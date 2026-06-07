Минувшая неделя прошла под знаком высокой солнечной активности. Фото: muratart/Shutterstock/Fotodom

Минувшая неделя прошла под знаком высокой солнечной активности. Следующая неделя окажется еще более сложной. Солнце, похоже, отыгрывает спокойный период, который пришелся на весну. Детали? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

На днях американские ученые вроде бы предложили технологию, которая навсегда избавит землян от магнитных бурь. Они предлагают постоянно держать на геостационарной орбите несколько спутников с контейнерами, содержащими активные вещества, барий или литий. Атомы таких веществ в космосе легко теряют несколько электронов, становясь заряженными. Солнечная плазма натыкается на искусственное облако, и к Земле подойти не может.

Как мы уже писали, метод так себе. При том, что поддерживать постоянный запас лития-бария не высокой орбите дорого, есть сомнения, что это сработает. Не объединятся ли искусственное и естественное облака плазмы, и не обрушатся ли на Землю вместе?

Так что пока никакой защиты от магнитных бурь на самом деле не придумали. Солнце во время вспышек выбрасывает потоки плазмы. Достигая Земли, они возмущают земное магнитное поле. В этом и есть суть магнитных бурь. Слишком высокие энергии, слишком серьезные масштабы, чтобы совладать с этим было бы под силу человеку.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Воскресенье, 7 июня, прошло в спокойной обстановке. Никаких сюрпризов не ждем и в понедельник, 8 июня.

Все начнется во вторник, 9 июня. Магнитная буря начнется около 3 часов ночи по московскому времени с мощного «удара» плазмы о земную магнитосферу. Цифры тут же достигнут аномальных значений. До полудня, до 12 часов дня магнитосферу будет штормить максимально сильными ударами. Затем буря начнет ослабевать, и к вечеру все должно успокоиться.

Среда, 10 июня, небольшая передышка.

А вот четверг, 11 июня — повторение пройденного в усиленном виде. Мощная магнитная буря с высочайшими показателями будет трепать Землю и в четверг, и в пятницу.

Суббота также пройдет под знаком высокой, хотя и убывающей активности. Окончательно успокоится магнитосфера только в воскресенье, 14 июня.

Столь активной недели не было давно.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Если вы считаете себя метеочувствительными, стоит приготовиться основательно. Запастить препаратами, предписанными врачом, ограничить тяжелые физические нагрузки (что особенно актуально для тех, кто сейчас на даче), а лучше устроить себе выходной, если возможно.

Несмотря на то, что воздействие магнитных бурь на здоровье летом снижено, столь неприятный прогноз заставляет проявить осторожность.

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