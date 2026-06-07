Фото: Александр Река / ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 8 июня:

1. Новости с фронта: Минобороны подвело итоги за неделю: от ударов возмездия до освобождения трех населенных пунктов.

2. Удары России стали неотразимыми: подсчитано, что даже если все производимые в США ракеты к Patriot передать Киеву, их не хватит для защиты.

3. Зеленский раскрыл, о каком бизнесмене говорил Путин, когда отвечал на его «Открытое письмо» и чего потребовала от Киева Москва.

4. Финансовая и гуманитарная помощь Украине в 2026 году сократилась в 5 раз по сравнению с 2025.

5. Фильм про добрых украинских военкомов номинировался на европейский «Оскар» и вызвал ярость у украинцев.

6. Один из самых авторитетных политиков Европы, президент Финляндии Стубб заявил, что ЕС пора начинать переговоры с Россией.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 8 ИЮНЯ

За последние сутки наши войска продвигались вперед на всех направлениях.

- Подразделения «Севера» уничтожили более 210 военнослужащих, танк, 15 автомобилей и 2 станции РЭБ в Харьковской области.

- «Запад» выбил больше 190 солдат, 4 БМП, 27 автомобилей.

- «Южная» группировка уничтожила 120 бойцов противника, два танка, 4 БМП.

- Бойцы «Центра» нанесли потери в 310 солдат и 14 машин,

- На счету «Востока» 450 военных, БТР, 2 БМП и 7 авто.

- У «Днепра» потише – 40 военнослужащих и 16 машин.

Наше ПВ, чтобы россиянам лучше спалось, уничтожило 11 авиационных бомб, сбит снаряд HIMARS, и около 500 дронов самолетного типа.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 6 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

НЕОТРАЗИМЫЕ УДАРЫ

Украинское издание Defense Express, пытаясь оправдаться за промахи ПВО после массированных российских ударов возмездия, выяснило, что отразить все баллистические ракеты России физически невозможно. Посчитали, что производитель ракет для «Пэйтриот», компания Lockheed Martin выпускает около 50 ракет. Россия, по украинским данным, в месяц может создавать больше 110 баллистических зарядов: от «Искандеров» до «Кинжалов» и X-101.

«Вдвое больше» - сделали кислую мину украинцы. Это они еще не посчитали, что на каждую ракету ПВО должно выпускать по две противоракеты. И, кстати, США не собирается поставлять даже половину месячного выпуска Киеву – у самих арсеналы опустели на фоне конфликта в Иране.

Конечно, все это было написано в попытке выклянчить у ЕС еще немного ПВО европейского производства. Но ситуацию описывает исчерпывающе – большую часть российских ракет Киев просто «пропускает» и смотрит на обуглившиеся обломки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О МИРЕ ОТ РОССИИ

После ответа Путина на открытое письмо Зеленского, глава киевского режима раскрыл карты. Действительно, три недели назад в Киев приезжал бизнесмен. Был это, по словам Зеленского, Роман Абрамович. И приехал он не с пустыми руками – а с якобы российским предложением о мире: как только ВСУ выйдут из Донбасса, начнутся серьезные переговоры. Зеленский, естественно, отказался.

Интересно другое - сам того не понимая, киевский лидер раскрыл правду: открытое письмо – вовсе не мирная инициатива. Украина давно получила реальное предложение. Но вместо того, чтобы спасти жизни своих солдат, проигрывающая сторона начала ставить условия.

Как пишет The Financial Times, план Киева прост: максимально тормозить продвижение российских войск, жертвуя примерно 1300 солдат каждый день. А в выигранное время попытаться ударить по российской экономике, выторговав себе лучшие условия мира. В этом и есть главная задумка «письма Зеленского».

То, что каждый месяц ВСУ теряет 40 тысяч бойцов, а шансы «поторговаться» за Донбасс – нулевые, киевского лидера не смущает. Куда важнее удержать власть…

ПОМОЩЬ УКРАИНЕ СОКРАТИЛАСЬ В 5 РАЗ

Надежда украинского узурпатора переиграть Москву на финансовом поле выглядит тем более тщетной, на фоне данных отчета Института мировой экономики в Киле (Германия). Аналитики посчитали, что с начала 2026 года помощь Евросоюза резко сократилась. За первые три месяца выделено всего 500 миллионов евро на экономику и гуманитарку. А это в пять раз меньше, чем за тот же период 2025 года.

Единственное, что пока сохраняется – это объем военной помощи. 2 млрд евро в месяц – немногим меньше, чем в 2025 году. Что характерно – первый среди крупнейших военных доноров – Германия, давшая 4,2 млрд евро на ПВО и беспилотники. На втором месте британцы – 1,3 млрд, бронза у Норвегии – 600 млн. Аналитики подчеркивают: единственное, что существенно выросло – это объем средств на закупку дронов и непосредственные поставки беспилотников.

Еще одно подтверждение того, что Киев пытается максимально «затянуть» происходящее, выстроив стену дронов на передовой и пытаясь наносить удары в тыл.

УКРАИНЦЫ В ЯРОСТИ

Главным культурным событием Украины стала победа картины «Пасхальный день» о работе ТЦК. Здесь все, как любят в Европе: двоим военкомам дали имена библейских апостолов: Петр и Андрей. Во время рейда они встречают парня по имени Саша, который на все готов ради Ридны Неньки, но надо покормить кота и освятить кулич. И чем дальше ребята общаются, тем больше находят общего, человеческого, важного…

Короче - победа на Краковском кинофестивале и статус кандидата на «европейский Оскар» - премию киноакадемии.

Милейшую картину разрушает лишь один факт – в самой Украине лента вызвала ЯРОСТЬ, ЯРОСТЬ и еще раз ЯРОСТЬ. Прячущиеся от военкомов, запуганные и не выходящие из дома мужчины, отбивающие их женщины – весь народ поносит фильм самыми последними словами. «Такой беззаветной лжи я еще в жизни не видел», - пишут украинцы в соцсетях. Это они еще не поняли, что именно такой ложью каждый день кормят в новостях на телемарафоне…

Маленькая ремарка – в тот же день в соцсетях появилось видео, где украинцы унижают бывшего военкома, заставляя вести себя, как собака и носить тапочки в зубах. Вот разница между картинкой для Европы и реальностью, вот почему деньги до сих пор дают, пусть и уже меньше…

ЕВРОПА ГОТОВИТСЯ ГОВОРИТЬ С РОССИЕЙ

Один из самых хитрых приспособленцев в европейской политике, президент Финляндии Александр Стубб заговорил о том, что Европа должна начать переговоры с Россией. Пока он подносит это под обычным соусом – говорит, что, мол, нужно склонять воинственную Москву к миру.

- В идеале первый шаг должна сделать Еврокомиссия. Если это не сработает - тогда «большая евротройка», то есть Франция, Германия и Великобритания. А если не получится и у них - тогда придется искать другой формат, - заявил Стубб в интервью NZZ.

Если не знать хитрость Стубба, ничего особенного в новости нет. Но не зря его считают одним из самых тонких интриганов в Европе. С одной стороны – это может быть очередной игрой в пользу Киева. Но с другой Стубб явно чувствует – время для разговора с Москвой действительно пришло. И тут же заявляет про «другой формат».

Политик явно оставляет пространство для маневра. От ультиматумов по Украине до просьбы «поддать газку» - вовсе не такая пропасть, как можно подумать. Возможно все, ситуация вскоре может в корне поменяться, и Стубб это чувствует.

Но обольщаться рано – чтобы Европа начала заглядывать в глаза, нужно освободить оставшиеся 15% Донбасса…

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