Из-за недостатка ресурсов Киев меняет тактику на поле боя, переходя к атаке на логистику с помощью БПЛА. Фото: REUTERS.

Любитель эпистолярного жанра Владимир Зеленский может сколько угодно хвастаться в своих открытых посланиях мнимыми успехами ВСУ на фронте, но реальное положение дел говорит об обратном. Сегодня это вынуждена признать даже британская газета The Telegraph, раньше всегда безоглядно поддерживавшая киевский режим.

«Нынешняя стратегия ВСУ больше не предусматривает продвижения вперед – у Украины просто уже не осталось ресурсов для масштабного наступления, которое наблюдалось три года назад», - отмечает издание. - «Былую надежду на громкую победу сменила жестокая необходимость просто как-то остановить русский натиск».

Ссылаясь на источники в украинском командовании, The Telegraph пишет о том, что Киев решил сделать ставку на массированные удары дронами по транспортным коммуникациям и целям в глубине России, чтобы повлиять на настрой гражданского населения. Разработчики этой стратегии рассчитывают, что, если удастся нарушить логистику, то российским войскам будет сложнее вести наступательные действия. Кроме того это может сказаться на жизни простых людей, и, как надеются украинские вояки, вызовет протесты. И уж тогда Москве придется пойти на прекращение огня, сесть за стол переговоров, и подписать те договоренности, которые устроят киевский режим. Вот такая нехитрая схема.

О том, как она может действовать, англичанам рассказал украинский генерал Михаил Забродский. По его словам, первой целью поставлена «изоляция Крыма» с помощью БПЛА. В частности, речь идет о дистанционном минировании дронами трассы «Новороссия», недавно построенной вдоль побережья Азовского моря и ведущей в Крым через перекопский перешеек. Как когда-то бандеровское правительство незалежной лишало полуостров энергии и воды, так теперь предполагается организовать транспортную и топливную блокаду этого российского региона. Перебои с бензином - свидетельство такой попытки накинуть удавку на крымчан.

Однако автор публикации резонно замечает, что это «способно оказать лишь временный эффект», поскольку россияне, как они уже не раз доказывали, рано или поздно найдут возможность нейтрализовать угрозу. Например, с помощью применения дешевых дронов-перехватчиков, которые у России имеются в избытке. К тому же одни удары беспилотниками не изменят общий характер конфликта. Победа может быть обеспечена только за счет овладения территориями, а движение линии фронта, пусть и медленное, свидетельствует, что здесь явное преимущество остается за русскими.

То, что Россия опережает Украину в технологиях создания БПЛА, признал и бывший польский наемник Петр Миткевич, служивший в ВСУ оператором дронов. «Русские развивают технологии более высокого уровня», - рассказал он на YouTube-канале «Zeby Wiedziec». - «Большие средства идут на науку и развитие. «Шахеды» (так на Украине называют наши БПЛА «Герани». - Ред.) собираются массово - не так, как на Украине, где в каких-то гаражах что-то клепают. Это большие фабрики, много людей, которые над этим работают».

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