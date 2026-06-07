Муж для Бортич и жених для Стречиной: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Драмеди, 16+
Сериал забрал несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в прошлом году. Режиссера проекта Карину Чувикову назвали открытием фестиваля, а Саша Бортич получила приз за главную женскую роль. Она играет мать-одиночку Таню, которая воспитывает двоих детей и по ночам работает в такси, чтобы прокормить их. Однажды Таня узнает о смертельном диагнозе, и поиск мужа (читай - отца детям) становится для нее вопросом жизни. В буквальном смысле.
Претендентов на руку и сердце героини Бортич в итоге становится слишком много. Среди них даже есть близнецы Борис и Николай, роли которых сыграл Никита Ефремов. Прочитав сценарий, он отметил, что такая сложная тема подается с нового ракурса и даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду.
Первый канал.
С 8 июня
в 22.00
Детектив, 16+
В эфире новый сезон сериала «Пять минут тишины» про отважных спасателей с Игорем Лифановым и Романом Курцыным в главных ролях. На этот раз команда МЧС возвращается из Сочи в Северогорск, где когда-то происходили события первого сезона. Героям предстоит спасти множество людей, среди которых даже будут маленькие воспитанники детского дома. В ходе операции спасатели познакомятся с мальчиком Димкой (Даниил Никитин) и настолько проникнутся историей о его пропавшем отце, что Юля Аверина (Майя Вознесенская) даже возьмется за собственное расследование этого дела.
«Юля не может иметь ребенка, да и не хочет, но берется за распутывание детективной линии, связанной с мальчиком. Героиня попытается найти тех, кто убил его родителей», - рассказала актриса.
НТВ.
С 12 июня
в 13.00
Романтическая драма, 16+
Ксения Трейстер, которая прославилась ролью жены великого поэта в сериале «Натали и Александр» (16+), на этот раз сыграла девушку Оксану, жизнь которой полностью меняет одна случайная встреча.
Начинается все на свадьбе сестры Оксаны, Тани (Ангелина Стречина). Мало того что туда зачем-то заявляется бывший парень невесты - самоуверенный спортсмен Костя (Иван Жвакин). Так еще и не менее уверенный в себе бизнесмен Сергей (Константин Белошапка) вдруг делает предложение самой Оксане. Как со всем этим разберутся девушки и их мама Галя (Елена Лядова)?
Проект снимали в Москве и Сочи.
СТС.
С 8 июня в 15.00