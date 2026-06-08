В Питере - путь: заметки с полей, главные премьеры и итоги ПМЭФ-2026

Мы щедро угощали ароматным угандийским кофе дорогих гостей нашей открытой студии на ПМЭФ-2026 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ком-со-молс-кая…» - я помогал своему новому другу, который для простоты представился Джоном, правильно выговорить название нашего фирменного кофе. Если вы, как и Джон, еще не в курсе, вот презентация в паре слов: не так давно «Комсомольская правда» наладила поставки высококачественного кофе из Уганды и сейчас его можно купить на маркетплейсах. Мы щедро угощали ароматным угандийским кофе дорогих гостей нашей открытой студии на ПМЭФ-2026.

Джон - из Танзании. Танзания граничит с Угандой. Но именно в далекой России состоялось его первое знакомство с супер-напитком (да, он прямо так и сказал) из соседней страны. Да еще и при помощи российского тезки. Я ж тоже представился Джоном. Для простоты.

На ПМЭФ вообще очень просто заводить знакомства. И для приятного кофепития, и для решения важнейших деловых вопросов.

«Комсомольская правда» наладила поставки высококачественного кофе из Уганды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЬГИ ОСТАЮТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

Петербургский международный экономический форум – это не только про сегодня. Это в основном про завтра. Там можно понять и прочувствовать тот путь, по которому идет наша экономика. Обязательное примечание: путь у нас один – правильный. Но куда он ведет на сей раз?

Отвечаю: не только на юг и восток, но и чуть-чуть на запад. Хотя нет, не так: он скорее ведет с Запада - к нам.

Петербургский международный экономический форум – это не только про сегодня. Это в основном про завтра Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Форум показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Впервые за десять лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация, - рассказал советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. - Хотел бы отдельно выделить бизнес-диалоги Россия - Германии, Россия - Евросоюз, два диалога, которые мы провели в формате Россия - США.

Больше всего гостей, как повелось с поза-поза-позапрошлого форума, к нам прилетело с Востока и Юга Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые подробности раскрыл мне губернатор Московской области Андрей Воробьев:

- К нам приходила большая делегация из Германии, в том числе были представители сети гипермаркетов GLOBUS. Они сегодня не выводят деньги в Германию, все остается здесь. Также у нас работают американские компании - это и Mars, и Pepsico, и другие. Всё это прибыльные предприятия. Поэтому они продолжают у нас инвестировать, - сказал глава региона.

Но все же больше всего гостей, как повелось с поза-поза-позапрошлого форума, к нам прилетело с Востока и Юга. А официальной страной-гостем выступила Саудовская Аравия.

- Мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас, - пообещал на пленарном заседании форума министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Ну где еще, кроме как на ПМЭФ, так классно говорят об экономическом сотрудничестве?..

МЕДНЫЕ ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА

…и еще - о любви.

- Хотелось бы больше любви к экономике! - призвал на форуме глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

А глава Сбера Герман Греф огласил список из четырех всадников Апокалипсиса, которые тормозят развитие бизнеса. Это административные барьеры, ключевая ставка, налоги и крепкий рубль.

Герман Греф. Фото: Игорь Родин/Росконгресс

И прямо на форуме всадники получили по заряду дроби. Глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что в ведомстве скоро изменят правила закупки валюты в резервы, чтобы рубль не укреплялся слишком сильно. Зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил о дальнейшем уменьшении ключевой ставки. А президент Владимир Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога доходов, выше которого у предпринимателей, которые платят налоги по упрощенке, возникает обязанность уплаты НДС. Нужно сохранить порог в 20 млн рублей в год (власти планировали его постепенно снижать). Проще говоря, налоговая нагрузка на бизнес, особенно малый, не вырастет.

ГЛАВНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

От слов - к конкретике, которую можно потрогать и погладить. К ПМЭФу многие компании всегда готовят интересные премьеры. Вот, пожалуй, главные из них.

Senat поедет

На форуме дан старт производству российского автомобиля Senat 900 (не путать с лимузином Aurus Senat).

- Это новый российский бренд. Мы закрываем потребность в автомобилях представительского класса, - заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

На форуме дан старт производству российского автомобиля Senat 900 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Машины представительского класса в России не делали почти 40 лет - с тех пор, как в 1988 году на Горьковском автозаводе было свернуто производство «Чайки». Выпускать авто будут на бывшей площадке Toyota в питерских Шушарах.

Senat 900 - это полноприводный седан с трехлитровым двигателем мощностью 326 «лошадей» и восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Время разгона до 100 км/ч – 6,5 секунды. Цена – от 12 млн рублей.

Ил полетит

Самолет Ил-114-300 теперь можно запускать в серийное производство и поставлять авиакомпаниям. На форуме глава Росавиации Дмитрий Ядров торжественно вручил соответствующий сертификат управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бренерману.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ил-114-300 должен прийти на замену «рабочей лошадке» Ан-24 – старенькому уже, но жизненно необходимому в регионах. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке (но и в центральной России он может сгодиться). Максимальная дальность полета нового «Ила» - 1400 км, крейсерская скорость – 450 км/ч. Выпускать его будут в Подмосковье, на Луховицком авиационном заводе.

- Самолет исполнен в базовой компоновке на 66 мест. Оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой (авиационная электроника, - Ред.), цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона, - рассказал Мантуров.

И заодно пообещал, что скоро российские авиакомпании начнут получать обновленный и полностью импортозамещенный «Суперджет-100».

Робот и потрудится, и беседу поддержит

Помните эпизод из «Звездных войн», когда Люк с Оби-Ван Кеноби прилетели на Татуин и шествуют в бар мимо всеразличных роботов? Коридоры Питерского форума порой напоминали эту сцену. Обычное дело - спешишь из пункта А в пункт В, а в том же направлении или навстречу тебе по своим делам шагают андроиды. А ты чертыхаешься, что эти железяки на своих двоих топают слишком медленно: собьешь такого по неуклюжести - и попрощаешься с зарплатой на ближайшие лет сто.

Роботов на форуме на этот раз было особенно много (высокие технологии и искусственный интеллект – среди главных тем ПМЭФ-2026). На мой взгляд, самый интересный из них - российский Айнет. Вернее, российская - женскую форму этого слова нам еще предстоит придумать (искусственный интеллект поможет). Сделан робот в форме девушки со светлыми волосами, общается на нескольких языках, умеет много всякого. Например, работать кладовщиком - распознает различные объекты и перемещать грузы.

Роботов на форуме на этот раз было особенно много Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На форуме Айнет проводила презентацию автомобилей. За руль, правда, не садилась. Может, оно и к лучшему. Блондинка все-таки.

Надеюсь, роботы не обижаются на шутки?..

ИТОГИ

Тысячи гостей и триллионы рублей

Случилось то, чего многие ожидали: ПМЭФ-2026 побил предыдущие рекорды. И по числу гостей, и по деньгам. Советник президента Антон Кобяков сообщил:

- В мероприятиях форума приняли участие представители 142 стран мира. Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек. На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.

Причины высоких показателей самые разные. Но главная – популярность ПМЭФ растет.

Как и популярность нашей студии на форуме! За эти четыре дня мы провели 95 интервью, нашими гостями стали губернаторы, депутаты, крупные российские и иностранные чиновники и бизнесмены и многие другие высокопоставленные гости.

Так выпьем же за здоровье наших дорогих гостей! Чашку кофе «Комсомольская правда», конечно.

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