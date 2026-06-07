«За квартиру никогда не платила»: близкий друг семьи Децла объяснил, почему Антоний Толмацкий якобы выгоняет мать из жилья

Антоний Толмацкий, наследник рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сети разгорелся новый виток семейного конфликта вокруг наследия рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Его сын Антоний Толмацкий оказался в центре обсуждений после публикации видео, где он в резкой форме требует от матери Юлии Киселевой освободить квартиру для дальнейшей продажи.

На кадрах, которые опубликовала Киселева, молодой человек на повышенных тонах настаивает на своем решении и объясняет необходимость подготовки жилья к продаже.

«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом», — говорит Антоний.

На кадрах, которые опубликовала Киселева, молодой человек на повышенных тонах настаивает на своем решении и объясняет необходимость подготовки жилья к продаже Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Юлия Киселева с таким подходом не согласилась. «Я здесь, это мой дом, это моя частная жизнь», — ответила она. После этого, судя по опубликованным кадрам, молодой человек эмоционально отреагировал и схватился за голову со словами: «Господи».

При этом в истории семьи давно тянется имущественный и юридический конфликт. По ранее озвученной информации, квартира Децла была оформлена на его мать Ирину Толмацкую. Также сообщалось, что сам артист не оставил завещание, а вопрос прав на имущество и творчество не раз становился причиной разногласий внутри семьи. В разговоре с журналистами Антоний ранее объяснял свою позицию и отношение к работе.

«Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе», — отмечал он.

20-летний Антоний живет на отчисления от музыки отца, рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

20-летний Антоний живет на отчисления от музыки отца, а часть расходов берет на себя его избранница Диана. Ситуацию корреспонденту KP.RU прокомментировал близкий друг семьи. По его словам, делать выводы по одному видео неправильно, а сама история куда сложнее, чем кажется со стороны.

«Я знаком с ситуацией и могу сказать, что по одному видео делать выводы не стоит. Квартира изначально принадлежит бабушке Антония. Его мама там была прописана, но не являлась собственником, но жила там одна. За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасила бабушка и сам Антоний.

Сейчас, когда бабушка не может больше содержать квартиру, решили разменять так, чтобы у каждого была возможность жить отдельно. К сожалению, мама Антония восприняла это очень эмоционально, устроила скандал. Мы давно переживаем за ее ментальное состояние и надеемся, что ситуация уладится», — рассказал «Комсомолке» друг Антония Толмацкого.