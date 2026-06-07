Блогер Карина Кросс в платье за 53 тысячи рублей похвасталась дорогими подарками: смогла оплатить маме свадьбу

Блогер Карина Кросс рассказала, что почти перестала покупать одежду Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» блогер и певица Карина Кросс появилась в изящном розовом платье российского бренда стоимостью 53 тысячи рублей. Впрочем, как призналась сама артистка в разговоре с KP.RU, наряд ей достался в подарок.

«Это образ от бренда JS SENSE. Мне просто очень понравился подарок, который мне он подарил. Это наш российский бренд. Не знаю, дорогое ли платье, мне подарили. За что огромное спасибо, мне очень приятно», — рассказала Карина.

На церемонии Кросс призналась, что особенно переживает за главную звезду «Дома 2».

«Я болею за Олю Бузову. Мне кажется, вся страна за нее болеет. На самом деле представлено очень много крутых артистов, которых я всех уважаю, за всех болею. Мне кажется, мы все уже победили. Мы живем свою лучшую жизнь. За что спасибо людям, которые нам в этом помогают», — отметила блогер.

Во время разговора речь зашла и о шопинге. Как оказалось, сегодня Карина гораздо реже покупает вещи самостоятельно, поскольку многие бренды присылают ей одежду.

Блогер Карина Кросс Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Сейчас чаще наряды дарят. Раньше покупала. Но знаете, какое удовольствие, когда ты просто видишь какую-то вещь, и тебе все равно, сколько она стоит. Она может стоить тысячу рублей, а может — гораздо больше. Если вещь искренне внутри понравилась, это круто. Тогда ты ее покупаешь», — объяснила артистка.

Старую одежду Кросс предпочитает отдавать своим близким.

«Я не выбрасываю. Как правило, либо дарю, либо кто-то забирает. Девчонки, подружки. Есть потрясающие дети моих подруг, которым вполне подходит мой размер. Поэтому просто раздаю и дарю», — рассказала она.

А вот самой дорогой покупкой в своей жизни Карина неожиданно назвала вовсе не брендовые вещи, а возможность исполнить мечту своей мамы.

«Для меня самая дорогая покупка именно для души — это не совсем покупка. Это возможность оплатить маме свадьбу. Это самая дорогая для меня покупка», — призналась блогер, которая благодаря популярности сэкономила много денег на своих нарядах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Похудел на семь килограммов и готовится пройти 65 километров»: На премии Муз-ТВ Лепс рассказал, как держит себя в форме

«Частичка нас им переходит»: Егор Дружинин и Лариса Долина рассказали, что делают со старой одеждой

Красная дорожка «МУЗ-ТВ -2026»: Постройневший Басков, романтичная Долина со спутником, Чеботина в образе Памелы Андерсон и Киркоров с талисманом бывшей жены