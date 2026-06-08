Илья Середюк: «Расплавленный металл - невероятно красивое зрелище»

Фото: пресс-служба Кемеровской области — Кузбасса

В интервью «Радио «Комсомольская правда» в кулуарах Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал, как регион справляется с кризисом в угольной отрасли и обеспечивает себя овощами открытого грунта, когда у знаменитого курорта Шерегеш появится свой аэропорт, и чем бывшие участники СВО могут помочь экономике.

МОНОЗАВИСИМОСТЬ

— Илья Владимирович, как идет выполнение программы по диверсификации экономики? Что еще предстоит сделать региону, чтобы не зависеть от угольных кризисов? Каких результатов планируете достичь в ближайшие несколько лет?

— Диверсификация действительно очень важна для нас. Монозависимость приводит к тому что, как только происходят кризисные явления в угольной отрасли, сразу это отражается на бюджете. Бюджет — это всегда наполнение ресурсами всех социальных программ. На сегодня Кузбасс испытывает достаточно большие трудности в исполнении бюджета, поэтому мы делаем все возможное, чтобы процесс диверсификации ускорить.

Мы ориентируемся на ключевые отрасли, где у нас развиты компетенции, развита подготовка кадров. Это химическая промышленность, машиностроение, агропромышленный комплекс, туризм (где мы тоже преуспеваем) и новое направление, которое нам очень нравится, и у нас в нем многое получается, — креативные индустрии.

Мы утвердили план мероприятий по диверсификации экономики Кузбасса. В него вошло 160 инвестиционных проектов в сферах деятельности, не связанных с добычей угля.

К настоящему моменту в рамках плана уже привлечено более 237 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

— То есть полную диверсификацию за пять лет не провести?

— Целиком – не провести, но можно и нужно обеспечить высокий темп преобразований. Мы уже смогли обеспечить создание дополнительно 8300 рабочих мест в неугольныхотраслях. Плановые инвестиции в целом до 2030 года составят 550+ миллиардов рублей, в том числе до конца текущего года — 392 миллиарда рублей.

У нас 72 крупных инвестиционных проекта, которые реализуются, и каждый, по сути, в ручном режиме сопровождается. Это и есть один из предметов рассмотрения на Петербургском экономическом форуме. Мы встречаемся с партнерами, актуализируем ход реализации проектов, там, где необходима корректировка или, наоборот, масштабирование, принимаем решения.

МОЛОКО, КАРТОФЕЛЬ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ

— Какие актуальные задачи для жителей Кузбасса помогут решить соглашения, которые вы заключаете здесь, на форуме?

— На форуме мы работаем по нескольким ключевым направлениям. Первое — актуализировать ход исполнения ранее принятых решений. Вторая задача — запустить проекты, переговоры по которым мы проводили в течение всего года. И третья — найти новых партнеров, новые инновационные решения.

Что касается конкретных соглашений: мы уже подписали соглашение по созданию ряда производств с компанией «ДорХан Восток-Девелопмент». Договорились с компанией «Лента» о строительстве нового распределительного центра и увеличении объемов поставки продукции местного агропрома на прилавки магазинов. Причем мы ставим задачу развивать агропереработку. Не просто выкопать картофель и привезти на прилавок, а переработать, отсортировать, чтобы добиться дополнительной маржинальной стоимости.

По тому же молоку: ставим задачу провести глубокую модернизацию завода по глубокой переработке молочной продукции. Об этом был сегодня разговор с компанией «Логика молока». Мы подписали соглашение о расширении производства детского питания. Очень сложная, но интересная тема, инвесторы готовы на базе молочного завода Кузбасса ее развивать.

Кроме того, мы договорились с федеральными институтами развития о привлечении ресурсов, льготных кредитов, механизмов поддержки бизнес-проектов. Заключаем соглашения с «ВЭБ.РФ», «ДОМ.РФ», а также с АНО «Общественный капитал» и «Деловой Россией». С регионами тоже традиционно подписываем — в этот раз соглашение с городом Москва, а также — по развитию культурного обмена с Калининградской областью.

30 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА

— Кузбасс находится в зоне рискованного земледелия, но, тем не менее, аграриям ежегодно удается достичь хороших результатов. Как в регионе поддерживают тех, кто занимается растениеводством?

— Вы абсолютно правы: мы находимся в суровой климатической зоне. Тем не менее, несмотря даже на угольную специфику, аграрии дают неплохие результаты. По итогам 2025 года мы собрали более 1,5 миллиона тонн зерна со средней урожайностью 30,1 центнера с гектара. У нас выращиваются масличные культуры — урожайность 16,6 центнера с гектара, всего собрали 370 тысяч тонн.

И за счет поддержки федерального бюджета, и из областного мы выделяем средства на господдержку растениеводства. В 2026 году выделили 256 миллионов рублей. На агротехнологические работы — более 62 миллионов рублей, это более чем в два раза выше, чем в 2025 году.

