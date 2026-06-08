Как стареет наше сердце: профессор-кардиолог назвал ключевые обследования для проверки сосудов в старшем возрасте

У большинства людей с возрастом расшатывается прежде всего работа сердечно-сосудистой системы. Фото: U.P.SD/Shutterstock/Fotodom

«Первую половину жизни здоровье работает на тебя, а вторую половину ты работаешь на здоровье» - говорит народная мудрость. У большинства людей с возрастом расшатывается прежде всего работа сердечно-сосудистой системы, отмечают врачи-кардиологи. Одышка, слабость, боли в ногах, отеки, которые в 25-30 лет могут быть эпизодическими событиями, временными неприятностями, после 55-60 лет нередко сигналят о серьезных, жизнеугрожающих проблемах. На что важно обращать внимание, как обследоваться и в целом поддерживать здоровье сосудов и сердца в старшем возрасте?

Об этом «Комсомольской правде» и сайту KP.RU рассказал известный врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, иностранный член Академии медицинских наук Таджикистана Мехман Мамедов.

«КОРОЛЕВА» СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

- Мехман Ниязиевич, какие болезни сосудов и сердца чаще всего развиваются с возрастом?

- Самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание во всем мире - гипертония. Точнее, эссенциальная гипертония, то есть хроническое повышение артериального давления без конкретной установленной причины.

В России гипертонией страдает около 40% взрослого населения. К сожалению, далеко не все осознают, что она вносит мощный вклад в развитие сердечно-сосудистых катастроф – инфарктов миокарда и мозговых инсультов. Еще один серьезный фактор риска, повышающий угрозу таких исходов - атеросклероз (то есть накопления холестерина, сужающие просвет сосудов. - Прим. Ред.).

У мужчин гипертония может стартовать уже начиная с 30 лет, поясняет профессор Мамедов. Такое раннее начало в основном связано с образом жизни: частыми стрессами, малоподвижностью, нарушениями сна, неправильным питанием, лишним весом, курением и злоупотреблением алкоголем. «То есть заметно выросла роль поведенческих факторов риска в развитии гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний», - отмечает эксперт.

Наиболее заметный рост гипертонии у большинства мужчин, по данным исследований, наблюдается с 50 лет. К 80 годам ей страдают 80-90%.

- У большинства женщин гипертония развивается в менопаузе или в пременопаузе, то есть в возрасте 40-45 лет, - продолжает кардиолог. - При этом играют роль те же факторы риска, что и у мужчин (см. выше) - они могут провоцировать более ранний дебют или усугублять прогрессирование гипертонии.

Самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание во всем мире - гипертония. Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

КОНКРЕТНО

«Букет» диагнозов в 60+

У людей старше 60 лет наиболее часто встречаются такие сердечно-сосудистые заболевания:

* гипертония,

* ишемическая болезнь сердца, ИБС (нарушение кровоснабжения сердца из-за сужения сосудов, чаще всего вызванное холестериновыми бляшками);

* цереброваскулярные заболевания (проблемы с сосудами головного мозга, из-за которых клетки мозга недополучают кислород и питательные вещества - хроническая ишемия мозга, транзиторная ишемическая атака, инсульт),

* мерцательная аритмия (опасные нарушения сердечного ритма),

* хроническая сердечная недостаточность, ХСН (ослабление работы сердца, из-за которого нарушается кровоснабжение органов, начинается застой жидкости, появляются отеки и одышка).

- Частота ИБС и цереброваскулярных заболеваний постепенно растет в возрасте 40-64 года. А после 65 лет риск развития ишемической болезни сердца становится максимальным и одинаковым для мужчин и женщин, - поясняет Мехман Мамедов.

В то же время важно понимать: атеросклероз, одна из ключевых причин большинства сердечно-сосудистых заболеваний, это медленно прогрессирующий процесс, отмечает профессор:

- На формирование атеросклеротической бляшки в крупных артериях обычно уходит не менее 10 лет. Поэтому при своевременной постановке диагноза (а для этого нужны регулярные обследования - подробнее см. ниже) и правильном лечении высоки шансы противостоять угрозе, снизить риск сердечно-сосудистых катастроф.

КАК ОБСЛЕДОВАТЬ СОСУДЫ И СЕРДЦЕ, С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?

- Если в старшем возрасте риски для сосудов и сердца повышенные - как часто нужно обследоваться и что именно проверять, чтобы спать спокойно?

- Во-первых, мы рекомендуем проходить ежегодную диспансеризацию, которая полагается бесплатно по полису ОМС. В ее рамках кардиологическое обследование занимает важное место. Проверяются такие показатели:

* артериальное давление,

* индекс массы тела (его превышение - фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний),

* уровень глюкозы в крови (превышение глюкозы «бьет» по сосудам),

* уровень общего холестерина.

Также делается общий анализ крови и проводится ЭКГ.

