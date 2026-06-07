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Политика7 июня 2026 18:10

С кем связались, на то и напоролись: Украинцы обвиняют поляков в провокациях и вредительстве

Это ответ на дипломатический скандал после присвоения Зеленским имени «героев УПА*» бригаде спецназа ВСУ
Александр ГРИШИН
Премьер-министр Польши Дональд Туск на днях достаточно резко отреагировал на присвоение одной из бригад спецназа ВСУ имени «Героев УПА*».

Премьер-министр Польши Дональд Туск на днях достаточно резко отреагировал на присвоение одной из бригад спецназа ВСУ имени «Героев УПА*».

Фото: REUTERS.

Все-таки рано или поздно даже из так называемых адекватных и «разумных» украинцев начинает неостановимо переть наглый и агрессивный хохол-бандеровец. Надо только задеть его за ретивое, и все наносное сползает, обнажая характерные клыки и сальный чуб, свисающие над вышиванкой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на днях достаточно резко отреагировал вслед за президентом Польши Навроцким на присвоение одной из бригад спецназа ВСУ имени «Героев УПА*».

- После досадного решения президента Зеленского я полностью понял реакцию президента Навроцкого, – сказал Туск и добавил, что «никто не разделит польское общественное мнение и польские власти, когда речь идет о прошлом и истории». - У каждого свои национальные пристрастия, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто сражался против советского захватчика, но я не пойму, если они одновременно захотят чтить память тех, кто убивал поляков – их ближайших союзников… Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, это будет означать, что наши отношения будут определяться не сочувствием, а жестким бизнесом.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее возмутился по поводу «Героев УПА*».

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее возмутился по поводу «Героев УПА*».

Фото: REUTERS.

Тут, конечно, Дональд Туск продемонстрировал то ли свою крайнюю тупость и необразованность, то ли запредельный цинизм. Потому что убивали и советских (и русских) и поляков одни и те же люди. И об этом знают все поляки, а уж потомок гитлеровского коллаборациониста Туск, и еще на такой должности, какую занимает сейчас, тем более, обязан. Но если он признает реальность, то у него разрушится вся конструкция нынешней украинской власти. Но сейчас все же о другом.

- Украинская сторона сама навлекла на себя эту проблему, так пусть теперь ищет решение, – закончил свое выступление Туск.

И украинцы тут же нашли свое решение. Только совсем не то, на какое рассчитывал премьер Польши. Столько негатива в свой адрес Дональд, наверное, давно не получал. Если не никогда. Как, впрочем, и остальные поляки.

Украинцы выступили дружным и единым хором – и визжащие подсвинки, прославлявшие Зеленского, и те, кто пытался изобразить из себя какую-то оппозицию действующему режиму. Оказалось, что «этот бессмысленный инцидент был спровоцирован польской стороной». Полякам припомнили, «как раньше Польша тоже без конца устраивала скандалы, требуя разрешения на проведение эксгумаций и захоронений, десятков тысяч поляков, погибших от рук УПА*». Оказывается, «суть - в стремлении поляков создать сегодня скандал, зачем?» А все по той причине, что «в Польше никак не желают успокоиться» вместо того, чтобы самим извиниться перед украинцами за свое поведение.

На Украине отреагировали не так, как ожидала Польша.

На Украине отреагировали не так, как ожидала Польша.

Фото: REUTERS.

А в чем поляки провинились? О, тут у украинцев большой счет уже выписан. Поляки устроили эмбарго на украинское зерно, которое они еще и рассыпали по дорогам. А еще «разбрасывали гвозди и саморезы на пути наших (украинских – прим. авт.) грузовиков… Разве все это можно забыть?» Но Киев оказывается, «пытается не вспоминать плохое, хотя, после очередных расчетливых провокаций и выпадов со стороны Польши, это делать с каждым разом становится всё тяжелее». А еще Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. Правда, те, кто ставит это в упрек Варшаве, умалчивают, что инициатива исходить из Киева.

Но и это далеко не все грехи поляков.

- А депортация из страны 57-летнего украинца из-за пойманного сома вообще не укладывается ни в какие рамки. Поляки творят пакости и мелкие, и крупные, - вспомнили на одном таком как бы обличающем Зеленского ТГ-канале. - поляки всегда вели с нами «жесткий» и, к тому же, нечестный бизнес.

Это просто воплощение украинства – ублюдка, которого по закону следовало посадить только за браконьерство годика на три, не считая других грехов, просто выставили за пределы страны. А надо было, наверное, наградить чем-нибудь.

В конце концов, гражданам Польши поставили в вину даже то, что «всего лишь несколько сотен, не больше, решили воевать на стороне» Украины.

В общем, кушайте, господа поляки, не обляпайтесь. С одной стороны от ста до полутораста тысяч невинно зверски убиенных - детей, беременных женщин, стариков, просто мирных жителей, с другой – саморезы на дорогах, депортация ублюдка, который должен сидеть, рассыпание зерна из кузова. С кем вы, господа поляки, связались, на то и напоролись. И, знаете, если нынешним бандеровцам дать такую же возможность, что была и у их дедов, то что-то подсказывает, что они будут готовы устроить вторую Волынскую резню. Моральные препоны у них отсутствуют.

*Внесена в перечень террористических и экстремистских организаций и запрещена в России

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