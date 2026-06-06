Мария Порошина вышла замуж за Ярослава Бойко: сделано заявление о свадьбе

Мария Порошина и Ярослав Бойко поженились Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Мария Порошина и Ярослав Бойков все-таки поженились. Их экранная любовь из сериала "Всегда говори всегда" переросла в настоящее чувство. О том, что актеры поженились и даже сыграли свадьбу, рассказал Гоша Куценко.

Мария Порошина не раскрывает подробности личной жизни. Актриса ничего не говорит о новом браке и не называет имя мужа. Зато разговорчивым оказался ее бывший избранник Гоша Куценко. От него артистка родила свою старшую дочь Полину.

Порошина и Куценко поддерживают очень теплые отношения. Мария даже позвала бывшего на свою свадьбу с Ярославом Бойко. "Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу", - поделился Гоша с репортерами шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Актриса о личной жизни молчит Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После чего огорошил сенсационным заявлением: "Я был, ребят, на свадьбе".

Напомним, слухи, что актеры состоят в отношениях, ходят более десяти лет. Разговоры об их романе начались еще во время съемок в сериале "Всегда говори «всегда»". В 2023 году Ярослав развелся с женой Рамуне Ходоркайте, с которой прожил чуть ли не четверть века и от которой у него есть сын Максим и дочь Эмилия. От актрисы Евгении Добровольской у актера есть внебрачный сын. Кроме того, именно Бойко приписывают отцовство в отношении сына Порошиной.

Мария, отметим, перестала комментировать личное после скандального развода с Ильей Древновым в 2018 году. Через несколько месяцев после из разрыва она родила пятого ребенка - сына Андрея. В свидетельстве о рождении мальчика отцом был записан Древнов. Однако позже актер подал в суд и доказал, что не имеет к ребенку отношения.