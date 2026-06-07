Европе показали киносказку, как ТЦКшники В Киеве ходили кота кормить

На Украине сняли фильм о ТЦК под названием «Пасхальный день» Фото: Кадр видео.

Оказывается, в польском Кракове проходит международный кинофестиваль. И на нем буквально на днях главный приз взяла украинская лента «Пасхальный день» режиссера Николая Засеева с каким-то даже не пасхальным, а рождественским, в духе волхвов сюжетом.

В общем, два сотрудника ТЦК Петр и Андрей выходят утром на Пасху на патрулирование по Киеву «в поисках мужчин призывного возраста». И останавливают юношу (!) Сашу, вышедшего из своего подъезда. По сюжету юноша, которому должно быть не менее 25 лет, подпадает под мобилизацию, и его надо срочно доставить на медкомиссию, но юноша (!) Саша говорит, что ему сначала надо накормить кота и освятить паску. И все втроем они мирно и неспешно направляются это делать, параллельно путешествуя по городу. Как говорится в описании фильма, «начинается неспешное путешествие по городу, наполненное мелкими бытовыми деталями, тихими спорами и забавными моментами».

Просто пастораль. Наверное, даже с лирическими моментами и тихим добрым смехом. И имена ТЦКшникам даны не просто так, а явно отсылают к апостолам Иисуса. Наверное, по этой причине они не переиначены в соответствии с мовными требованиями.

Фильм напоминает пастораль. Фото: Кадр видео.

Но европейцам, наверное, и такая «сказочка» сойдет. Тем более, что сейчас активизировалась дискуссия в странах Евросоюза о необходимости вернуть мужчин призывного возраста, нашедших убежище в странах ЕС, назад на Украину. А тут такое кино. Так почему бы их и не вернуть тогда, к таким добрым ТЦКшникам? Будут ходить, вместе кормить котов, гладить собачек, разводить рыбок.

Понятно, конечно, что на Украине такое кино показывать не будут. Зрители порвут экраны в кинотеатрах голыми руками. Потому что они не только в кино, а в жизни видят совсем другое: охоту на людей, насилие, применение спецсредств, избиения и даже убийства. Тут не до котиков, а быть бы живу.

Правда, вряд ли кто европейцам расскажет про эпичное продолжение ленты-победительницы, которое отсняли в Одесском СИЗО. Жанр, правда, другой – кино документальное, но от того гораздо более ценно. В этой ленте попавшего в СИЗО ТЦКшника другие заключенные заставили изображать собачку, и по команде «Апорт» приносить в зубах брошенные тапки. И, смею вас уверить, это еще не самое сильное его унижение. Кстати, как зовут этого ТЦКшника, из ленты остается неизвестно, потому что в камере его все зовут не по имени а «Сучка».

Попавшего в СИЗО ТЦКшника другие заключенные заставили изображать собачку, и по команде «Апорт» приносить в зубах брошенные тапки. Фото: Кадр видео.

- Хорошая сучка, послушная, - добродушно пинают его и командуют. – Голос!

ТЦКшник, некогда мужик в годах, послушно исполняет все команды. И, как утверждают опрошенные украинскими журналистами эксперты, практически везде попавшие в СИЗО сотрудники ТЦК так или иначе становятся «обиженными». Особенно, если их селят не в камеры к правоохранителям.

Но за такое кино не то, что «Оскара» не дадут, его постараются по максимуму оградить от широкого зрителя, тем более, европейского. Хотя правда жизни снята именно в СИЗО, и именно ее сейчас со страхом смотрят ТЦКшники, а так называемая «художественная лента самая обычная, но очень развесистая «клюква». Спроси украинцев, сюжет из СИЗО завоевал бы у них, как минимум, приз зрительских симпатий.

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