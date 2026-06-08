Уничтожение живой силы ВСУ Фото: скриншот видео.

Операторы ударных беспилотников срывают наступление ВСУ по всей линии боевого столкновения. Лесопилки и блиндажи уже не спасают противника от вездесущих российских разведывательных дронов, которые контролируют все походы к передовой.

На записи Минобороны России можно увидеть, как подразделения БПЛА группировки войск «Восток», действуя на Запорожском направлении, обнаружили скрытное перемещение штурмовых групп ВСУ, использующих лесополосы для маскировки.

Ударные дроны срывают контратаки украинских боевиков

Кадры с ползущими в высокой траве украинскими боевиками оперативно передали по закрытой связи операторам ударных БПЛА, которые успешно поразили живую силу противника, сорвав попытку наступления ВСУ.

Аналогичные действия предприняты были расчетами БПЛА из состава группировки войск «Центр» на Добропольском направлении. Разведка выявила перемещение украинских сил, координаты переданы ударным дронам. Беспилотники, преодолев средства РЭБ противника, точечными ударами уничтожили блиндаж с личным составом.

Круглосуточная работа БПЛА обеспечивает постоянное огневое давление, сковывая действия противника.

В Херсонской области операторы FPV-дронов из состава группировки войск «Днепр» выявили укрепленные позиции украинских формирований. Координаты переданы ударным БПЛА, которые успешно разрушили ДОТы противника.

Рассказывает оператор FPV-дрона с позывным «Хакер»: «В основном работаем по блиндажам и дотам. Бывают срочные вылеты по движущимся целям, например, по автомобилям или другой технике. Также отрабатываем по вражеским дронам типа «Баба-яга». Как только поступает команда, сразу вылетаем. Чаще всего работаем ночью: когда над нашими позициями появляется «Баба-яга», разведчики ее фиксируют, подают сигнал, и мы поднимаем в воздух дроны со сбросами. Обнаружив цель, сбрасываем на нее боевой комплект. В последнее время основными целями стали пикапы, на которых идет переброска личного состава и боеприпасов. Противник тоже действует преимущественно в темное время суток, видя, что в небе много наших «птиц», и активно маскируется».