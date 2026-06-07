«Он многое делал через боль»: Алексей Пиманов перед смертью подволакивал ногу и жаловался на сильную боль в руке

Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни, причиной смерти называли инфаркт. Фото: Алексей ФОКИН.

Скоропостижная смерть известного и любимого зрителями телеведущего, талантливого режиссера, продюсера, заслуженного артиста РФ Алексея Пиманова полтора месяца назад стала шоком и для близких, и для коллег.

Многие телезрители включали телевизор по пятницам, чтобы посмотреть программу «Человек и закон», которую Пиманов вел 30 лет. И теперь команда Алексея Пиманова продолжит делать «Человек и закон» в новом телесезоне, с новым ведущим.

Умер автор передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов Не стало автора программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. У 64-летнего телеведущего случился сердечный приступ

Алексей Викторович умер на 65-м году жизни, причиной смерти называли инфаркт. Пиманов был полон творческих планов и на счет съемок кино, и по поводу своего главного места работы - последние 13 лет он руководил медиахолдингом «Звезда», сделав девизом работы для зрителей принцип «вооружаем знаниями».

На телеканале «Звезда» вышел документальный фильм «Алексей Пиманов. Главное в его жизни…» 12+. В этом проекте коллеги и близкие Алексея Викторовича, в том числе, рассказали и о его здоровье, ведь многие зрители обсуждали причину смерти такого спортивного, активного, жизнелюбивого человека.

Многим Пиманов казался «двужильным» работоспособным человеком, с неисчерпаемым запасом сил, у которого никогда ничего не болит. Но так не бывает. Оказывается, коллеги замечали, что на последних записях передачи «Человек и закон» Алексей Викторович как бы «подволакивал» левую ногу.

Шеф-редактор программы «Человек и закон» Ирина Горюнова рассказала об Алексее Викторовиче: «Он многое делал через боль. И когда мы записывали студию, одну из последних, он немного сорвался - потом он извинялся. Говорил - «понимаешь, это все дурацкая рука». Он не любил, чтобы видели, что что-то у него не так, ведь он же никогда не был слабым… И потом, когда его провожала (после съемки - прим.), мы шли по транспортному коридору, и он говорит - «ты себе представить не можешь, дурацкая рука, такая резкая боль пронизывает, она не просто пронизывает мозг, она еще отдает…». Я обратила внимание, что он даже левую ногу еле поднимает - как бы подволакивает…»

Сам Алексей Викторович, когда коллеги и близкие уговаривали сходить к врачу, отказывался, списывая эту боль на результат недавней травмы. Пиманов не сомневался, что причина боли являлась результатом травмы - ушиба, полученного при неудачном столкновении на тренировке на хоккее. Коллеги, близкие переспрашивали - уверен ли он, что причина боли именно рука, плечо, просили обследоваться, хотя бы сдать кровь. Но Пиманов был уверен, что причина боли именно травма, говорил, что знает, что делать - ему подсказали. Обследоваться в тот момент не стал. Было много дел и планов. Оказалось, что это были не последствия травмы, а симптомы серьезных сердечно-сосудистых проблем

В документальном проекте нашла силы сказать несколько слов вдова, актриса Ольга Погодина, которая не могла сдержать слез: «Для меня это трагедия планетарного масштаба… Алексей это эпоха, он глыба, он человек-событие… Таких людей пересчитать по пальцам. Для меня он будет всегда человеком, который никуда не ушел, он просто вышел вперед, чтобы нас встретить…»

Приемная дочь Дарья Пиманова работала с отцом, вспомнила как тот мог не спать ради работы, чтобы воплотить все идеи, а когда она, видя эту усталость, просила «от чего-то надо отказаться…» А Алексей Викторович отвечал: «Слушай, да ты чего, мы такие талантливые, все будет хорошо…»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Погодина впервые о смерти мужа Алексея Пиманова: «Для меня это самая страшная трагедия»