У нас неплохо получается с картофелем и всеми овощами открытого грунта — свекла, морковь. Мы полностью обеспечиваем Кузбасс производством овощей открытого грунта и даже экспортируем за пределы региона. Поэтому и было важно начать сотрудничать с компанией «Лента», которая имеет точки сбыта по всей стране. И мы договорились создать логистический хаб в городе Кемерово, куда фермеры смогут привозить свою продукцию, а уже дальше она будет отправляться в другие регионы.

Очень важное направление — вовлечение неиспользуемыхучастков земли в оборот. Мы проанализировали: землю не все использовали, многие залесенные и просто неудобные в использовании участки были брошены. Но сегодня каждый клочок фермерами востребован. По 20 тысяч гектаров мы ежегодно вводим на протяжении последних пяти лет, эта задача будет стоять до 2030 года. Это наш ресурс: мы добавляем земли, пашни, возделываем, выращиваем. Уже сложился костяк крепких фермеров, которые этим занимаются.

ШЕРЕГЕШ ЛЕТОМ

— Не раз слышал, что вы делаете ставку на развитие туризма, в частности активно популяризируете Шерегеш. Что уже сделано, какие новые инициативы ждать?

— У нас в Кузбассе получается развивать три направления. Первое — промышленный туризм. Регион высокоиндустриальный, много крупных производств. Побывать в разрезе или на шахте становится очень интересно. В нашу программу уже вовлечено более 80 предприятий, которые принимают туристические группы с соблюдением всех норм безопасности. Люди с удовольствием приезжают, смотрят, делают фотографии. Есть даже группы художников, которые приезжают и на холстах отображают работу гигантов промышленности — невероятно красивое зрелище расплавленного металла, который с искрами растекается по формам.

Второе направление — событийный туризм. Даже во времена коронавирусных ограничений мы стремились делать так, чтобы люди выходили, общались, создавали общественные пространства. Это концерты, местный фольклор. Есть локации, которые полюбились и кузбассовцам, и гостям. Каждое мероприятие привлекает по 30-50-60 тысяч человек: «Динотерра», «ПРОГЕШ», Молодежный образовательный форум (ребята приезжают со всей страны), шахтерский Сабантуй. Событийный туризм становится одним из ключевых и в Сибири, и в России в целом.

Конечно, главная точка, известная на весь мир, — это Шерегеш с невероятным снегом и удобными склонами разной сложности. Это точка, которая интересна и семейному туристу, и инвесторам. Несмотря на снижение экономической активности в целом в стране, Шерегеша это не коснулось. На форуме к нашему стенду постоянно подходят люди, поступают предложения вложить средства в инфраструктуру, апартаменты, гостиницы, подъемники, СПА-комплексы.

У нас существует программа развития Шерегеша. Мы ежегодно прибавляем в количестве туристов — плюс 15% точно. Зимний сезон раскупается уже летом. А где мы просаживаемся — это загрузка курорта в летний период. Поэтому решили, что все инвестиционные проекты теперь должны содержать специальный раздел по работе в летний сезон. Это может быть озеро, бассейн, спортивные тропы, пешеходные маршруты, лошади, альпаки, велосипедисты, бегуны – любые здоровые активности.

Ключевым событием станет строительство аэропортового комплекса в 9 км от Шерегеша. В этом году заходим на экспертизу. Планируем реализацию за счет нескольких источников: на средства федерального бюджета, надеюсь, построят взлетно-посадочную полосу, средства инвесторов пойдут на аэровокзал и инфраструктуру, а региональный бюджет — оплатит подъездную дорогу от курорта до аэропорта. Очень надеемся на привлечение зарубежного туриста, а впоследствии — на придание аэропорту международного статуса. Потому что есть большой запрос на отдых, особенно зимой, от туристов из азиатских стран.

ПРИГОДИТЬСЯ РОДИНЕ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

— Благодаря федеральной программе «Время героев» подготовлено немало управленческих кадров из числа ветеранов СВО. У вас в Кузбассе запущена своя региональная программа по аналогии. Можете рассказать, как она реализуется?

— Мы запустили проект «СВОи Герои. КуZбасс», хотели понять, насколько это интересно, и получили более 1100 заявок. Затем начали отбор, сформировали итоговую группу участников. Обучение проходит в течение четырех модулей: они собираются на 7-10 дней, встречаются с лучшими преподавателями, но упор делаем на практику.

Мы полагаем, что ребята могут пригодиться не только в органах власти, на муниципальной службе или депутатской работе, но и в экономике — в сетевых компаниях, в ЖКХ. Акцент — на практическую подготовку, общение с теми, кто может передать собственный опыт.

Я лично встречался с группой, мы начинаем формировать треки развития каждого героя. Несколько ребят уже определились и начинают внештатно работать, осваивать свои будущие направления деятельности. Результаты воодушевляют. Завершение обучения — в сентябре 2026 года.

Конечно, не все будут трудоустроены – кто-то уже имеет работу и хочет прокачать компетенции, у кого-то возникнут собственные планы. Но большинство из них точно смогут послужить Кузбассу, и я уверен, что им помогут компетенции, полученные в нашей программе.