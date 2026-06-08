Работа пункта отбора на военную службу по контракту

Атаки ударных дронов киевского режима на мирные города России вызывают закономерный рост желающих подписать контракт с Минобороны России.

В пункте отбора города Ростов-на-Дону уже не протолкнуться.

В Ростовский-на-Дону пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО обращаются граждане со всей страны

Если раньше граждане приходили, чтобы получить исчерпывающую информацию о контрактной военной службе, то сегодня большинство прибывают на пункты отбора, чтобы подписать документы.

Всю необходимую информацию они получают на сайте Минобороны России.

Большинство вопросов связано с порядком подготовки и получения военных специальностей, уточняют сведения о денежном обеспечении, а также льготах для военнослужащих и их семей.

Всем прибывшим кандидатам оплачивают проезд, а иногородних устраивают бесплатно на ночлег.

Кандидат на контрактную службу из Краснодара, Владислав Босов, выразил заинтересованность в войсках БпС: «Я приехал из Краснодара. Где-то месяц-два назад я еще задумывался, что бы пойти на СВО, но тут мне друзья предложили такой вариант, как войска БпС. Это достаточно интересная вещь, по сути это новый род войск и проблем с обучением там не должно быть».

На оформление документов уходит один - два дня.

«Процесс отбора включает медицинское освидетельствование, сдачу анализов, в том числе на социально значимые заболевания, и консультацию с психологом. По результатам всех этапов, с учетом предпочтений кандидата, определяется место его дальнейшей службы», - комментируют кадры в Минобороны России.

Успешно прошедшие отбор контрактники направляются в воинские части для прохождения подготовки по воинской специальности.

По прибытии в часть, новобранцы будут официально зачислены в штат подразделения, начнут получать установленные выплаты и приступят к углубленной общевойсковой подготовке на полигонах.