Герой спецоперации «Z» Иван Шимохин выполнил приказ под артобстрелом

Старший сержант Иван Шимохин и рядовой Василий Барков Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Сам погибай — товарища выручай», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще он считал, что: «Благость и милосердие потребны героям».

ОБОШЕЛ ПРОТИВНИКА С ФЛАНГА

Рядовой Василий Барков

«Рядовой Василий Барков, в составе штурмовой группы выполняет боевые задачи по уничтожению украинских боевиков, захвату и уничтожению их укреплённых опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов.

В ходе наступательных действий, продвигаясь по пересеченной местности, штурмовая группа попала под огонь крупнокалиберного пулемета. Барков оперативно определил откуда ведется огонь и скрытно перемещаясь обошёл противника с фланга. Заняв удобную позицию, Василий, метким броском ручной гранаты уничтожил пулеметный расчет.

Продолжив штурмовые действия, российский отряд вышел на рубеж атаки и выбил подразделения ВСУ с подготовленных огневых позиций, продвинувшись вглубь его обороны без потерь.

Смелые и решительные действия рядового Василия Баркова способствовали дальнейшему продвижению российских подразделений. В результате выполнения штурмовой группой поставленной боевой задачи были созданы условия для успешного наступления второго эшелона российских войск».

ПОД АРТОБСТРЕЛОМ ВЫПОЛНИЛ ПРИКАЗ

Старший сержант Иван Шимохин

«Старший сержант Иван Шимохин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения штурмовых подразделений Шимохин регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ходе подвоза боеприпасов на позиции своего подразделения, ведущего наступление на важном тактическом направлении, автомобильный транспорт, в котором следовал Иван, подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков.

Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Шимохин вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта.

Не прерывая движения, старший сержант Иван Шимохин обеспечил доставку боеприпасов на передовую позицию штурмового подразделения в установленные сроки.

Благодаря своевременно доставленному грузу, российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника, захватили важный опорный пункт ВСУ, значительно улучшив положение по переднему краю».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев