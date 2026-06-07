«Похудел на семь килограммов и готовится пройти 65 километров»: На премии Муз-ТВ Лепс рассказал, как держит себя в форме

Григорий Лепс похудел на 7 килограмм Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кто-то ходит для поддержания формы в спортзал, а Григорий Лепс не первый год практикует ходьбу на дальние расстояния. В прошлом году Григорий Викторович установил личный рекорд в ходьбе, преодолев 62 километра за 8,5 часа. На премии Муз-ТВ Григорий Лепс поделился с KP.RU последними новостями. Как оказалось, артист потихонечку начал подготовку к новому марафону.

— Похудел на 7 килограммов, — рассказал KP.RU Григорий Лепс.

— Готовитесь ко дню рождения?

— Нет, просто лишний вес мне не нужен. Ещё два килограмма осталось скинуть, и мне нормально будет.

— А как вам удается форму держать? С помощью ходьбы, ваших спортивных марафонов?

— Ни в коем случае. Лишний вес уходит только, когда перестаешь есть. Спорт, прогулки тебе не помогут, - считает артист.

Певец не первый год практикует ходьбу на дальние расстояния. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Как же вы тогда себя дисциплинируете?

— Очень просто. Встал утром, пошел поплавал. Потом пошел в зал, а после — мало поел. Утром мало поел, вечером мало поел — и всё нормально, лишний вес уходит.

— Планируете свой марафон ежегодный на грядущий день рождения?

— Непременно. Но планирую его на 65 лет, через год. Кто-нибудь рядом со мной пойдет или поедет. Съемочную группу приглашу, потому что мало кто верит, что я могу это сделать. Они будут все фиксировать. Просто к такому марафону надо готовиться очень сильно. Когда 62 километра я проходил, я не готовился, поэтому это было очень сложно. Надеюсь, 65 километров пройдут для меня полегче, потому что я буду готовиться. А готовиться надо очень просто: в день сначала буду по 10 километров проходить, потом по 15. Постепенно буду привыкать к большим расстояниям. А резко рвать — это не про здоровье.

— Вы давно ходьбой на дальние расстояния увлекаетесь?

— Не очень. С 45 лет. Никто не советовал, просто самому захотелось, - поделился с KP.RU Григорий Лепс.

На премии Муз-ТВ артиста поддерживала его младшая дочь - 19 -летняя Николь Лепс. Девушка учится за границей и ранее выходила с отцом в свет лишь в детстве.

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