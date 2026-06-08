Нет жилья от этих цен: сколько нужно сейчас зарабатывать, чтобы купить квартиру

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Какие мысли крутятся у вас в голове, когда вы видите цены в объявлениях о продаже жилья?
- Я, честно говоря, в шоке... Не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать, - честно заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов на недавней конференции Сбербанка.
Если уж главный аналитик ЦБ в шоке от нынешних цен на жилье, то что говорить об обычных гражданах. Но все-таки мы с помощью экспертов попытались найти ответ на волнующий не только Александра Данилова вопрос: сколько надо зарабатывать, чтобы нынче купить квартиру. И почему при общем шоке от цен на жилье они месяц от месяца продолжают расти.
Начнем со столицы. По оценкам экспертов, если вы собрались купить однушку в черте старой Москвы, нужно иметь доход около 350 тысяч рублей в месяц. Это при покупке даже не средней, а самой дешевой однокомнатной квартиры, цены на которые в пределах МКАД начинаются где-то от 13 миллионов. Ежемесячный платеж при рыночной ипотеке (от 16% годовых) на 25 лет составит от 160 тысяч рублей (см. «Цифры»).
Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Банки одобряют кредит, если платеж не превышает 50% дохода семьи, это рекомендация ЦБ РФ, исключения могут быть, но редко, - объясняет председатель Комиссии по инвестициям в недвижимость Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты РФ, председатель Совета директоров АО «АСТОРИУС» Екатерина Авдеева.
Если квартиру покупают супруги и созаемщиков двое, рассматривается сумма их общего дохода. То есть для кредита на однушку, скажем, жена может получать от 100 тысяч, а муж - от 250 тысяч. Неплохо так, прямо скажем, даже для столицы.
- Можно купить квартирку подешевле, от 10 - 11 миллионов, и это будет не студия, а полноценная однушка, но глубоко в Новой Москве, - утешает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Если у вас семейная ипотека под 6%, можно стать владельцами однушки в новостройке, имея семейный доход до 200 тысяч рублей. Но у семьи должно быть четкое понимание, зачем им это нужно, поскольку это будет район с не самой лучшей инфраструктурой и транспортной доступностью.
А теперь мужайтесь: для покупки двушки в черте МКАД семейный доход нужен от полмиллиона (нет, речь не об элитном жилье - о самом обычном), а трешки - минимум от 700 тысяч.
Но хватит столичных страшилок. Что у нас в других городах?
- В Санкт-Петербурге необходимый уровень дохода примерно в 1,5 - 2 раза ниже, чем в Москве, в Екатеринбурге еще ниже, однако и там речь идет о доходах, существенно превышающих средние показатели по региону, - говорит руководитель управления финансовых продуктов и партнерских продаж девелоперской компании «Север» Михаил Худадян.
- По данным Росстата за I квартал 2026 года, медианная зарплата (это когда половина зарплат выше этого значения, а половина ниже. - Ред.) в Москве - 140 тысяч рублей, в Петербурге - 105 тысяч, в Екатеринбурге - 80 тысяч. При рыночных ставках даже однокомнатная квартира требует дохода вдвое выше медианы, - комментирует Екатерина Авдеева. - Семейная ипотека улучшает картину, но при лимите 12 миллионов рублей в столицах и 6 миллионов в других регионах выбор ограничен: льготный кредит приходится комбинировать с рыночным, что повышает ежемесячный платеж.*
*12 миллионов рублей - максимальная сумма кредита по госпрограмме «Семейная ипотека» с льготной ставкой до 6% годовых, которая действует при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В остальных регионах этот лимит - 6 миллионов.
Сразу ответим на вопрос: а кто ж при таких ценах вообще покупает квартиры? Как объясняют эксперты, на вторичке речь идет в основном об альтернативных сделках: чтобы купить новую квартиру, продается старая. А ипотека по рыночной ставке (льготную в этом случае в крупных городах не дадут) берется только на доплату.
На рынке же новостроек основной двигатель продаж - семейная ипотека. Как мы видим из расчетов аналитиков (см. «Цифры»), для большинства семей это единственный шанс купить с нуля, то есть в качестве первого жилья, хотя бы однушку-двушку. Для трешки уже нужен доход практически в два раза выше среднего.
И когда же при такой ситуации наконец случится обвал цен? Вот данные из последнего отчета федерального портала «Мир квартир» за апрель. Квадратный метр в новостройках подорожал в 48 из 70 крупнейших российских городов. В среднем не намного, плюс 0,6%, но больше, чем в марте (тогда было плюс 0,2%).
