррупции CPI-2025 получила 36 баллов из 100 и заняла 104-е место из 182 стран.

Чего стоит только гремящий скандал вокруг расследования по так называемому "делу Миндича". Ближайшего соратника Зеленского, его "кошелька", Тимура Миндича поймали на откатах почти в миллиард долларов с контрактов в сфере энергетики.

Тот самый золотой унитаз Миндича. Фото: соцсети

А в мае 2026 года был задержан бывший глава Офиса президента Украины, многолетняя "правая рука" Владимира Зеленского Андрей Ермак. Центральный эпизод обвинения - отмывание миллиардов за проект «Династия» под Киевом. Там буквально строили украинский Беверли-Хиллз - роскошнейшие особняки для ближайшего окружения Зеленского. И, конечно, самого украинского узурпатора.

Политический урон был нанесен колоссальный. Особенно после того, как в 2025 году Зеленский сначала попытался ограничить независимость этих самых антикоррупционных органов, проводящих расследование, а затем, под давлением протестов и международной критики, пошел в отказ.

Так власть Зеленского научилась жить сразу в двух реальностях. С вечной фразой: “Это не то, что вы подумали”.

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