ПМЭФ-2026: IEK GROUP внедрит высокотехнологичные системы электроснабжения в проекты DOGMA

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Стратегическое соглашение подписали президент DOGMA Денис Морозов и вице-президент, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков.

- Сотрудничество с IEK GROUP, одним из лидеров рынка, позволит нам использовать самые передовые и высококачественные решения для электротехнического оснащения наших проектов. Интеграция технологий и экспертного потенциала партнера — это залог надежности, энергоэффективности и повышенного комфорта для каждого жителя наших кварталов, — отметил президент DOGMA Денис Морозов.

- Девелопменту для строительства инженерных сетей и коммуникаций сегодня нужен современный технологичный подход. Мы не просто производим качественный продукт, а выстраиваем систему управления клиентским опытом, включающую в себя комплексное предложение и отлаженную производственную логистику. Это позволяет нам эффективно решать задачи по проектированию и поставке всего ассортимента продуктов и оборудования, строго выдерживая сроки производства и доставки, а также обеспечивая техническую и сервисную поддержку проектных решений, — отметил вице-президент, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков.

Соглашение направлено на обеспечение электротехническими решениями 13 масштабных проектов застройщика в пяти регионах страны. Комплексные решения для жилой, социальной и коммерческой недвижимости включают модульные автоматические выключатели ARMAT и KARAT, металлические распределительные корпуса TITAN, силовые автоматические выключатели ARMAT и MASTER, электроустановочные изделия BRITE, металлические лотки ESCA, светильники и другое оборудование.

Высокая локализация производственных мощностей и развитая сеть логистических центров электротехнической компании позволит оперативно обеспечивать проекты федерального девелопера качественной продукцией.

На текущий момент DOGMA возводит 2,7 млн квадратных метров жилья, применяя передовые, технологичные решения для комфорта жителей. Объединение экспертизы девелопера и высокотехнологичной электротехнической компании позволит создавать проекты, отвечающие самым высоким стандартам надежности, энергоэффективности и качества городской среды.