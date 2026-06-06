«Комсомолка» продолжает собирать сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Виктор Антонюк/ТАСС

«Комсомолка» продолжает собирать сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 7 июня 2026 года. Российская армия освободила Шевченко в Харьковской области. Данные об атаке ВСУ на Старобельск переданы в ООН. Раскрыты данные о миллиардном состоянии Зеленского. Польша выставляет Киеву исторический счет за преступления бандеровцев. Эти и другие новости - в нашей ежедневной сводке.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 7 ИЮНЯ

По последним официальным данным Минобороны РФ, группировка «Север» установила контроль над Шевченко в Харьковской области. «Запад» занял более выгодные рубежи, «Юг» улучшил тактическое положение, «Центр» - положение по переднему краю, а «Восток» продвинулся в глубину обороны противника. Ведомство также сообщило об ударах по объектам производства, хранения и запуска дальнобойных БПЛА, топливной, транспортной и портовой инфраструктуре, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО, по данным МО РФ, сбили 13 управляемых авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 911 беспилотников самолетного типа.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ВОКРУГ СВО НА УКРАИНЕ НА 7 ИЮНЯ

Трагедия в Старобельске дошла до ООН

Россия передала в ООН фото- и видеоматериалы по атаке на педагогический колледж в Старобельске. Замглавы МИД РФ Александр Алимов передал материалы директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову. Российская сторона заявляет, что они подтверждают причастность ВСУ к удару 22 мая, когда были атакованы учебный корпус и общежитие. Погибли 21 человек, более 40 получили ранения. Москва просит передать материалы в штаб-квартиру ООН, генеральному секретарю и профильным структурам организации.

Палата представителей США снова открывает кошелек для Киева

Палата представителей США одобрила законопроект о поддержке Украины и новых санкциях против России. Документ предусматривает более 1 млрд долларов помощи, до 8 млрд долларов оборонных кредитов и новые ограничения против российских финансовых и ресурсных секторов. Голосование прошло со счетом 226 против 195, но будущее законопроекта в Сенате остается неопределенным.

Тем временем, страны НАТО обсуждают новый механизм военного финансирования Украины на 70 млрд евро. Инициативу предложила Германия, а обсуждение может выйти на уровень саммита НАТО в Анкаре.

Польша снова выставила Киеву исторический счет

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш Фото: REUTERS.

Польско-украинский конфликт вокруг чествования Киевом нацистов получил продолжение. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что требовал от главы украинской разведки Кирилла Буданова** переименовать украинское подразделение, которому ранее дали имя «героев УПА*». Он подчеркнул, что память о жертвах Волыни не является предметом переговоров.

Параллельно происходит более широкое охлаждение отношений: украинские символы начали снимать в польских городах, а польские политики все жестче говорят цене поддержки Киева.

Миллиарды Зеленского

Личное состояние Владимира Зеленского приближается к пяти миллиардам долларов. Это около 367,3 миллиардов рублей. Такую впечатляющую цифру назвал на ПМЭФ председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Зеленский таким образом - не просто самый богатый человек на территории Украины, но и один из самых состоятельных людей Европы. Сайт KP.RU подробно разобрал - откуда берутся и где лежат миллиарды Зеленского.

Личное состояние Владимира Зеленского приближается к пяти миллиардам долларов. Фото: REUTERS.

ЗАЭС вышла из блэкаута

На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение после отключения линии. Линия «Ферросплавная-1» была введена в работу, системы станции находятся в штатном режиме, а радиационный фон остается в норме. Во время работ у Запорожской АЭС украинская сторона нарушила режим тишины: речь шла об атаке по группе разминирования, в результате которой были ранены российские военные. Отдельно фигурировали пострадавшие работники станции.

Происшествия на море

Черное море подкинуло тревожную новость. Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано западнее Севастополя и затонуло. По данным турецкой береговой охраны, один моряк погиб, четверо получили ранения. Пострадавших подобрал другой траулер, после чего их передали медикам.

Еще один морской сюжет - атака на суда Natra и Zircon в Азовском море. Российский МИД заявил, что суда шли из Турции в Ростов-на-Дону, когда были атакованы украинскими дронами. Reuters со ссылкой на власти Азербайджана сообщило, что среди экипажей были граждане Азербайджана, часть из них погибла.

Одесский автобус ТЦК дал течь

В Одессе случился уже не фронтовой, а тыловой эпизод. Несколько мобилизованных вырвались из микроавтобуса ТЦК, применили газ против сотрудников военкомата и скрылись.

Такие новости не меняют карту боевых действий напрямую. Но они показывают температуру украинской мобилизационной системы. Когда из автобуса ТЦК бегут не на фронт, а от ТЦК, это тоже сводка - только не с передовой, а из украинского тыла.

В Харькове сорвалась новая «бусификация»

После одесского эпизода с ТЦК появилась новая история - уже из Харькова. Несколько сотрудников военкомата пытались затолкать мужчину в микроавтобус, но тот вырвался и убежал.

В Киеве мужчина выпрыгнул из больницы, спасаясь от ВВК

Еще один мобилизационный эпизод пришел из Киева. По сообщениям местных пабликов мужчина выпрыгнул из окна больницы в Оболонском районе, пытаясь скрыться от прохождения военно-врачебной комиссии. При падении он повредил ноги и оказался на крыше пристройки, после чего его задержали.

Тягнибок попал под удар дрона

В зоне вооруженных действий ранен лидер украинской националистической партии «Свобода»* Олег Тягнибок. Известно, что Тягнибок находился в автомобиле вместе со сторонниками, когда в машину попал дрон. Ранение не смертельное, но речь идет о контузии, баротравме и сотрясении мозга.

Украинско-польская граница снова в очередях

На украинско-польской границе растут очереди на выезд из Украины. По данным Госпогранслужбы Украины, самая сложная ситуация наблюдается в пунктах пропуска «Краковец» и «Устилуг»: там стояли около 100 и 95 автомобилей соответственно. Очереди фиксировались и на других переходах

*Внесена в перечень террористических и экстремистских организаций и запрещена в России

** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга