Герой спецоперации «Z» Сагидапанди Самедов уничтожил пулеметчика врага гранатой

Старший лейтенант Сагидапанди Самедов и стрелок сержант Вячеслав Иванов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Братцы! Бей штыком, колоти прикладом! Не задерживайся: шибко иди вперед! Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы! Чудо-богатыри, вперед! Мы русские!», - восклицал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью».

ОТБИЛ АТАКУ ТЯЖЕЛОГО ГЕКСАКОПТЕРА

Стрелок сержант Вячеслав Иванов

«Стрелок сержант Вячеслав Иванов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта противника.

Штурмовая группа двигалась, сохраняя максимальную дистанцию между военнослужащими и постепенно накапливаясь на рубеже, для подготовки к атаке. Противник обнаружил точку сосредоточения и направил тяжелый гексакоптер для ведения разведки передвижения группы и сброса боеприпасов.

Вячеслав обнаружил вражеский дрон, и несмотря на угрозу, выдвинулся из укрытия. Заняв удобную огневую позицию огнем из стрелкового оружия, уничтожил гексакоптер.

Мужественные и решительные действия Иванова позволили российским штурмовикам скрытно сконцентрироваться вблизи оборонительных позиций украинских боевиков и неожиданно для противника атаковать.

Благодаря действиям сержанта Вячеслава Иванова российские штурмовики заняли укрепленную позицию украинских боевиков с минимальными потерями и закрепились на занятом рубеже что позволило развивать наступление в глубину обороны противника».

УНИЧТОЖИЛ ПУЛЕМЕТЧИКА ВРАГА ГРАНАТОЙ

Старший лейтенант Сагидапанди Самедов

«Штурмовые группы взвода под командованием старшего лейтенанта Сагидапанди Самедова выполняли задачу по уничтожению противника и захвату укрепленного опорного пункта.

В ходе движения штурмовые группы попали под массированный обстрел крупнокалиберного пулемета противника с замаскированной укрепленной огневой позиции. Самедов оперативно обнаружил огневую позицию украинских боевиков и скрытно начал двигаться в её направлении. Понимая, что штурмовая группа будет уничтожена огнем, Сагипанди был вынужден, рискуя жизнью рывком преодолеть открытое пространство и атаковать гранатой позицию огневого средства противника. Точным броском расчет был уничтожен, а штурмовая группа продолжила движение и захватила укрепленный опорный пункт противника с минимальными потерями.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего лейтенанта Сагипанди Самедова российские штурмовики захватили укрепленные позиции противника и продвинулись в глубину его обороны с минимальными потерями».