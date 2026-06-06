Брэд Питт пришел на «Ролан Гаррос» посмотреть на победу российской теннисистки

Брэд Питт и Инес де Рамон на матче «Ролан Гаррос» аплодировали победе россиянки. Фото: REUTERS.

Брэд Питт вышел в свет с 33-летней возлюбленной Инес де Рамон. 62-летний голливудский актер посетил турнир по теннису «Ролан Гаррос», который в эти дни проходит в Париже. Влюбленные пришли на женский финал, в котором триумфально победила россиянка Мирра Андреева.

Брэд и Инесс сидели в первом ряду, буквально в нескольких метрах от 19-летней спортсменки. Они внимательно наблюдали за игрой Мирры. Когда Андреева победила соперницу Майю Хвалинскую, Питт и его избранница наградили теннисистку аплодисментами.

Брэд и Инес в первом ряду наблюдали за игрой Мирры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Брэд и Инесс гостят в Париже уже несколько дней. Ранее актер посетил концерт группы Red Hot Chili Peppers, а также поужинал в ресторане в компании режиссёра Дэвида Финчера.

Февраль и март Питт и его любимая женщина провели в Греции. У актера были съемки на острове Идра. Брэд исполняет главную роль в психологическом триллере «Всадники» по одноименному роману австралийского писателя Тима Уинтона. Кроме того, он выступает продюсером фильма. Брэд играет австралийца Фреда Скули, вместе со своей маленькой дочкой обустраивающегося в Ирландии, ожидая приезда жены. Однако супруга бесследно исчезает прямо перед посадкой на самолет. Фред вместе с дочерью отправляется в отчаянное путешествие по всей Европе, пытаясь отыскать сбежавшую женщину и разгадать тайну её исчезновения.

Мирра Андреева одержала победу над соперницей Майей Хвалинской. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Роман с Инес – первые серьезные отношения Питта с тех пор, как он развелся с Анджелиной Джоли. Несмотря на солидную разницу в возрасте - целых 28 лет, Питт и его избранница смотрятся очень гармонично. В новых отношениях артист заметно помолодел и выглядит максимум на 40 с хвостиком. Правда, злые языки судачат, что Питт просто сделал круговую подтяжку лица.

Брэд Питт и Инес де Рамон впервые появились вместе на публике в ноябре 2022 года, когда пришли на концерт Боно в Лос-Анджелесе. У Инес, актрисы и дизайнера украшений, за плечами тоже есть опыт неудачного брака. Она была замужем за актером Полом Уэсли из «Дневников вампира», но развелась.

Поклонники с нетерпением ждут, когда же Брэд сделает любимой женщине предложение руки и сердца. Однако источники из окружения Питта поспешили разочаровать романтиков. По их словам, Брэд после развода с Анджелиной не собирается больше жениться. Горький развод и вражда с бывшей женой, настроившей против него детей, настолько измотала актера, что он решил больше не связывать себя узами брака.