Далее, при наличии показаний, пациенту могут быть назначены: консультация кардиолога, эхокардиография (УЗИ сердца), расширенный биохимический анализ крови, включая полный липидный спектр (общий холестерин, липопротеиды низкой и высокой плотности, триглицериды), проверка показателей хронического воспаления и тромбогенных показателей.

- Если у пациента есть возможность дополнить базовый набор обследований, пройти более углубленный кардиологический чекап - что бы вы посоветовали проверять?

- После 60 лет мы рекомендуем ежегодно проверять весь липидный спектр (см. выше), уровень глюкозы в крови и делать ЭКГ в покое. При первом чекапе также нужно сделать эхокардиографию (УЗИ сердца), УЗИ сонных артерий и УЗИ артерий нижних конечностей. По итогам таких исследований врач, с одной стороны, определяет: как часто нужно будет проводить их в дальнейшем. С другой стороны, при выявлении нарушений - например, сужения просвета артерий из-за холестериновых бляшек, могут быть назначены дополнительные обследования.

! НА ЗАМЕТКУ: сегодня для людей старшего возраста организованы государственные программы, помогающие поддерживать здоровье, в том числе сердечно-сосудистой системы, говорит Мехман Мамедов. Получить консультации, рекомендации по самоконтролю, питанию, физнагрузкам и т.д. можно в центрах медицины здорового долголетия (бывшие центры здоровья). Адреса центров в разных регионах России указаны на сайте Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины (https://org.gnicpm.ru/baza-tsentrov-zdorovya-v-meditsinskih-organizatsiyah-subektov-rf). Записаться в центр здоровья/медицины здорового долголетия можно через «Госуслуги» или просто позвонив в выбранный центр.

Врачи рекомендуют проходить ежегодную диспансеризацию, которая полагается бесплатно по полису ОМС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«КРАСНЫЕ ФЛАГИ»: ПРИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В САМОЧУВСТВИИ ПОСКОРЕЕ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

- Мехман Ниязиевич, какие изменения в самочувствии именно в старшем возрасте могут сигналить об опасных неполадках в сердечно-сосудистой системе?

- Мы рекомендуем пациентам в возрасте 60+ незамедлительно обращаться к врачу при таких симптомах:

* боли в затылочной области головы,

* головокружение,

* слабость,

* появление потливости, особенно по ночам,

* одышка при ходьбе,

* дискомфорт в области сердца при нагрузках и стрессе,

* боль под лопаткой, особенно с онемением руки,

* учащенное сердцебиение,

* аритмия (ощущение, что сердце бьется неравномерно, с перебоями),

* пастозность (припухлость) или отеки в ногах.

! Также важно обращаться к врачу, если в самочувствии появились другие отклонения, которых не было прежде.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Можно ли распознать предвестники инфаркта и инсульта?

- Главный предвестник инфаркта миокарда (предынфарктное состояние) - это повторяющийся дискомфорт или давящая боль за грудиной (то есть в глубине в центре грудной клетки. - Прим. Ред.). Боль может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть, - поясняет профессор Мамедов. - Часто состояние сопровождается одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или беспричинной тревогой.

! Основной признак инфаркта миокарда - внезапная сильная давящая боль за грудиной, длящаяся более 15-20 минут. Может отдавать в левую руку, плечо, шею, нижнюю челюсть или межлопаточное пространство.

- Предвестниками мозгового инсульта считаются кратковременные сигналы, предупреждающие о нарушении мозгового кровообращения, - рассказывает врач. - Они могут появляться за несколько дней.

К ним относятся:

* внезапное онемение или слабость (чаще затрагивают руку, ногу или часть лица только с одной стороны);

* нарушение речи (неожиданное затруднение при произношении слов или непонимание чужой речи);

* проблемы с координацией (внезапная потеря равновесия, головокружение или шаткая походка);

* нарушение зрения (внезапная потеря четкости зрения, двоение в глазах или затуманенность);

* головная боль (острая, нетипично сильная, возникающая без очевидной причины).

Эти признаки называются транзиторными ишемическими атаками, ТИА. Они могут длиться от нескольких минут до часа и обычно проходят бесследно. Но ТИА указывает на высокий риск мозгового инсульта, предупреждает врач.

! Главные симптомы инсульта: перекос лица, слабость или онемение в руке или ноге (чаще с одной стороны тела), невнятная речь и потеря равновесия.

- Иногда сердечно-сосудистые катастрофы как бы «маскируются», проявляются неочевидными симптомами, - отмечает Мехман Мамедов. - В моей практике были случаи, когда при инфаркте миокарда боль была локализована в области левого подреберья (желудка) или нижней челюсти.

Также важно иметь в виду: у пациентов с сахарным диабетом порог чувствительности значительно снижен, и болевые симптомы при инфаркте могут проявляться слабо. Сильная боль возникает у них только при самой тяжелой и опасной форме, обширном инфаркте миокарда.

Продолжение следует. Во второй части интервью в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU вместе с профессором Мамедовым мы разберем особенности приема препаратов от гипертонии, питания и физнагрузок для поддержания здоровья сердца и сосудов в старшем возрасте.

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