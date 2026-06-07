Василий Орлов: Наш регион развивается космическими темпами

Глава Амурской области Василий Орлов. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме гость выездной студии Радио «Комсомольская правда», губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщил, что...

А началась наша передача так...

— Я, честно говоря, с волнением ждал встречи с вами, Василий Александрович, — сразу же заметил политобозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. — Я был свидетелем события, когда на месте будущего космодрома «Восточный» забивали первый колышек Владимир Владимирович Путин и Сергей Борисович Иванов.

А потом я был в числе журналистов в день, когда наш президент вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко приехал на уже готовый космодром. Это было в День космонавтики, 12 апреля, а у меня день рождения 12 апреля...

И для меня это было очень запоминающееся событие. И у меня Амурская область прежде всего ассоциируется с космосом.

— И это правильно, Александр. Но не только с космодромом связано это ощущение, а еще и с тем, что регион развивается космическими темпами, без преувеличения.

За последние пять лет — по итогам 2025 года — валовой региональный продукт вырос от 500 миллиардов до 1 триллиона 100 миллиардов рублей. А к 2030 году прогнозируем прирост до 1 триллиона 700 миллиардов рублей.

Я, честно, думаю, даже быстрее будет темп развития.

Этим мы во многом обязаны нескольким решениям, которые принимал президент.

Вы правильно заметили: велика роль космодрома в развитии области.

Другой важный фактор — газовый кластер, который образуют два мегапроекта: газоперерабатывающий завод «Газпрома» (АГПЗ) и газохимический комплекс компании «Сибур» (АГХК).

— А как «поживает» знаменитый БАМ — Байкало-Амурская магистраль? Хорошо трудится?

— Еще как!

БАМ и Транссибирская магистраль — ключевые элементы, образующие Восточный полигон железных дорог — сеть, объединяющую Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги.

Было поручение президента об увеличении пропускной мощности Восточного полигона до 180 миллионов тонн к 2025 году. Эта задача выполнена.

Теперь новый ориентир: к 2032 году увеличить пропускную способность Восточного полигона до 270 миллионов тонн. Уверенно идем к выполнению этой задачи.

Колоссальную работу проводит компания РЖД.

У нас с логистикой связано несколько новых инвестиционных проектов, в том числе международный железнодорожный мост Джалинда — Мохэ, который находится в глубокой стадии проработки с китайскими партнерами.

Сегодня РЖД, кстати, наш крупнейший налогоплательщик и крупнейший работодатель.

Вот эти три проекта во многом дали серьезный импульс промышленному росту региона.

Но не только они.

— А что еще?

— Еще одно направление, которое очень интенсивно развивается, — это сельское хозяйство.

Стратегическая для нас отрасль: не можем же мы все продукты завозить, надо свое производство развивать.

Ежегодно ставим рекорды по урожайности, по валовому сбору, по производству молока.

Несколько новых инвестпроектов — в животноводстве.

Поэтому хорошими темпами развивается регион.

— Близость к бурно развивающемуся Китаю как-то влияет на экономику региона?

— Безусловно.

Кстати, есть поручение президента по созданию Центра российско-китайского делового сотрудничества.

Это наша миссия — взаимодействие с Китаем.

— Работаем сразу в нескольких направлениях. Одно — создание Центра российско-китайского взаимодействия. Второе — подготовка кадров для сотрудничества с Китаем на базе Амурского государственного университета.

— Это направление пользуется спросом у абитуриентов?

— Конечно, это весьма перспективная специализация. Молодежь наша охотно учится на этих факультетах.

Более того, в нашем университете сегодня учится порядка 500 китайских студентов. Мы планируем: после того как кампус этот получит новый импульс и там будут построены общежитие и новый образовательный центр, мы сможем обучать до полутора тысяч иностранных студентов, китайских — в первую очередь, конечно же, которые, в том числе, будут работать на стыке России и Китая, помогать выполнять задачу по максимальной интеграции экономик наших стран.

