Леонардо ДиКаприо уговаривали вместо съемок в «Титанике» сыграть порноактера: «Все знают, что корабль утонет, и всем будет плевать на его пассажиров!»

Леонардо Ди Каприо сыграл роль Джека Доусона - бедного молодого художника, который выиграл билет на трансатлантический лайнер в карты. Фото: кадр из фильма «Титаник» (1997), реж. Джеймс Кэмерон

Известный актер Джон С. Райли, номинировавшийся на «Оскар» за роль второго плана в «Чикаго», дал на днях интервью своему коллеге Теду Дэнсону для подкаста «Там, где все знают твое имя». И неожиданно рассказал о событиях тридцатилетней давности: в середине 90-х он активно отговаривал Леонардо ДиКаприо сниматься в «Титанике» Джеймса Кэмерона. А вместо этого настойчиво подсовывал главную роль в трагикомедии «Ночи в стиле буги» о порноиндустрии 70-х, где снимался сам.

Актер Джон С. Райли в фильме «Чикаго» (2002). Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Этот фильм ставил молодой тогда режиссер Пол Томас Андерсон, с которым Райли очень подружился на съемках предыдущего фильма «Роковая восьмерка». И ДиКаприо Райли хорошо знал, поскольку играл с ним в картине «Что гложет Гилберта Грейпа». Андерсон очень хотел, чтобы ДиКаприо сыграл в «Ночах...» Эдди Адамса - молодого человека, который под псевдонимом Дирк Дигглер становится суперзвездой «фильмов для взрослых». Райли взялся помочь режиссеру, специально встретился с ДиКаприо и начал уговаривать его отказаться от съемок в «Титанике», а вместо этого отправиться на площадку к Андерсону (фильмы снимались одновременно, нужно было выбирать что-то одно).

Райли вспоминает: «Я сказал: «Послушай, Лео, этот фильм, «Титаник» - о корабле, который тонет. И все знают, что он утонет. И всем будет плевать на тех, кто на этом корабле. А вот этот парень, Андерсон, станет в будущем одним из самых талантливых режиссеров, не упускай возможность сняться у него! Послушай, парень, серьезно, я тебе не лапшу на уши вешаю: там у тебя фильм про тонущий корабль!»

Джон С. Райли сказал Леонардо ДиКаприо: «Фильм Титаник» - о корабле, который тонет. И все знают, что он утонет. И всем будет плевать на тех, кто на этом корабле». Фото: imago stock&people/Global Look Press

Как известно, все это ни к чему не привело: агенты ДиКаприо убедили его, что «Титаник» будет «большим фильмом», и он предпочел съемки у Кэмерона. В «Ночах в стиле буги» его заменил Марк Уолберг, которого эта роль прославила. Но это нельзя было сравнить с бешеной популярностью, обрушившейся на ДиКаприо после «Титаника», ставшего в 1998 году самым кассовым фильмом в истории кино (журналы тогда писали о настоящей «дикаприомании» среди юных зрительниц).

Вместо ДиКаприо в фильме «Ночь в стиле буги» (1997) сыграл Марк Уолберг, вместе с ним снялся и Джон С. Райли Фото: кадр из фильма.

С Райли ДиКаприо потом снимался еще не раз - в «Бандах Нью-Йорка», в «Авиаторе». А с Полом Томасом Андерсоном поработал лишь недавно, в фильме «Битва за битвой», за который получил очередную номинацию на «Оскар» (сама картина была названа лучшей в 2025 году, Андерсон получил также призы за сценарий и режиссуру).

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