Искусственный интеллект избавит от рутины, но породит множество новых задач

Целые отделы будут представлены одним человеком, 60% навыков внутри профессии трансформируются, а производительность труда вырастет на треть. Таким эксперты видят влияние искусственного интеллекта на сферу занятости. Эти и другие мнения мнения прозвучали на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий», которая прошла 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Пора адаптироваться

Для начала на сессии озвучили ситуацию на рынке труда. Сейчас в России рекордно низкий уровень безработицы – 2,2%, уровень занятости составляет 61,5%. Однако при этом средний возраст занятых – 44 года, что означает, что в следующие 15 лет уходить на пенсию будет очень много людей.

При этом на рынке царит отраслевой дисбаланс: 13,5 миллионов россиян (каждый пятый занятый) работают в сфере торговли, а 6 миллионов – в сфере транспорта и хранения. Больше трети выпускников, отучившись на ненужные на рынке специальности, идут работать туда, где не требуется высшее образование.

По оценкам проведенных исследований, генеративный искусственный интеллект и роботизация могут увеличить производительность труда на 21-33 процента к 2032 году. И к тому же году потребуется 12 миллионов трудоустроенных: 11,5 миллионов для того, чтобы заместить тех, кто уйдет на пенсию, и полмиллиона – для новых рабочих мест.

Как же адаптировать рынок труда к тем изменениям, которые диктуют технологии?

- Ведется ежегодный скользящий прогноз рынка труда на семь лет, чтобы понимать, какие профессии в каких отраслях нам нужны. Уже изменены контрольные цифры приема в вузах и колледжах в пользу востребованных специальностей. Образовательные организации должны подготовить предложения по углубленной переработке образовательных программ с акцентом на ИИ. До 1 декабря должна быть подготовлена Стратегия адаптации рынка труда к технологическим изменениям – это наша сверхзадача до 2036 года, - рассказала на сессии заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Нужны педагоги с ИИ в арсенале

К 1 сентября в федеральные государственные образовательные стандарты будет внедрен модуль искусственного интеллекта.

- Государство обязано формировать квалифицированный государственный заказ, не оставляя университеты один на один с индустриальными партнерами. Особенно это касается педагогических вузов. Нужна новая роль педагогов. Никакой искусственный интеллект не заменит педагога. Но педагог, вооруженный искусственным интеллектом, будет и ближе молодому поколению, и в то же время станет проводником наших исторических смыслов, - подчеркнул председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Спикер рассказал о том, что нынешнее общество предъявляет запрос на… нет, не на еще большую цифровизацию. На человечность. Потому что новые цифровые платформы создают новую «экономику доверия», которая заменяет доверие личное. Государство же, по мнению Сергея Кабышева, должно провести ценностную экспертизу моделей ИИ, чтобы защитить национальные интересы и суверенную волю.

Высвободившееся время - перераспределять

Интересно исследование, которое провели Минтруд совместно со Сбером, его результаты озвучили на сессии. Например, выяснилось, что даже при нынешнем уровне развития ИИ уже 7,5% трудовых функций могут быть полностью заменены и выполнены искусственным интеллектом.

- Это говорит о том, что есть возможность перераспределять высвобождаемое время сотрудников и наращивать производительность труда. И поэтому Минтруд поставил себе задачу до конца текущего года сформировать исчерпывающий перечень функций по каждой профессии с указанием удельного веса по времени и вкладу в результат. Это позволит точно оценить влияние технологий, в том числе ИИ и роботизации, на каждую функцию и профессию в целом, - отметил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Для чего это нужно? По словам спикера, сегодня Минтруд совместно с работодателями выступают заказчиками для системы образования. А чтобы формировать качественный запрос, нужно четко понимать внутреннюю трансформацию содержания профессий.

Для этого планируется серьезно изменить структуру профессиональных стандартов. Они станут двухкомпонентными и будут состоять из фундаментальной части (это базис, традиционное образование) и технологической – «подвижной», быстро обновляемой под конкретные технологии и запросы работодателей.

В том же исследовании говорится, что в будущем 60-70% навыков внутри каждой профессии будут затронуты искусственным интеллектом.

- Задумайтесь: две трети того, что вы сейчас делаете, изменится под влиянием искусственного интеллекта в ближайшие годы. Это не значит, что профессия перестанет существовать, это значит, что она серьезным образом изменится. Такие цифры могут вызывать тревогу, но предупрежден – значит вооружен, - поделился своим мнением первый заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

Настанет эра контролеров и аналитиков

С тем, что профессии как таковые не уйдут, а изменятся изнутри, согласны и представители бизнеса.

- Искусственный интеллект не заменит человека, он возьмет на себя рутину. Но это не значит, что резко высвободится рабочая сила, потому что ответственность за конечный результат возрастет многократно. Соответственно, потребуется больше нестандартных решений, вырастет потребность в аналитике. Работы искусственным интеллектом делается много, но и задач, как следствие, генерируется еще больше, - высказался председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Спикер убежден, что в будущем спрос сместится от исполнителей к контролерам и аналитикам: тем, кто смотрит, что происходит, делает оценки и не допускает критических ошибок. Появится больше микрозанятости, когда в роли целого отдела будет выступать один человек.

Резюмируя, участники дискуссии сошлись на том, что нет противостояния между искусственным интеллектом и человеком, это не вопрос борьбы и вытеснения технологиями живых людей. Задача же в том, чтобы человек стал сильнее рядом с этой технологией. А для этого нужно объединять усилия вузов, работодателей, государства и, конечно, самих работников.