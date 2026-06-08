В Питере - путь: заметки с полей, главные премьеры и итоги ПМЭФ-2026

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Ком-со-молс-кая…» - я помогал своему новому другу, который для простоты представился Джоном, правильно выговорить название нашего фирменного кофе. Если вы, как и Джон, еще не в курсе, вот презентация в паре слов: не так давно «Комсомольская правда» наладила поставки высококачественного кофе из Уганды и сейчас его можно купить на маркетплейсах. Мы щедро угощали ароматным угандийским кофе дорогих гостей нашей открытой студии на ПМЭФ-2026.
Джон - из Танзании. Танзания граничит с Угандой. Но именно в далекой России состоялось его первое знакомство с супер-напитком (да, он прямо так и сказал) из соседней страны. Да еще и при помощи российского тезки. Я ж тоже представился Джоном. Для простоты.
На ПМЭФ вообще очень просто заводить знакомства. И для приятного кофепития, и для решения важнейших деловых вопросов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Петербургский международный экономический форум – это не только про сегодня. Это в основном про завтра. Там можно понять и прочувствовать тот путь, по которому идет наша экономика. Обязательное примечание: путь у нас один – правильный. Но куда он ведет на сей раз?
Отвечаю: не только на юг и восток, но и чуть-чуть на запад. Хотя нет, не так: он скорее ведет с Запада - к нам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Форум показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Впервые за десять лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация, - рассказал советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. - Хотел бы отдельно выделить бизнес-диалоги Россия - Германии, Россия - Евросоюз, два диалога, которые мы провели в формате Россия - США.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Некоторые подробности раскрыл мне губернатор Московской области Андрей Воробьев:
- К нам приходила большая делегация из Германии, в том числе были представители сети гипермаркетов GLOBUS. Они сегодня не выводят деньги в Германию, все остается здесь. Также у нас работают американские компании - это и Mars, и Pepsico, и другие. Всё это прибыльные предприятия. Поэтому они продолжают у нас инвестировать, - сказал глава региона.
Но все же больше всего гостей, как повелось с поза-поза-позапрошлого форума, к нам прилетело с Востока и Юга. А официальной страной-гостем выступила Саудовская Аравия.
- Мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас, - пообещал на пленарном заседании форума министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Ну где еще, кроме как на ПМЭФ, так классно говорят об экономическом сотрудничестве?..
…и еще - о любви.
- Хотелось бы больше любви к экономике! - призвал на форуме глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
А глава Сбера Герман Греф огласил список из четырех всадников Апокалипсиса, которые тормозят развитие бизнеса. Это административные барьеры, ключевая ставка, налоги и крепкий рубль.
И прямо на форуме всадники получили по заряду дроби. Глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что в ведомстве скоро изменят правила закупки валюты в резервы, чтобы рубль не укреплялся слишком сильно. Зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил о дальнейшем уменьшении ключевой ставки. А президент Владимир Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога доходов, выше которого у предпринимателей, которые платят налоги по упрощенке, возникает обязанность уплаты НДС. Нужно сохранить порог в 20 млн рублей в год (власти планировали его постепенно снижать). Проще говоря, налоговая нагрузка на бизнес, особенно малый, не вырастет.
От слов - к конкретике, которую можно потрогать и погладить. К ПМЭФу многие компании всегда готовят интересные премьеры. Вот, пожалуй, главные из них.
Senat поедет
На форуме дан старт производству российского автомобиля Senat 900 (не путать с лимузином Aurus Senat).
- Это новый российский бренд. Мы закрываем потребность в автомобилях представительского класса, - заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Машины представительского класса в России не делали почти 40 лет - с тех пор, как в 1988 году на Горьковском автозаводе было свернуто производство «Чайки». Выпускать авто будут на бывшей площадке Toyota в питерских Шушарах.
Senat 900 - это полноприводный седан с трехлитровым двигателем мощностью 326 «лошадей» и восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Время разгона до 100 км/ч – 6,5 секунды. Цена – от 12 млн рублей.
Ил полетит
Самолет Ил-114-300 теперь можно запускать в серийное производство и поставлять авиакомпаниям. На форуме глава Росавиации Дмитрий Ядров торжественно вручил соответствующий сертификат управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бренерману.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ил-114-300 должен прийти на замену «рабочей лошадке» Ан-24 – старенькому уже, но жизненно необходимому в регионах. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке (но и в центральной России он может сгодиться). Максимальная дальность полета нового «Ила» - 1400 км, крейсерская скорость – 450 км/ч. Выпускать его будут в Подмосковье, на Луховицком авиационном заводе.
- Самолет исполнен в базовой компоновке на 66 мест. Оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой (авиационная электроника, - Ред.), цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона, - рассказал Мантуров.
И заодно пообещал, что скоро российские авиакомпании начнут получать обновленный и полностью импортозамещенный «Суперджет-100».
Робот и потрудится, и беседу поддержит
Помните эпизод из «Звездных войн», когда Люк с Оби-Ван Кеноби прилетели на Татуин и шествуют в бар мимо всеразличных роботов? Коридоры Питерского форума порой напоминали эту сцену. Обычное дело - спешишь из пункта А в пункт В, а в том же направлении или навстречу тебе по своим делам шагают андроиды. А ты чертыхаешься, что эти железяки на своих двоих топают слишком медленно: собьешь такого по неуклюжести - и попрощаешься с зарплатой на ближайшие лет сто.
Роботов на форуме на этот раз было особенно много (высокие технологии и искусственный интеллект – среди главных тем ПМЭФ-2026). На мой взгляд, самый интересный из них - российский Айнет. Вернее, российская - женскую форму этого слова нам еще предстоит придумать (искусственный интеллект поможет). Сделан робот в форме девушки со светлыми волосами, общается на нескольких языках, умеет много всякого. Например, работать кладовщиком - распознает различные объекты и перемещать грузы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На форуме Айнет проводила презентацию автомобилей. За руль, правда, не садилась. Может, оно и к лучшему. Блондинка все-таки.
Надеюсь, роботы не обижаются на шутки?..
Тысячи гостей и триллионы рублей
Случилось то, чего многие ожидали: ПМЭФ-2026 побил предыдущие рекорды. И по числу гостей, и по деньгам. Советник президента Антон Кобяков сообщил:
- В мероприятиях форума приняли участие представители 142 стран мира. Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек. На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.
Причины высоких показателей самые разные. Но главная – популярность ПМЭФ растет.
Как и популярность нашей студии на форуме! За эти четыре дня мы провели 95 интервью, нашими гостями стали губернаторы, депутаты, крупные российские и иностранные чиновники и бизнесмены и многие другие высокопоставленные гости.
Так выпьем же за здоровье наших дорогих гостей! Чашку кофе «Комсомольская правда», конечно.
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