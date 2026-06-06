«Скоро бросит старенькую Пугачеву»: В сети обсуждают Галкина*, похваставшегося кубиками на прессе

Максим Галкин* все чаще уезжает от Аллы Пугачевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Алла Пугачева и Максим Галкин* весной 2022 года покинули Россию и обосновались на Кипре. 77-летняя певица в последнее время сильно сдала: артистка с трудом передвигается и никуда теперь не выходит без палочки.

49-летний Максим* же, напротив, расцвел: похудел, сменил прическу и обзавелся новым гардеробом. Комик фанатично качается в спортзале, стремясь довести свое тело до совершенства.

В соцсетях иноагент опубликовал очередное хвалебное фото. На снимке Максим* задрал майку, зажав ее зубами, и сделал селфи в зеркале, похваставшись кубиками на прессе.

Фото вызвало бурю эмоций у женской аудитории его подписчиков. В комментариях дамы восторгаются физической формой Максима* и не стесняются в выражениях: «Все, бросаю мужа и еду к вам», «Максим*, рожу от вас двойню», «Максим*, вы где? Я выезжаю».

Комик похвастался кубиками на прессе. Фото: соцсети.

Однако нашлись и здравомыслящие люди, вспомнившие, что у Галкина* есть жена, которой подобные снимки могут прийтись не по вкусу. Эти подписчики уверены: Максим* давно наплевал на чувства пожилой избранницы и живет в свое удовольствие. По их мнению, иноагент понял, что может больше не считаться с супругой, которая заперта в четырех стенах на Кипре, и больше не пользуется былым уважением и славой суперзвезды. Поэтому он решил поискать приключений на стороне.

«Скоро бросит старенькую Пугачеву», «Алла Борисовна, отберите у него телефон», «Мужик к чему-то готовится», «Похоже, пришло понимание, что нужно искать новую звезду», «А каково Алле Борисовне читать все эти комментарии от женщин?», «Интересно, Алле Борисовне это нравится? Смысл показывать то, что другим нельзя, а кому-то рядом уже не до этого», - пишут пользователи сети.

Кое-кто и вовсе подозревает, что Максим* неспроста так часто демонстрирует свое тело. Подписчики уверены, что Галкин* завел роман на стороне и изменяет жене. Люди считают, что Максим* крутит шашни на гастролях, пока Пугачева скучает и ждет его на Кипре.

У этих подозрений есть все основания. После отъезда из России бывшая суперзвезда ведет жизнь простой домохозяйки: ходит по магазинам и воспитывает детей – двойняшек Гарри и Лизу. Пенсионерка никуда не выезжает с острова – здоровье не позволяет. Зато Максим* активно колесит с гастролями по Европе и наслаждается жизнью вдали от жены.

*Признан в РФ иноагентом.