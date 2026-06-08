Штурмовиков прикрывали операторы дронов Фото: скриншот видео.

Бойцы 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север», сообщили о деталях войсковой операции, в результате которой был установлен контроль над селом Волоховка в Харьковской области.

«Успешное продвижение и взятие Волоховки стало возможным благодаря качественной разведке. Операторы беспилотников и разведчики смогли засечь все огневые точки врага, артиллерийские установки, а также места запуска дронов ВСУ. Наблюдатели с близкого расстояния отслеживали действия украинских сил. Сразу после этого по выявленным позициям наносились артиллерийские удары», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

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Штурмовиков прикрывали операторы дронов. Они наносили точечные удары по личному составу ВСУ. Ими были поражены транспортные средства, полевые склады и системы связи противника, что нарушило их логистику и управление.

Стрелок-сапер с позывным "Скромный" рассказал, что мешали подойти к позициям боевиков их минометы. Пришлось "отгонять" их с помощью беспилотников и артиллерии на два километра.

Важным элементом подготовки к штурму стало психологическое воздействие: дроны сбрасывали листовки, а FPV-дроны транслировали призывы к сдаче в плен.

«Активно начали применять громкоговорящую связь на беспилотниках, которая призывает сдаваться. Используем в подготовке обращений к украинским военнослужащим невыполненные обещания Зеленского, напоминаем, что дома их ждут семьи, - рассказал заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным «Нерпа».

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия, формируя полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, и ежедневно продвигаются вперед, отодвигая противника от государственной границы.

СПРАВКА «КП»

Село Волоховка находится в Волчанском районе Харьковской области, на левом берегу реки Волчья. Контроль над ним расширяет зону безопасности и позволяет контролировать важную дорогу. Оно было освобождено 19 мая 2026 года.