У нас Китай — стратегический партнер, поэтому очень рассчитываю, что в этом году конкурс, который объявлен Министерством науки и высшего образования, пройдет для нас успешно и наш кампус получит федеральную поддержку.

— У вас же уже в школах начинают изучать китайский язык?

— Да, у нас в 30 школах изучают китайский язык. И в детских садах тоже.

Такая же работа проводится в китайском городе Хэйхэ, где очень много желающих изучать русский язык, нашу историю и культуру.

Ну, это же естественно: жить на двух берегах одной реки и не знать язык соседа — это моветон какой-то.

Поэтому мы стараемся уделять этой теме максимальное внимание.

Около 200 гуманитарных и экономических мероприятий проводится ежегодно на стыке Благовещенска и Хэйхэ.

Благовещенск — это единственный город, областной центр, который расположен на госгранице.

Конечно, такая локация и наш опыт работы с Китаем, собственно, и послужили толчком к созданию Центра российско-китайского делового сотрудничества.

В чем его суть?

Многие регионы, многие российские компании хотят выйти на китайский рынок, но они не знают особенностей работы в этой стране — а они есть.

И поэтому задача этого центра — создать условия, помочь этим компаниям и регионам выйти на китайский рынок.

— А китайские компании испытывают сложности с организацией бизнеса в нашей стране?

— Конечно, есть и у них проблемы — ведь у нас разные экономические условия, законы, тут даже менталитет имеет значение.

И мы готовы помогать компаниям с обеих сторон.

У нас создан центр компетенций, который изучает юридические нюансы, вопросы регистрации товарных знаков, логистики и так далее.

Пока это делается на безвозмездной основе.

Более 40 регионов России заинтересованы в этой работе.

И будет построен на «Золотой миле» — это самый центр Благовещенска, рядом с канатной дорогой, — центр ЭКСПО, где будут в постоянном режиме представлены наши регионы и экспортно ориентированные компании, заинтересованные в выходе на китайский рынок.

— Василий Александрович, а вы сами знаете китайский?

— Чуть-чуть.

По бытовым вопросам, когда я отправляюсь в Поднебесную как турист, я езжу спокойно без переводчика.

Но когда это деловые переговоры, конечно, нужно брать с собой специалиста, чтобы не упустить какие-то нюансы.

— А семья ваша?

— И супруга, и дочка маленькая, ей 8 лет, тоже учат китайский язык.

— То есть вы можете в семье поговорить по-китайски?

— Иногда практикуем, но все-таки предпочитаем родной язык — русский.

— А космонавтов прямо у себя не планируете готовить?

— Почему не планируем? Уже «куем» кадры для космической отрасли. Как раз на той же базе нашего Амурского госуниверситета.

Он вообще готовит специалистов для разных отраслей экономики региона, например для газовой отрасли. Мы это с нуля делаем.

Вообще у нас 4 гражданских вуза: педагогический, медицинский, сельскохозяйственный и политехнический.

— Насколько я наблюдал, на Дальнем Востоке сформировалась такая особенная культурная среда. Особый колорит.

Не потеряется он с приходом космодрома, китайских компаний?

— Конечно, нет!

Мы не потеряли своей идентичности за четыре столетия, начиная с XVII века, когда сюда пришли русские казаки для защиты границ.

С чего вдруг должны потерять ее в XXI веке?

А потом, на освоение этого прекрасного края приезжали и приезжают люди из самых разных регионов нашей огромной страны, привнося в жизнь и быт свои особенности.

Я вот, кстати, амурчанин в четвертом поколении.

Мои предки переселились сюда в 20-х годах прошлого столетия из Воронежской губернии.

Прадед мой, Ступников Михаил Максимович, носил звание Героя Социалистического Труда, был председателем колхоза «Приамурье».

Один дед — Орлов Виктор Анатольевич — служил прокурором Амурской области.

Второй дед, Василий Михайлович Ступников, был ректором Педагогического университета, очень заслуженным человеком, почетным гражданином города Благовещенска.

Все родственники очень достойные, стараемся сохранять память и передавать ее из поколения в поколение.