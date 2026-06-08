Основатель группы «Зодчие» о съемках клипа с большим количеством звезд: «Забавная ситуация произошла с Михаилом Боярским»

Фото: команда «Старко»

Ровно 35 лет назад, в 1991 году, был создан российский футбольный клуб звезд эстрады «Старко». Инициатива принадлежала композитору Виктору Резникову, певцу Михаилу Муромову и руководителю группы «Зодчие» Юрию Давыдову. За эти годы в составе команды засветились многие знаменитости – от Михаила Боярского и Александра Градского, до Жени Белоусова, Криса Кельми, Дмитрия Маликова и Владимира Преснякова.

Одному из создателей клуба, Юрию Давыдову, пришла идея увековечить команду, записав и сняв клип на свою песню «Живем дальше!» по аналогии с нашумевшим клипом 1987 года «Замыкая круг». Почти все звезды «Старко» (см. справку «КП»), игравшие в разное время, споют по фрагменту. О реализации своего амбициозного проекта музыкант рассказал сайту KP.RU.

- Юрий, расскажите, пожалуйста, о «Старко». Как появился этот футбольный клуб и в чем его особенность?

- «Старко» появился в 1991 году. Это была первая непрофессиональная футбольная команда, которая изначально была нацелена на публичные мероприятия, благотворительные матчи, всякого рода акции. Идея эта родилась, когда исчез «железный занавес». Михаил Муромов побывал в Италии, где с удивлением узнал о существовании команды, в которую входили музыканты, пользующиеся в то время невероятной популярностью не только в Италии, но и в нашей стране: Пупо, Рикардо Фольи, Джанни Моранди, Эрос Рамазотти... Поскольку в тусовке знали, что в юности я очень серьезно занимался футболом, то Михаил встретился со мной и мы решили создать такую же команду для проведения матча с той самой Nazionale Italiano Cantanti. Вскоре к нам присоединились ленинградский композитор Виктор Резников, футболист Евгений Ловчев и один из руководителей в то время уже затухающего, но еще сильного ЦК Комсомола. И пошло-поехало…Меня отправили в Италию на переговоры, где удалось договориться о матче. Я вернулся в Москву, был брошен клич и в начале июня первая тренировка новой команды прошла в «Лужниках».

Именно этому событию исполняется 35 лет. Нам поначалу везло как утопленникам. Первый матч был назначен под Питером на 19 августа 1991 года. Люди постарше помнят, что это был за день. Мы приезжаем, выходим на вокзал и только там узнаем про ГКЧП и путч. По всей стране публичные мероприятия запрещены. Мы должны были сыграть матч в городе Пушкине, а вечером в концертном зале «Октябрьский» дать концерт. Концерт отменили, а вот матч мы все-таки сыграли.

- Но ведь юбилейные даты были и раньше, почему именно в этом году пришла идея снять клип?

- Разумеется, юбилеи мы отмечали и раньше. В том числе и в рамках Чемпионатов мира среди артистов «Арт-Футбол», придуманных нами и впервые истории проведенных в России. А сейчас решили сделать главным именно музыкальное событие с участием всех звездных ребят, которые в разное время играли в «Старко». Мы записали и сняли песню из репертуара группы «Зодчие», написанную мной - «Живем дальше!» - она, на мой взгляд, максимально соответствует сегодняшнему общему нашему настроению. Что бы ни случилось, что бы ни происходило – это наша жизнь, она одна, другой не будет. Поэтому надо принимать жизнь такой, как она есть. Там есть такие строчки: «Мы пришли налегке - с биркой на руке. Мы уйдем налегке - с биркой на ноге». А все бренное, что происходит между этими событиями – это и есть наша жизнь. Поэтому «Надо жить, хоть умри!»

Фото: команда «Старко»

- Долго ли пришлось уговаривать участников клипа или все согласились сразу же?

- Никому ничего долго объяснять не пришлось. Неважно, кто был дольше в команде, кто меньше, кто лучше играл в футбол, кто хуже. У всех «Старко»вызывает позитивные воспоминания и эмоции. Так что, как и 35 лет назад, все собрались, забыв про занятость. Уже всех отсняли и записали. Последними были братья Кристовские из группы «Uma2rman». Теперь отсматриваем все материалы, отбираем лучшие, сводим музыку и монтируем видеоряд. Уже видно, что будет очень классный клип.