Впрочем, как объясняют эксперты, это цены предложения - во многих случаях можно надеяться на скидку. Но факт есть факт: официально застройщики не очень настроены «снижаться».
На вторичном же рынке, по данным «Мира квартир», цены выросли в 54 из 70 крупнейших городов - в среднем на 0,8%. Но, например, в Московской области - плюс 3,5%.
- Рост цен на вторичку немного опережает подорожание новостроек, поскольку спрос продолжает утекать в сегмент «подержанных» квартир: они просто стоят дешевле, - поясняет гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Специалисты подтверждают: спрос на жилье сейчас скорее падает, чем растет - даже в сравнении с прошлым годом, когда ставки по рыночной ипотеке были выше.
- На первичке в масс-маркете (все, что пониже бизнес-класса. - Ред.) активно продается 50 - 70%: квартиры с отделкой в местах с инфраструктурой. Но после ажиотажа декабря-января (в связи с очередными ужесточениями по семейной ипотеке с 1 февраля 2026-го. - Ред.) в этом сегменте особенно заметна стагнация, - свидетельствует Екатерина Авдеева. - На вторичке ликвидна (продаваема. - Ред.) треть масс-маркета: в домах до 25 - 30 лет с современным ремонтом, при скидке в 5 - 10% от рыночной цены. Старый фонд без ремонта, первые этажи, удаленные районы - все это продается долго и со скидкой в 20 - 30%.
А теперь готовьтесь удивляться еще больше.
- От 30 до 35% по отношению даже к предыдущему году упали объемы продаж у застройщиков. Это ведет к тому, что они вынуждены брать достаточно дорогие кредиты у банков. И это сейчас основной источник роста себестоимости строительства, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
То есть рост спроса за счет дешевой ипотеки, как мы наблюдали в предыдущие году, ведет к росту цен. А падение спроса из-за дорогих кредитов… ведет к тому же.
Маленькое пояснение для тех, кто не в теме. Нынешняя система проектного финансирования со стороны банков строительства жилья предполагает: чем лучше у застройщика по ходу строительства идут продажи, тем ниже будет ставка по кредиту. Соответственно, если продажи - пусть и в силу экономической ситуации - не удались, стоимость достройки жилого комплекса увеличивается за счет более высокой кредитной ставки (это с поправкой еще и на то, что сейчас ставки по кредитам в принципе не низкие). Вы хотите при этом снижения цен на жилье? Застройщики выбрали другой путь: они сокращают объемы строительства.
Вторичный же рынок подтягивается за новостройками.
Перспективы пока туманные. Как аккуратно объясняют эксперты, снижение ставки ЦБ и соответственно ставок по рыночной ипотеке может привести к некоторому оживлению рынка. Тем более что будут падать и ставки по вкладам - что всегда повышает интерес к недвижимости. Удешевится и банковское финансирование для застройщиков. Но на снижение цен при этом опять-таки лучше не рассчитывать - теперь уже из-за предполагаемого роста спроса.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
ПРОВЕРКА СЛУХА
Семейную ипотеку опять ужесточат?
Коллега в ужасе показывает письмо от риелтора: мол, с 1 июля ставка по семейной ипотеке повышается. С одним ребенком до 6 лет - 12%, с двумя - 10%, с тремя - 8%. Это вместо нынешних 6%!
Не пугайтесь: официально сообщалось только о том, что к 1 июля Минфин должен подготовить предложения по дальнейшему развитию семейной ипотеки (продлевать ли ее после 2030 года). Дифференцированная льготная ипотека для семей тоже обсуждается, но смысл ее несколько другой: для семей с одним ребенком ставка повышается, а с тремя и больше - понижается в сравнении с нынешними 6%.
- Сейчас циркулирует много слухов по поводу семейной ипотеки, - комментирует Александр Цыганов. - Они в основном из двух источников. Первый - риелторы и девелоперы, которые таким образом пытаются поднять продажи (способ действенный - осенью 2025 года и в декабре-январе уже были всплески ажиотажа на рынке новостроек на фоне разговоров об изменениях в «семейке». - Ред.). Второй - общественные деятели, которые «пиарятся». Но слухи - на почве реального обсуждения повышения адресности семейной ипотеки. Под адресностью понимается и решение демографических проблем: больше детей - больше льгот. Но все упирается в простой вопрос: можно, конечно, облегчить многодетной семье получение кредита на дорогую недвижимость (меньше трешки в этом случае - никак!), уменьшив процент и первоначальный взнос, но расплатится ли она потом? Ипотечные льготы не решают проблему самой стоимости жилья и обслуживания кредита, взятого на 25 - 30 лет. Куда логичнее было бы вести речь о социальном жилье в качестве меры поддержки для таких семей.
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