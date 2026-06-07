Как Гагарина, Катина и Щербакова боролись за внимание Сергея Лазарева: певец пользовался популярностью на премии МУЗ-ТВ

Певец Сергей Лазарев пользовался популярностью на премии МУЗ-ТВ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Сергей Лазарев на минувшей премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» пользовался популярностью среди знаменитых девушек. Сначала он встретился со своей подругой Полиной Гагариной, которая была в ярко-красном платье. Накануне у них вышла первая совместная песня под названием «Хэппи энд». После того как представители «Евровидения» от России сделали совместные фото, Полина побежала готовиться к выступлению, а Сергей решил немного пообщаться с журналистами.

Сергей Лазарев со своей подругой Полиной Гагариной Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Полина Гагарина и Сергей Лазарев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В этот момент к нему подошла другая участница «Евровидения» — Лена Катина, которая защищала честь нашей страны на международном конкурсе в далеком 2003 году в составе недавно воссоединившейся группы t.A.T.u. Сергей, кажется, был так увлечен интервью, что не обращал никакого внимания на певицу в пышном ярко-красном платье. Катина решила не мешать и смиренно ждала, когда же Лазарев на нее посмотрит.

«Мой пупсик! Прости, я тебя сразу не увидел», — поспешил извиниться Лазарев.

«А я стою такая красная, а ты меня не видишь…» — пожаловалась Катина.

Лена Катина в пышном ярко-красном платье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Внезапно их разговор прервали еще две дамы: комик и участница «Женского форума» Оля Парфенюк попросила Сергея обратить внимание едва ли не на главную его фанатку — звезду стендапа Варю Щербакову.

«Она говорит: «Он меня не увидел», — пожаловалась Парфенюк, подводя к певцу свою подругу.

Звезда стендапа Варя Щербакова и комик, участница «Женского форума» Оля Парфенюк Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лазарев и тут поспешил извиниться и пошел общаться с Щербаковой, которая не раз на всю страну заявляла, как обожает артиста. «Передаю тебя другим куколкам», — сказала Катина певцу, чье внимание уже сместилось на юмористок.

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