Фото: команда «Старко»

Понятно, что даже в таком редком жанре уже есть какие-то традиции – это и We are the World, we are the Children Майкла Джексона, Got only knows Брайана Уилсона, да тот же «Замыкая круг» Криса Кельми - прием примерно один и тот же: все поют по очереди в студии, потом там же собираются в некий хор. У нас будет немного по-другому. Конечно, вначале все споют в микрофон свои фрагменты, но хоровые и массовые сцены происходят на поле, на трибунах и в раздевалке «РЖД-Арены» (стадион «Локомотив»). В клипе задействованы все поколения «Старко» - и ветераны, и молодежь. Цель - зацепить каждого зрителя и слушателя – независимо от возраста и музыкальных пристрастий. Любой найдет что-то интересное для себя и, надеюсь, наша песня останется надолго в музыкальном пространстве.

Съёмки клипа на песню «Живём дальше!». Фото: команда «Старко»

- Правда ли, что при помощи современных технологий в клипе появятся и уже ушедшие от нас артисты?

- Да. мы собрали в одну шеренгу первый состав – вперемежку тех, кто был моложе на 35 лет и тех, кого, к сожалению, уже с нами нет. С помощью нейросетей мы оживили старые фотографии матчей с участием Вити Резникова, Саши Барыкина, Саши Градского, Жени Белоусова, Криса Кельми, Пьера Нарцисса, Батыра Шукенова, Андрея Сапунова, Саши Шевченко…

Съёмки клипа на песню «Живём дальше!». Фото: команда «Старко»

Но такой прием требует максимальной деликатности и аккуратности, чтобы все выглядело трогательно и тепло. Повторюсь - клип не столько про футбол, сколько про жизнь в целом и нашу, в частности.

- Работа с кем из многочисленных участников проекта запомнилась вам больше всего?

- Мы пригласили великого Леонида Бергера, который никогда не играл в футбол, но так или иначе всегда был с нами. Легенда нашей страны, первый солист «Веселых ребят», спевший «Алешкину любовь», «Как прекрасен этот мир», «Любимая, спи» и другие суперхиты своего времени. И в свои 80 лет он так спел фразу «Надо жить, хоть умри!», что у меня мурашки бегут.

А еще забавная история произошла с Михаилом Боярским. Мы договорились в Питере со студией, я заехал за Михаилом Сергеевичем на машине. Он вышел из дома в таком, скажем так, не слишком концертном виде. Даже шляпы на нем не было - он был в черной морской пилотке. Сели в машину, едем на студию. Он вдруг спрашивает: «Сейчас мы запишем песню, а когда будут съемки?». Я отвечаю, что съемки прямо сейчас, синхронно…

С его неподражаемой интонацией раздается несколько непечатных тирад в свой и мой адрес. На полдороги мы разворачиваем машину, возвращаемся к нему домой. Через 10 минут выходит уже не Миша, не Михаил Сергеевич, а Боярский! В очках, шляпе, приосаненный, бодрый, энергичный, голос звенит, глаз горит. Это один из самых лучших эпизодов клипа.

Фото: команда «Старко»

- А уже известно, когда состоится релиз клипа? И где планируется его трансляция?

- Дату релиза мы сообщим дополнительно. Но уже сейчас проявлен большой интерес со стороны центральных телеканалов. Наверное, сделаем какую-то отдельную передачу, посвященную нашим съемкам. Пока не буду говорить, на каком канале, потому что переговоры еще в разгаре. Все ждут хотя бы черновой вариант клипа, чтобы можно было его анонсировать. Скорее всего, запустим обратный отсчет до релиза. Большое спасибо «Комсомольской правде» за поддержку, за то, что откликнулись и проявили интерес. Нам очень приятно, что самая значительная газета страны обратила внимание на наш проект и решила его поддержать.

Значит, все не зря.

Живем дальше!

СПРАВКА «КП»

Артисты-участники клипа «Живем дальше!»:

Михаил Боярский

Дмитрий Маликов

Владимир Пресняков-ст.

Владимир Пресняков-мл.

Игорь Бутман

Валерий Сюткин

Группа Uma2rman

Сергей Минаев

Дмитрий Харатьян

Алексей Глызин

Юрий Лоза

Виктор Зинчук

Илья Авербух

Эдгард Запашный

Леонид Бергер

Михаил Муромов

Гия Гагуа («Экс-ББ»)

Андрей Державин

Сергей Крылов

Сергей Беликов

Александр Волкодав

Андрей Лефлер

Валерий Ярушин («Ариэль»)

Григорий Гладков

Иван Алексеев

Дэн Гладкий («Интонация»)

Ромарио

Дмитрий Белоцерковский

Игорь Мельник («Демарш»)

Александр Алёшкин

Михаил Гребенщиков

Гарик Богомазов («Отпетые мошенники»)

Александр Рагулин

Игорь Сильченко

Юрий Давыдов

Группа «Зодчие»

Режиссер: Андрей Комаров

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